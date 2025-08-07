1300 litrów zacieru i 150 litrów bimbru. Policja zatrzymała podejrzanego!
Policjanci z Ostrołęki zlikwidowali nielegalną bimbrownię, w której zabezpieczyli 1300 litrów zacieru, 150 litrów gotowego alkoholu i setki pustych butelek. Zatrzymano 35-latka podejrzanego o prowadzenie produkcji. Grożą mu trzy lata więzienia i dotkliwe kary finansowe.
Bimber lał się strumieniami
Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wkroczyli na teren podejrzanej posesji w środę, 6 sierpnia. Ich działania były wymierzone w przestępczość akcyzową. Na miejscu potwierdziły się wcześniejsze podejrzenia – trwała tam nielegalna produkcja alkoholu etylowego.
Zabezpieczono łącznie ponad 1300 litrów zacieru oraz 150 litrów gotowego już bimbru. W ręce policji trafił również sprzęt do destylacji i setki pustych butelek, prawdopodobnie przygotowanych do dalszej dystrybucji. Zatrzymany został 35-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego.
Ryzykowny interes i groźne konsekwencje
– W trakcie przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli także gotówkę, która może pochodzić z przestępczej działalności. Została ona zatrzymana na poczet przyszłych kar i grzywien – przekazał nadkom. Tomasz Żerański.
Mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia oraz wysokie kary finansowe. Skarb Państwa mógł stracić na niezapłaconych podatkach akcyzowych ponad 50 tysięcy złotych.
Alkohol z niepewnego źródła może zabić
Policja przypomina, że nielegalnie wytwarzany alkohol to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. – Nie wiadomo, w jakich warunkach powstał, jakie zawiera substancje i jakie niesie ryzyko. Spożycie takiego trunku może prowadzić do ciężkich zatruć, a nawet śmierci – ostrzegają funkcjonariusze.
