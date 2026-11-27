28.11.2026 kobiety wyjdą na ulice Warszawy! Będą poważne utrudnienia. Wyznaczono objazdy
W sobotę, 28 listopada 2026 roku, przez centrum Warszawy przejdzie „Marsz Kobiet na Pałac Prezydencki”. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 14:00 przed Sejmem, a zakończy około godziny 18:00. Kierowcy muszą przygotować się na czasowe zamknięcia ulic, a pasażerowie komunikacji miejskiej na objazdy 21 linii autobusowych i tramwajowych.
Organizatorami wydarzenia są Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz Fundacja Widzialne. Demonstracja ma związek z ustawami dotyczącymi przerywania ciąży, które trafiły do prezydenta Karola Nawrockiego. Uczestnicy chcą wyrazić swoje stanowisko w sprawie zmian w prawie aborcyjnym.
Marsz kobiet w Warszawie. Które ulice zostaną zamknięte?
Uczestnicy zgromadzą się przed Sejmem, w rejonie ulic Wiejskiej i Matejki. Część demonstrantów będzie zbierać się również na ulicach Frascati, Górnośląskiej, Pięknej i Jazdów.
Trasa marszu poprowadzi ulicą Matejki, Alejami Ujazdowskimi, przez plac Trzech Krzyży, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście aż przed Pałac Prezydencki.
Policja będzie na bieżąco decydować o zamykaniu i otwieraniu poszczególnych ulic. Największe utrudnienia przewidywane są między godziną 14:00 a 18:00.
Zmiany w komunikacji miejskiej. Te linie mogą pojechać objazdami
Warszawski Transport Publiczny ostrzega przed możliwymi zmianami tras autobusów i tramwajów.
Objazdy mogą objąć tramwaje linii 7, 9, 22 i 24 oraz autobusy linii 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 131, 158, 159, 166, 180, 503, 507, 517 i 521.
Dodatkowo przez cały weekend, 28–29 listopada, Krakowskie Przedmieście na odcinku od Świętokrzyskiej do Miodowej będzie deptakiem.
Dlaczego organizowany jest marsz kobiet?
Data demonstracji nie jest przypadkowa. 28 listopada przypada 108. rocznica przyznania Polkom praw wyborczych.
Organizatorzy nawiązują do tego wydarzenia, domagając się zmian w prawie. Protest zbiega się również z terminem podjęcia przez prezydenta decyzji w sprawie ustaw uchwalonych przez parlament.
Osoby planujące sobotnią podróż przez centrum Warszawy powinny uwzględnić dodatkowy czas na dojazd i sprawdzić bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.