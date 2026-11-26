Alarm na Lotnisku Chopina w Warszawie. Samolot ze 190 pasażerami lądował ze zgłoszoną usterką. Mamy stanowisko lotniska
Potężna mobilizacja służb ratunkowych na Lotnisku Chopina w Warszawie w środę, 25 listopada. Samolot pasażerski lecący z Teneryfy zgłosił problemy techniczne. Jak nieoficjalnie dowiedziała się Warszawa w Pigułce, na pokładzie maszyny znajdowało się około 190 pasażerów. Konieczna była asysta służb lotniskowych. Przedstawiciel portu lotniczego potwierdził w rozmowie z naszą redakcją, że samolot lądował z usterką.
W środę wieczorem na Lotnisku Chopina w Warszawie doszło do mobilizacji służb ratunkowych w związku ze zgłoszeniem problemów technicznych przez załogę samolotu pasażerskiego lecącego z Teneryfy.
Jak nieoficjalnie dowiedziała się Warszawa w Pigułce, zgłoszenie kapitana dotyczyło podejrzenia problemów z podwoziem. Na pokładzie maszyny znajdowało się około 190 pasażerów.
Według naszych nieoficjalnych informacji do działań zadysponowano około 15 zastępów straży pożarnej. Na lotnisko skierowano również zespoły ratownictwa medycznego.
Lotnisko Chopina potwierdza. Samolot lądował z usterką
O szczegóły zdarzenia zapytaliśmy przedstawiciela warszawskiego portu lotniczego. Piotr Rudzki z Lotniska Chopina w rozmowie z Warszawą w Pigułce potwierdził, że maszyna lądowała z usterką, a sytuacja wymagała wdrożenia odpowiednich procedur bezpieczeństwa.
– Samolot lądował z usterką. Konieczna była asysta służb lotniskowych. Po bezpiecznym lądowaniu konieczne było sprawdzenie, czy maszyna może sama odkołować, a następnie sprawdzenie drogi startowej pod kątem ewentualnego zanieczyszczenia – przekazał w rozmowie z Warszawą w Pigułce Piotr Rudzki z Lotniska Chopina.
Samolot bezpiecznie wylądował. To jednak nie był koniec działań służb
Samo bezpieczne przyziemienie maszyny nie oznaczało zakończenia procedur bezpieczeństwa. Konieczne było ustalenie, czy samolot jest w stanie samodzielnie opuścić drogę startową.
Następnie należało sprawdzić stan nawierzchni pasa pod kątem ewentualnych zanieczyszczeń, które mogłyby stanowić zagrożenie dla kolejnych startujących i lądujących samolotów.
W trakcie zdarzenia pojawiały się również informacje o innych maszynach krążących nad warszawskim lotniskiem.
Ogromna mobilizacja służb. Na pokładzie było około 190 osób
Zgłoszenie usterki technicznej przez załogę samolotu pasażerskiego może skutkować uruchomieniem rozbudowanych procedur bezpieczeństwa. Służby muszą być przygotowane na różne scenariusze, również te najbardziej niebezpieczne.
W tym przypadku samolot bezpiecznie wylądował. Nie otrzymaliśmy informacji o osobach poszkodowanych.
Dokładny charakter usterki nie został oficjalnie ujawniony.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.