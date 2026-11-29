Cyber monday już 30 listopada! Ministerstwo ostrzega przed oszustami
Cyber Monday 2026 przypada w poniedziałek, 30 listopada. Sklepy kuszą dużymi rabatami, ale wśród promocji mogą pojawić się fałszywe oferty i próby oszustw. Ministerstwo Cyfryzacji oraz UOKiK ostrzegają przed cyberprzestępcami i przypominają, jak sprawdzić rzeczywistą wysokość obniżki, bezpiecznie zapłacić i odzyskać pieniądze za nieudany zakup.
Cyber Monday to jeden z najważniejszych dni zakupowych końcówki listopada. Choć tradycyjnie kojarzy się z promocjami w internecie, obecnie granica między nim a Black Friday coraz bardziej się zaciera. Wiele sieci handlowych organizuje wyprzedaże trwające przez cały tydzień, a niektóre przedłużają je nawet na początek grudnia. Dla konsumentów oznacza to więcej okazji do porównywania cen, ale także większą liczbę reklam, powiadomień i ofert mających skłonić do szybkiego wydawania pieniędzy.
Kiedy jest Cyber Monday 2026? Ważna data dla kupujących
W 2026 roku Cyber Monday przypada w poniedziałek, 30 listopada. To trzy dni po Black Friday, który w tym roku odbył się 27 listopada. Oba wydarzenia wywodzą się ze Stanów Zjednoczonych i są związane z okresem przedświątecznych zakupów.
Black Friday początkowo koncentrował się przede wszystkim na promocjach w sklepach stacjonarnych. Cyber Monday powstał natomiast jako odpowiednik internetowy, mający zachęcać do zakupów online. Z czasem ten podział stracił jednak na znaczeniu, ponieważ większość dużych sieci prowadzi sprzedaż w obu kanałach.
Obecnie popularne są również akcje określane jako Black Week, Black Weeks czy Black Weekend. Ich terminy zależą od decyzji sprzedawców. Niektóre promocje rozpoczęły się już w październiku, inne zakończą się dopiero w grudniu.
Dlatego Cyber Monday nie oznacza automatycznie, że właśnie 30 listopada wszystkie produkty będą najtańsze. Warto sprawdzić wcześniejsze ceny i porównać oferty kilku sklepów, zamiast kierować się wyłącznie nazwą akcji promocyjnej.
Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega przed oszustami. Jest nowy komunikat
26 listopada 2026 roku Pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa opublikował komunikat dotyczący oszustw wykorzystujących Black Friday, Cyber Monday i przedświąteczne zakupy.
Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę, że wzmożona aktywność klientów w internecie stwarza również okazję dla przestępców. Oszuści wykorzystują pośpiech, emocje i przekonanie konsumentów, że wyjątkowa promocja może w każdej chwili się zakończyć.
Jednym z najważniejszych zagrożeń są fałszywe sklepy internetowe. Cyberprzestępcy przygotowują strony przypominające witryny znanych marek, często wykorzystując podobne logo, fotografie produktów oraz niemal identyczny układ graficzny.
Różnica może być widoczna dopiero w adresie strony. Przestępcy zmieniają pojedyncze litery, dodają słowa sugerujące wyprzedaż albo tworzą domeny przypominające oficjalne adresy znanych sklepów.
Ministerstwo wskazuje, że fałszywe witryny mogą kusić obniżkami sięgającymi nawet 70–80 proc. Po opłaceniu zamówienia klient nie otrzymuje jednak towaru, a kontakt ze sprzedawcą się urywa.
Szczególną ostrożność należy zachować wobec ofert pojawiających się w reklamach internetowych i mediach społecznościowych. Sam fakt wyświetlenia sponsorowanej reklamy nie jest gwarancją wiarygodności sklepu.
Fałszywe promocje na Cyber Monday. Sprawdź najniższą cenę z 30 dni
W Polsce od 2023 roku obowiązują przepisy wdrażające unijną dyrektywę Omnibus. Mają one chronić konsumentów przed wprowadzającymi w błąd informacjami o obniżkach.
Zgodnie z zasadami przypominanymi przez UOKiK, sprzedawca informujący o przecenie powinien podać najniższą cenę produktu obowiązującą w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
W praktyce oznacza to, że obok aktualnej ceny promocyjnej powinna pojawić się również informacja pozwalająca ocenić rzeczywistą korzyść.
Przykładowo sklep może reklamować słuchawki za 399 zł, pokazując jednocześnie przekreśloną cenę 699 zł. Jeżeli jednak najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 429 zł, rzeczywista różnica względem tej wartości to tylko 30 zł.
W takim przypadku atrakcyjnie wyglądająca promocja nie musi oznaczać oszczędności sugerowanej przez porównanie z wysoką ceną przekreśloną.
Obowiązek informowania o najniższej cenie dotyczy nie tylko sklepów internetowych, ale również sprzedaży stacjonarnej i reklam. Istnieją jednak ustawowe wyjątki, między innymi dotyczące niektórych rzeczywistych promocji indywidualnych.
Dlatego podczas Cyber Monday warto zwracać uwagę przede wszystkim na informację o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką, a nie wyłącznie na wielkość rabatu przedstawioną dużymi cyframi.
„Ostatnie sztuki” i zegar odliczający czas. UOKiK ostrzega przed presją
27 listopada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował kolejny komunikat dotyczący zakupów podczas wyprzedaży. Tym razem urząd zwrócił uwagę na presję marketingową i ryzyko nadmiernych wydatków.
Sprzedawcy chętnie wykorzystują hasła sugerujące wyjątkową okazję. Konsument może zobaczyć komunikat o kończącej się promocji, ograniczonej dostępności produktu albo konieczności natychmiastowego podjęcia decyzji.
Nie każdy taki komunikat jest nieprawdziwy. Problem pojawia się wtedy, gdy informacje o ograniczonej liczbie produktów lub czasie trwania oferty mają charakter pozorny i wprowadzają klienta w błąd.
UOKiK przypomina, że zakup jest oszczędnością przede wszystkim wtedy, gdy kupujemy taniej produkt, który rzeczywiście był nam potrzebny.
Jeżeli dla uzyskania rabatu dokładamy do koszyka kolejne nieplanowane towary, całkowity rachunek może wzrosnąć zamiast zmaleć.
Urząd ostrzega także przed finansowaniem niepotrzebnych zakupów pożyczkami. Koszty kredytu, prowizje i odsetki mogą przewyższyć oszczędności wynikające z promocji.
Przed zaakceptowaniem oferty warto więc sprawdzić nie tylko procent rabatu, ale również całkowitą kwotę do zapłaty oraz ewentualne koszty finansowania.
Cyber Monday 2026 i nowe zasady dla platform zakupowych. UKE przypomina o prawach klientów
Tegoroczny okres wyprzedaży przyniósł również istotną zmianę dotyczącą nadzoru nad platformami internetowymi.
24 listopada Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomniał, że jest to pierwszy Black Friday, podczas którego Prezes UKE pełni w Polsce funkcję Koordynatora do spraw usług cyfrowych w ramach krajowego systemu egzekwowania unijnego Aktu o Usługach Cyfrowych, czyli DSA.
Nowe rozwiązania mają zwiększać przejrzystość działania platform internetowych i ograniczać stosowanie manipulacyjnych mechanizmów.
Chodzi między innymi o tak zwane dark patterns, czyli rozwiązania projektowane w sposób utrudniający użytkownikowi podjęcie świadomej decyzji. Przykładem mogą być strony, na których bardzo łatwo wykupić dodatkową usługę, ale znacznie trudniej z niej zrezygnować.
UKE zwraca również uwagę na sposób prezentowania ofert. Produkt umieszczony na pierwszym miejscu listy wyników nie zawsze jest najtańszy. Może znajdować się tam dlatego, że sprzedawca zapłacił za jego promowanie.
Platformy powinny jasno oznaczać reklamy i przekazywać informacje o najważniejszych zasadach ustalania kolejności wyświetlanych ofert.
Ważnym uprawnieniem konsumenta jest także możliwość sprawdzenia, kto faktycznie sprzedaje produkt. Na dużych platformach zakupowych towary mogą być bowiem oferowane przez różne firmy, a nie przez operatora samego serwisu.
UKE przypomina również o możliwości zgłaszania nielegalnych ofert i określonych naruszeń obowiązków platform. Skargi dotyczące przestrzegania DSA można kierować do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Jak sprawdzić sklep internetowy przed zapłatą? Sam symbol kłódki nie wystarczy
Jedną z podstawowych zasad bezpiecznych zakupów jest sprawdzenie tożsamości sprzedawcy. Sklep internetowy powinien udostępniać dane pozwalające ustalić, kto prowadzi działalność gospodarczą i w jaki sposób można się z nim skontaktować.
Warto zweryfikować nazwę firmy, jej adres oraz odpowiednie dane rejestrowe. Polskich przedsiębiorców można sprawdzać między innymi w CEIDG oraz Krajowym Rejestrze Sądowym.
Istotne są również opinie klientów. Najlepiej korzystać z kilku niezależnych źródeł, ponieważ komentarze widoczne wyłącznie na stronie sklepu nie muszą być wiarygodne. UOKiK przypomina, że przedsiębiorcy publikujący opinie powinni informować, czy i w jaki sposób weryfikują ich autentyczność.
Nie należy natomiast uznawać sklepu za bezpieczny wyłącznie dlatego, że w pasku adresowym przeglądarki pojawia się symbol kłódki. Oznacza on przede wszystkim korzystanie z szyfrowanego połączenia, a nie potwierdzenie uczciwości sprzedawcy.
Przestępcy również mogą uruchamiać strony wykorzystujące prawidłowe certyfikaty bezpieczeństwa.
Dodatkowymi sygnałami ostrzegawczymi mogą być liczne błędy językowe, niespójny regulamin, brak informacji o zwrotach lub wyłącznie jedna nietypowa metoda płatności.
Jeżeli pojawiają się poważne wątpliwości, bezpieczniej zrezygnować z transakcji.
Fałszywy SMS od kuriera po Cyber Monday. Można stracić więcej niż wartość zakupów
Niebezpieczeństwo nie kończy się po zapłaceniu za zamówienie. Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega również przed fałszywymi wiadomościami dotyczącymi przesyłek.
Oszuści rozsyłają SMS-y i e-maile informujące o rzekomej niedopłacie za dostawę, nieprawidłowym adresie albo konieczności uregulowania dodatkowej opłaty celnej.
Wiadomości zawierają odnośniki prowadzące do podrobionych stron firm kurierskich. Następnie klient jest kierowany do fałszywego formularza płatności, w którym ma wpisać dane karty lub bankowości elektronicznej.
Często chodzi o bardzo niewielką kwotę. Przestępca może na przykład żądać dopłaty kilku złotych, aby uśpić czujność odbiorcy.
W rzeczywistości celem nie jest uzyskanie tej drobnej należności, lecz przejęcie danych umożliwiających wykonanie nieautoryzowanych operacji.
Dlatego po otrzymaniu podejrzanego SMS-a nie należy korzystać z dołączonego linku. Status przesyłki najlepiej sprawdzić bezpośrednio w oficjalnej aplikacji przewoźnika albo po samodzielnym wpisaniu adresu jego strony.
Ministerstwo ostrzega również przed instalowaniem aplikacji pochodzących z nieznanych źródeł. Odbiór zwykłej przesyłki nie powinien wymagać instalowania pliku APK przesłanego przez nieznanego nadawcę.
Jak bezpiecznie płacić podczas Cyber Monday? Uważaj na BLIK i dane karty
Podczas zakupów internetowych warto korzystać ze sprawdzonych metod płatności i dokładnie kontrolować każdą autoryzację.
Jeżeli płacimy kartą, należy upewnić się, że transakcja odbywa się na właściwej stronie sprzedawcy lub operatora płatności. Szczególną ostrożność trzeba zachować wobec odnośników otrzymywanych w wiadomościach SMS, komunikatorach i mediach społecznościowych.
Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że przy płatnościach kartowych istnieje możliwość skorzystania z procedury chargeback. W określonych sytuacjach pozwala ona zwrócić się do banku o odzyskanie pieniędzy, na przykład gdy sprzedawca nie dostarczył opłaconego produktu. Nie oznacza to jednak automatycznej gwarancji zwrotu środków.
W przypadku płatności BLIK najważniejsze jest uważne sprawdzenie szczegółów operacji przed jej zatwierdzeniem. Nie wolno przekazywać kodów nieznajomym osobom ani akceptować transakcji, których samodzielnie nie zlecono.
Warto także ustawić rozsądne limity płatności w aplikacji bankowej i włączyć dodatkowe zabezpieczenia konta.
Nie zaleca się dokonywania wrażliwych operacji finansowych na publicznych komputerach. Korzystając z niezaufanych sieci Wi-Fi, warto zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby użyć własnego połączenia komórkowego.
Kupujesz podczas Cyber Monday? Masz 14 dni na zwrot towaru
Promocyjna cena nie oznacza utraty praw konsumenta. Osoba kupująca produkt przez internet od przedsiębiorcy ma co do zasady 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny.
Termin ten w przypadku standardowego zakupu towaru liczy się od dnia jego otrzymania, a nie od momentu złożenia zamówienia.
Jeżeli więc klient kupi produkt podczas Cyber Monday 30 listopada, ale przesyłkę otrzyma 4 grudnia, termin na odstąpienie od umowy będzie liczony od daty dostarczenia towaru.
Po poinformowaniu sprzedawcy o odstąpieniu konsument ma kolejne 14 dni na odesłanie produktu. Sprzedawca powinien zwrócić odpowiednią kwotę w ustawowym terminie, przy czym może wstrzymać wypłatę do czasu otrzymania rzeczy albo dowodu jej odesłania.
Istnieją jednak wyjątki. Prawo odstąpienia może nie przysługiwać między innymi w przypadku produktów wykonanych na indywidualne zamówienie, niektórych szybko psujących się towarów oraz określonych produktów higienicznych po otwarciu zapieczętowanego opakowania.
Odrębne warunki mogą dotyczyć także treści cyfrowych, których dostarczanie rozpoczęło się za uprzednią zgodą konsumenta po spełnieniu ustawowych wymagań.
Ważne jest również rozróżnienie zakupów internetowych i stacjonarnych. W zwykłym sklepie tradycyjnym sprzedawca nie ma ogólnego ustawowego obowiązku przyjmowania zwrotu pełnowartościowego produktu tylko dlatego, że klient zmienił zdanie.
Produkt z wyprzedaży jest wadliwy? Sprzedawca nadal odpowiada za towar
Kupowanie podczas Cyber Monday nie ogranicza również prawa do reklamacji.
Jeżeli produkt okaże się niezgodny z umową, konsument może zgłosić reklamację sprzedawcy. Ustawowa odpowiedzialność przedsiębiorcy za brak zgodności towaru z umową trwa co do zasady dwa lata od jego dostarczenia.
Klient może domagać się przede wszystkim naprawy lub wymiany produktu. W określonych przypadkach przysługuje mu również prawo do obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.
Nie ma znaczenia, czy towar został kupiony za pełną cenę, czy z rabatem wynoszącym kilkadziesiąt procent.
Sprzedawca nie może wyłączyć ustawowych praw konsumenta wyłącznie z tego powodu, że produkt był objęty wyprzedażą.
Inaczej można oceniać sytuację, gdy klient został przed zakupem wyraźnie poinformowany o konkretnej wadzie i osobno ją zaakceptował.
W przypadku reklamacji warto zachować potwierdzenie zakupu, korespondencję ze sprzedawcą oraz dokumentację wskazującą na problem z produktem.
Cyber Monday w Warszawie i na Mazowszu. Zakup przez internet z odbiorem osobistym
Mieszkańcy Warszawy i pozostałych miejscowości Mazowsza mogą podczas Cyber Monday korzystać zarówno z dostaw kurierskich, jak i odbioru zamówień w sklepach stacjonarnych.
Warto jednak pamiętać, że samo odebranie produktu w placówce handlowej nie musi oznaczać zawarcia umowy w sklepie stacjonarnym.
Znaczenie ma moment i sposób zawarcia umowy. Jeżeli klient kupił produkt przez internet, a następnie jedynie odebrał go w sklepie, transakcja może nadal podlegać zasadom dotyczącym umów zawieranych na odległość.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy przez internet dokonano tylko rezerwacji produktu, natomiast właściwa umowa sprzedaży została zawarta dopiero podczas wizyty w sklepie.
To rozróżnienie może mieć wpływ na możliwość skorzystania z ustawowego 14-dniowego prawa odstąpienia od umowy.
Dlatego przed skorzystaniem z opcji odbioru osobistego warto sprawdzić regulamin sklepu i ustalić, czy składane zamówienie jest już zawarciem umowy sprzedaży.
Przepisy dotyczące ochrony konsumentów są takie same w całej Polsce. W razie sporu ze sprzedawcą mieszkańcy Warszawy i Mazowsza mogą korzystać z pomocy właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
Padłeś ofiarą oszustwa podczas Cyber Monday? Tak możesz zareagować
Jeżeli po opłaceniu zamówienia okaże się, że sklep był fałszywy, należy działać możliwie szybko. Pierwszym krokiem powinien być kontakt z bankiem. W zależności od sposobu płatności i okoliczności może istnieć możliwość zablokowania instrumentu płatniczego, zgłoszenia nieautoryzowanej operacji albo rozpoczęcia procedury odzyskiwania środków.
Jeżeli przestępcy otrzymali dane logowania do bankowości elektronicznej, konieczna może być natychmiastowa zmiana hasła i zabezpieczenie dostępu do konta. Warto też sprawdzić historię operacji oraz aktywne urządzenia i sesje.
Próbę oszustwa można zgłosić do CSIRT NASK za pośrednictwem oficjalnych kanałów zgłoszeniowych. Podejrzane wiadomości SMS zawierające linki można przekazywać na bezpłatny numer 8080.
Można również skorzystać z usługi „Bezpiecznie w sieci” w aplikacji mObywatel.
Jeżeli doszło do przestępstwa, sprawę należy zgłosić policji lub prokuraturze. Warto zachować korespondencję, numer zamówienia, potwierdzenie przelewu, dane strony oraz zrzuty ekranu.
Im szybciej zostaną zgłoszone nieprawidłowości, tym większa szansa na podjęcie działań ograniczających dalsze straty.
Cyber Monday 30 listopada 2026. Co sprawdzić przed kliknięciem „kup teraz”?
Cyber Monday może być dobrą okazją do zakupu zaplanowanego wcześniej sprzętu elektronicznego, odzieży czy wyposażenia domu. Sama informacja o dużym rabacie nie wystarcza jednak do oceny, czy oferta rzeczywiście jest korzystna.
Przed finalizacją zamówienia warto porównać aktualną cenę z najniższą ceną obowiązującą w ciągu 30 dni przed obniżką. Trzeba również sprawdzić wiarygodność sklepu, dane sprzedawcy, całkowity koszt dostawy i zasady ewentualnego zwrotu.
Szczególną ostrożność należy zachować wobec podejrzanych reklam i wiadomości o dopłatach do paczek. Sam certyfikat bezpieczeństwa strony nie gwarantuje, że sklep jest uczciwy, a wyjątkowo niska cena może być elementem oszustwa.
Warto również pamiętać o ostrzeżeniach UOKiK przed zakupami pod wpływem emocji i zadłużaniem się tylko po to, aby wykorzystać krótkotrwałą promocję.
Najważniejsza zasada na Cyber Monday 2026 jest prosta: prawdziwa okazja to produkt kupiony bezpiecznie, w rzeczywiście korzystnej cenie i bez niepotrzebnego obciążania domowego budżetu.
Tegoroczne ostrzeżenia Ministerstwa Cyfryzacji, UOKiK i UKE pokazują, że podczas internetowych wyprzedaży trzeba zwracać uwagę nie tylko na wysokość rabatów, ale również na bezpieczeństwo transakcji, przejrzystość ofert i prawa przysługujące konsumentom.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.