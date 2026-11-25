Duże utrudnienia na warszawskiej Pradze-Południe. Drogowcy rozpoczynają prace w piątek wieczorem. Autobusy pojadą objazdami
Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej na warszawskim Grochowie muszą przygotować się na kilkudniowe utrudnienia. W piątek, 27 listopada, o godzinie 22:00 drogowcy rozpoczną wymianę nawierzchni ulicy Grenadierów na odcinku pomiędzy Aleją Stanów Zjednoczonych a ulicą Ostrobramską. Prace potrwają aż do wtorkowego wieczoru. Warszawski Transport Publiczny zapowiedział zmiany tras autobusów oraz wyłączenie części przystanków.
Drogowcy rozpoczną prace w piątek o godzinie 22:00
Od początku listopada na ulicy Grenadierów prowadzone były prace związane z wymianą krawężników oraz wysepek znajdujących się na jezdni. Teraz przyszedł czas na kolejny etap inwestycji, który będzie znacznie bardziej odczuwalny dla kierowców.
W piątek, 27 listopada, o godzinie 22:00 rozpocznie się frezowanie starej nawierzchni. Następnie drogowcy ułożą nowy asfalt.
Prace obejmą odcinek pomiędzy Aleją Stanów Zjednoczonych a ulicą Ostrobramską. Zakończenie robót zaplanowano na wtorek, 1 grudnia, na godzinę 22:00.
Autobusy pojadą długimi objazdami
Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej rozpoczną się w sobotę, 28 listopada. Od rana zmienionymi trasami będą kursowały autobusy linii 135 i 158. W poniedziałek, 30 listopada, dołączą do nich autobusy linii 311.
Autobusy linii 135 i 311 w kierunku PKP Olszynka Grochowska oraz Gocławia zostaną skierowane przez Aleję Stanów Zjednoczonych, Międzynarodową, Brazylijską, Saską, Egipską, Bora-Komorowskiego, Skalskiego i Nowaka-Jeziorańskiego do ulicy Fieldorfa.
W przeciwnym kierunku, w stronę placu Hallera oraz Kamionka, autobusy pojadą ulicami Ostrobramską, Kinową, Rozłucką, Turbinową i Spalinową, a następnie wrócą na swoje podstawowe trasy.
Zmiany obejmą również linię 158 w kierunku Witolina. Autobusy pojadą Aleją Stanów Zjednoczonych, przez rondo Wiatraczna, ulicami Grochowską i Zamieniecką do Łukowskiej, skąd będą kontynuować kurs podstawową trasą.
Te przystanki zostaną wyłączone
W związku z prowadzonymi pracami nieczynne będą dwa przystanki:
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Os. Majdańska 53,
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Os. Majdańska 04.
Pasażerowie korzystający na co dzień z komunikacji miejskiej w rejonie osiedla Majdańska powinni uwzględnić zmiany podczas planowania podróży.
Utrudnienia również w poniedziałek i wtorek
Remont nie zakończy się wraz z weekendem. Utrudnienia będą obowiązywały także przez pierwsze dwa dni robocze kolejnego tygodnia.
Szczególnie osoby dojeżdżające do pracy i szkół powinny uwzględnić możliwość wydłużenia czasu podróży. Ulica Grenadierów stanowi ważne połączenie komunikacyjne w tej części Pragi-Południe.
Zgodnie z harmonogramem kierowcy pojadą po nowej nawierzchni we wtorek, 1 grudnia, od godziny 22:00.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.