Gorąco wokół protestu pod TK. Po północy nastąpił nagły zwrot
Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie jeszcze się nie kończy. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, w czwartek, 26 listopada, zaledwie 40 minut po północy do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło odwołanie od decyzji stołecznego ratusza. Władze miasta nie zgodziły się na kontynuowanie zgromadzenia po 30 listopada. Organizatorzy nie zamierzają jednak rezygnować. Teraz sąd ma 24 godziny na rozpatrzenie odwołania.
Sprawa dotyczy miasteczka namiotowego, które od września funkcjonuje przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przy alei Szucha. Demonstranci chcą kontynuować protest, jednak warszawski ratusz uznał, że dalsze prowadzenie zgromadzenia w dotychczasowej formule może powodować poważne utrudnienia dla mieszkańców i służb.
Decyzja władz Warszawy zapadła w środę, 25 listopada. Organizatorzy skorzystali z możliwości jej zaskarżenia.
Odwołanie wpłynęło 40 minut po północy. Sąd ma dobę na decyzję
W czwartek rano Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował, że otrzymał odwołanie dotyczące zakazu organizowania kolejnego zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Dokument wpłynął dokładnie o godzinie 0:40.
Zgodnie z przepisami sąd ma 24 godziny na rozpatrzenie sprawy. Oznacza to, że rozstrzygnięcia należy oczekiwać najpóźniej w nocy z czwartku na piątek.
Do czasu wydania orzeczenia nie wiadomo, czy organizatorom uda się zakwestionować decyzję ratusza.
Na obecnych zasadach zgromadzenie przed TK może trwać do 30 listopada.
Organizatorzy chcieli jednak przedłużyć protest aż do 5 stycznia 2027 roku. Oznaczałoby to kolejne 36 dni nieprzerwanej obecności demonstrantów przed budynkiem Trybunału.
Warszawski ratusz nie zgodził się na taki scenariusz.
Dlaczego Warszawa nie zgodziła się na dalszy protest?
Władze miasta wskazały kilka powodów swojej decyzji.
Pierwszym jest termin zgłoszenia zgromadzenia.
Organizatorzy złożyli zawiadomienie 10 listopada, wskazując, że protest ma potrwać do 5 stycznia.
Tymczasem zgodnie z Prawem o zgromadzeniach zawiadomienie o planowanym wydarzeniu powinno trafić do urzędu nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż sześć dni przed jego rozpoczęciem.
Ratusz uznał więc, że zgłoszenie obejmujące okres po 10 grudnia zostało złożone zbyt wcześnie.
Nie był to jednak jedyny argument.
Urzędnicy zwrócili również uwagę na długotrwałe zajmowanie przestrzeni publicznej przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Według miasta zgromadzenie trwające przez kolejne 36 dni oznaczałoby dalsze utrudnienia dla osób mieszkających i pracujących w okolicy.
Zablokowana aleja Szucha i skargi mieszkańców
Jednym z najważniejszych argumentów ratusza jest sytuacja komunikacyjna w rejonie Trybunału Konstytucyjnego.
Organizatorzy zgromadzenia deklarowali, że demonstracja będzie odbywała się na chodniku i drodze rowerowej, bez zajmowania jezdni.
W praktyce przed budynkiem ustawiono namioty i scenę wykorzystywaną podczas wystąpień.
Jak wskazuje ratusz, policja musiała zablokować wjazd w aleję Szucha, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom i pozostałym osobom przebywającym w okolicy.
To ważna droga łącząca Śródmieście z Mokotowem, umożliwiająca również dojazd w kierunku Trasy Łazienkowskiej.
Według stołecznych urzędników blokada utrudnia ruch nie tylko kierowcom, ale również służbom ratunkowym.
Miasto powołało się także na skargi mieszkańców oraz bliskość obiektów objętych szczególną ochroną.
W uzasadnieniu decyzji zaznaczono, że prawo do pokojowych zgromadzeń jest jedną z podstawowych wolności konstytucyjnych, ale nie ma charakteru bezwarunkowego.
Ratusz argumentuje, że organizacja demonstracji musi uwzględniać również prawa innych osób i kwestie bezpieczeństwa publicznego.
Protest pod Trybunałem Konstytucyjnym trwa od września
Miasteczko namiotowe przed Trybunałem Konstytucyjnym pojawiło się we wrześniu 2026 roku.
Protest jest wspierany przez środowiska związane z Klubami „Gazety Polskiej” i prawicowymi mediami.
Na miejscu ustawiono również scenę wykorzystywaną przez Telewizję Republika, która relacjonuje wydarzenia.
Jedną z osób zaangażowanych w organizację demonstracji jest Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”.
W zgromadzeniach uczestniczą między innymi politycy i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, a także przedstawiciele innych środowisk prawicowych.
Uczestnicy protestu deklarują sprzeciw wobec działań, które w ich ocenie mogą prowadzić do bezprawnego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego przez obecną władzę.
Takie stanowisko jest elementem sporu politycznego dotyczącego sytuacji w Trybunale. Samo przekonanie organizatorów nie oznacza, że zarzuty wobec władz zostały potwierdzone.
Od kilku miesięcy demonstranci regularnie pojawiają się przed budynkiem TK, a zgromadzenie jest kontynuowane na podstawie kolejnych zawiadomień.
Co dalej z protestem? Teraz wszystko zależy od sądu
Najbliższe godziny mogą przesądzić o dalszych losach zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzy odwołanie i oceni zasadność decyzji władz miasta.
Jeżeli sąd uchyli zakaz, organizatorzy będą mogli kontynuować zgromadzenie zgodnie z rozstrzygnięciem.
Jeżeli natomiast decyzja ratusza zostanie utrzymana, planowane zgromadzenie od 30 listopada do 5 stycznia nie będzie mogło odbyć się w zgłoszonej formule.
Warto zaznaczyć, że sprawa nie dotyczy całkowitego zakazu organizowania jakichkolwiek demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym. Chodzi o konkretne zgromadzenie i jego zgłoszony termin.
Organizowanie kolejnych wydarzeń nadal podlega przepisom Prawa o zgromadzeniach.
Na razie nie ogłoszono ostatecznego rozstrzygnięcia sądu.
Wiadomo jedynie, że odwołanie wpłynęło 26 listopada o godzinie 0:40, a sąd ma 24 godziny na jego rozpatrzenie.
To oznacza, że przyszłość miasteczka namiotowego przy alei Szucha pozostaje otwarta. Najważniejsza decyzja ma zapaść jeszcze przed końcem tygodnia.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.