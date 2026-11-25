Ile kosztuje mieszkanie w Warszawie? Różnice między dzielnicami są zatrważające [RANKING]
Ile trzeba dziś zapłacić za własne mieszkanie w Warszawie? Okazuje się, że bardzo dużo zależy od tego, w której dzielnicy zaczniemy szukać. W jednej części miasta 50-metrowe mieszkanie może kosztować około 660 tys. zł, a w innej za podobny metraż trzeba zapłacić ponad 1,1 mln zł. Z najnowszych danych wynika, że mediana ceny metra kwadratowego na warszawskim rynku wtórnym wynosi 17 800 zł. Sprawdzamy, gdzie mieszkania są najtańsze, które dzielnice pozostają najdroższe i ile pieniędzy trzeba przygotować na zakup własnych czterech kątów.
Zakup mieszkania w Warszawie nie należy do tanich. Ceny w ostatnich latach mocno wzrosły i dziś nawet niewielki lokal potrafi kosztować tyle, co duży dom w mniejszej miejscowości. Co ciekawe, wcale nie trzeba szukać daleko od centrum, żeby zobaczyć ogromne różnice w cenach. Czasem wystarczy przenieść się do sąsiedniej dzielnicy.
Przyjrzyjmy się konkretnym kwotom. Według danych serwisu Cenolog, który przeanalizował 16 716 ogłoszeń z warszawskiego rynku wtórnego, mediana ceny mieszkania wynosi obecnie 17 800 zł za metr kwadratowy. Zestawienie obejmuje oferty z okresu od 25 sierpnia do 23 listopada 2026 roku.
Warto od razu wyjaśnić jedną rzecz. Mówimy o cenach ofertowych, czyli takich, które właściciele wpisują w ogłoszeniach. Ostateczna cena sprzedaży może być niższa, zwłaszcza jeśli kupującemu uda się coś wynegocjować.
Ceny mieszkań w Warszawie. Ile kosztuje metr kwadratowy w każdej dzielnicy?
Warszawa ma 18 dzielnic i praktycznie każda z nich rządzi się swoimi prawami, jeśli chodzi o ceny nieruchomości.
Najdroższe pozostaje Śródmieście. Tutaj mediana ceny metra kwadratowego wynosi aż 22 950 zł. Na drugim miejscu znalazł się Wilanów, a tuż za nim Wola i Żoliborz.
Z kolei osoby dysponujące mniejszym budżetem mogą zainteresować się Rembertowem, Wesołą, Wawrem czy Białołęką.
Tak wygląda aktualne zestawienie cen mieszkań na rynku wtórnym, od najdroższej do najtańszej dzielnicy:
|Miejsce
|Dzielnica
|Cena za 1 m²
|1
|Śródmieście
|22 950 zł
|2
|Wilanów
|20 500 zł
|3
|Wola
|20 000 zł
|4
|Żoliborz
|20 000 zł
|5
|Mokotów
|19 210 zł
|6
|Ochota
|17 960 zł
|7
|Praga-Północ
|17 510 zł
|8
|Włochy
|17 250 zł
|9
|Ursynów
|17 000 zł
|10
|Praga-Południe
|17 000 zł
|11
|Bielany
|16 500 zł
|12
|Bemowo
|16 400 zł
|13
|Ursus
|15 890 zł
|14
|Targówek
|14 720 zł
|15
|Białołęka
|14 330 zł
|16
|Wawer
|14 280 zł
|17
|Wesoła
|14 080 zł
|18
|Rembertów
|13 160 zł
Oczywiście nie oznacza to, że każde mieszkanie w Śródmieściu kosztuje niemal 23 tys. zł za metr, a w Rembertowie dokładnie 13 tys. zł. Są to mediany cen z ogłoszeń, które pozwalają porównać poszczególne dzielnice.
Na ostateczną cenę wpływa przecież wiele rzeczy. Liczy się stan mieszkania, jego powierzchnia, piętro, rok budowy, a nawet to, czy w pobliżu znajduje się stacja metra.
Gdzie w Warszawie kupimy najtańsze mieszkanie?
Jeżeli najważniejsza jest cena, warto zacząć poszukiwania od Rembertowa. To właśnie tutaj mieszkania z rynku wtórnego są najtańsze w całej Warszawie.
Mediana wynosi 13 160 zł za metr kwadratowy. Łatwo więc policzyć, że za mieszkanie o powierzchni 50 m² trzeba byłoby zapłacić około 658 tys. zł.
Dla wielu osób wciąż jest to ogromna kwota, ale w porównaniu z innymi dzielnicami stolicy różnica okazuje się naprawdę duża.
Drugie miejsce od końca zajmuje Wesoła. Tutaj metr kwadratowy kosztuje przeciętnie 14 080 zł, czyli 50-metrowe mieszkanie można wycenić na około 704 tys. zł.
Niewiele drożej jest w Wawrze, gdzie mediana wynosi 14 280 zł za metr.
Na uwagę zasługuje również Białołęka. To jedna z dzielnic, w których w ostatnich latach powstało wiele nowych osiedli. Mediana ceny na rynku wtórnym wynosi tam 14 330 zł za metr kwadratowy.
Przy takim poziomie cen mieszkanie o powierzchni 50 m² kosztowałoby około 716,5 tys. zł.
Oczywiście niższe ceny często wiążą się z większą odległością od centrum. Dlatego przed zakupem warto zastanowić się, ile czasu zajmie codzienny dojazd do pracy, szkoły czy na uczelnię.
Nie zawsze najtańsze mieszkanie będzie bowiem najwygodniejszym rozwiązaniem.
Najdroższe dzielnice Warszawy. Za 50 metrów nawet ponad milion złotych
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Śródmieściu.
To właśnie tam ceny mieszkań są najwyższe. Mediana wynosi 22 950 zł za metr kwadratowy, co oznacza, że za 50-metrowy lokal trzeba byłoby zapłacić około 1 147 500 zł.
Ponad milion złotych za mieszkanie, które wcale nie musi być szczególnie duże.
Niewiele taniej jest w Wilanowie, gdzie metr kwadratowy kosztuje przeciętnie 20 500 zł. Przy takim poziomie cen zakup mieszkania o powierzchni 50 m² oznacza wydatek około 1 025 000 zł.
Wola i Żoliborz mają identyczną medianę wynoszącą 20 tys. zł za metr. W praktyce daje to milion złotych za 50-metrowe mieszkanie.
W pierwszej piątce znalazł się również Mokotów ze stawką 19 210 zł za metr kwadratowy.
Skąd tak wysokie ceny? Duże znaczenie ma lokalizacja. Bliskość centrum, dobrze rozwinięta komunikacja miejska, dostęp do sklepów, restauracji, biur i terenów rekreacyjnych sprawiają, że mieszkania w tych częściach miasta cieszą się dużym zainteresowaniem.
Do tego dochodzi ograniczona liczba atrakcyjnych działek pod nowe inwestycje.
Oczywiście także w najdroższych dzielnicach można znaleźć mieszkania w niższych cenach. Często są to jednak lokale wymagające remontu albo znajdujące się w starszych budynkach.
Prawie 490 tys. zł różnicy. A mówimy o takim samym mieszkaniu
Najlepiej pokazać różnice na prostym przykładzie.
Załóżmy, że szukamy mieszkania o powierzchni 50 m².
W Rembertowie, przy medianie wynoszącej 13 160 zł za metr, jego orientacyjna cena wyniosłaby 658 tys. zł.
W Śródmieściu, gdzie mediana sięga 22 950 zł, ten sam metraż kosztowałby około 1 147 500 zł.
Różnica? Aż 489 500 zł.
To prawie pół miliona złotych tylko ze względu na poziom cen w danej dzielnicy.
Oczywiście jest to porównanie orientacyjne. Nie oznacza, że oba mieszkania byłyby identyczne pod względem standardu czy lokalizacji.
Pokazuje jednak, jak duże znaczenie przy zakupie nieruchomości ma wybór konkretnej części miasta.
Za pieniądze potrzebne na niewielkie mieszkanie w Śródmieściu można kupić znacznie większy lokal w jednej z tańszych dzielnic Warszawy.
Nowe mieszkania od dewelopera. Gdzie jest najdrożej?
A co z osobami, które zamiast mieszkania z drugiej ręki wolą kupić nowe, prosto od dewelopera?
Tutaj również różnice są ogromne.
Według danych serwisu m2homes.pl, aktualnych na 25 listopada 2026 roku, mediana ceny nowego mieszkania w Warszawie wynosi 17 100 zł za metr kwadratowy.
Zestawienie obejmuje 4855 mieszkań dostępnych w 119 inwestycjach deweloperskich.
Najdroższe nowe lokale znajdują się w Śródmieściu. Mediana ceny sięga tam aż 33 600 zł za metr.
Oznacza to, że za nowe mieszkanie o powierzchni 50 m² trzeba byłoby zapłacić orientacyjnie 1,68 mln zł.
Na drugim miejscu znalazła się Wola ze stawką 26 537 zł za metr, a na trzecim Ursynów, gdzie mediana wynosi 24 045 zł.
Znacznie taniej jest w Rembertowie. Tam mediana cen nowych mieszkań wynosi 12 800 zł za metr kwadratowy.
Wśród tańszych lokalizacji znalazła się także Białołęka ze stawką 14 250 zł.
Trzeba jednak pamiętać, że te dane obejmują mieszkania dostępne w analizowanych inwestycjach, a nie pełną ofertę wszystkich dzielnic. Nie można więc traktować ich jako kompletnego rankingu całej Warszawy.
Warto też uwzględnić dodatkowe wydatki. Nowe mieszkania często sprzedawane są w stanie deweloperskim, a ich wykończenie może pochłonąć kolejne kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy złotych.
Ceny w ogłoszeniach to jedno. A za ile mieszkania naprawdę się sprzedają?
Przeglądając ogłoszenia, łatwo odnieść wrażenie, że ceny mieszkań nie mają już żadnych granic. Warto jednak pamiętać, że kwota wpisana przez właściciela nie zawsze jest tą, którą ostatecznie płaci kupujący.
Dobrym punktem odniesienia są dane z Rejestru Cen Nieruchomości, opracowane przez Cenolog.
Z analizy 14 823 transakcji na warszawskim rynku wtórnym, zawartych między drugim kwartałem 2025 a pierwszym kwartałem 2026 roku, wynika, że mediana rzeczywistej ceny sprzedaży wyniosła 16 410 zł za metr kwadratowy.
W tamtym okresie najdroższy był Żoliborz, gdzie mediana cen transakcyjnych osiągnęła 21 270 zł za metr. Za nim uplasowało się Śródmieście ze stawką 20 960 zł.
Najtańsza okazała się Wesoła, gdzie mediana wynosiła 12 380 zł za metr.
Są to dane historyczne, dlatego nie można ich bezpośrednio porównywać z ofertami z listopada 2026 roku i zakładać, że obecnie każdemu sprzedającemu uda się obniżyć cenę o określony procent.
Pokazują jednak, że między oczekiwaniami sprzedających a kwotami zapisanymi w aktach notarialnych mogą występować różnice.
Dlatego kupując mieszkanie, warto sprawdzać nie tylko ceny w ogłoszeniach, ale również rzeczywiste transakcje z danej okolicy.
Czy warto kupować mieszkanie na obrzeżach Warszawy?
Dla osób, które szukają pierwszego mieszkania, tańsze dzielnice mogą być dobrym rozwiązaniem.
Rembertów, Wesoła, Wawer czy Białołęka pozwalają znaleźć nieruchomości w niższych cenach niż Śródmieście, Mokotów czy Wola.
Ale sama cena nie powinna decydować o zakupie.
Warto sprawdzić, jak wygląda codzienny dojazd do centrum i czy w pobliżu znajdują się sklepy, szkoły, przedszkola oraz przychodnie.
Istotna jest też dostępność komunikacji publicznej. Mieszkanie położone blisko stacji kolejowej lub sprawnego połączenia autobusowego może być znacznie wygodniejsze niż nieruchomość, do której prowadzi jedna zakorkowana droga.
Trzeba również zwrócić uwagę na miesięczne koszty utrzymania lokalu.
Tańsze mieszkanie z wysokim czynszem administracyjnym, dużymi kosztami ogrzewania i koniecznością codziennego dojeżdżania samochodem nie zawsze będzie tak korzystne, jak początkowo się wydaje.
Gdzie najlepiej szukać mieszkania w Warszawie w 2026 roku?
Jeżeli najważniejszym kryterium jest cena, obecnie najkorzystniej wypadają Rembertów, Wesoła, Wawer i Białołęka.
Z kolei osoby, które chcą mieszkać w samym centrum albo w najbardziej rozpoznawalnych częściach stolicy, muszą przygotować znacznie większy budżet.
Śródmieście, Wilanów, Wola i Żoliborz pozostają najdroższymi dzielnicami Warszawy pod względem cen ofertowych na rynku wtórnym.
Najważniejsze jest jednak to, żeby nie kierować się wyłącznie średnią ceną za metr kwadratowy. W jednej dzielnicy można znaleźć zarówno wyjątkowo drogie apartamenty, jak i znacznie tańsze mieszkania wymagające remontu.
Na koniec warto zapamiętać dwie kwoty: 13 160 zł za metr w najtańszym Rembertowie i 22 950 zł w najdroższym Śródmieściu. To najlepiej pokazuje, jak bardzo różnią się ceny mieszkań w Warszawie.
A ponieważ zakup własnego mieszkania dla większości osób jest jedną z największych decyzji finansowych w życiu, warto poświęcić czas na porównanie kilku dzielnic. Czasem zmiana lokalizacji pozwala zaoszczędzić naprawdę duże pieniądze.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.