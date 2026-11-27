Karp na Boże Narodzenie 2026 drożej o 15–20 proc. Hodowcy wskazują na suszę
Przed świętami Bożego Narodzenia 2026 roku ceny karpia mogą wzrosnąć o 15–20 proc. w porównaniu z poprzednim sezonem – wynika z ocen przedstawicieli polskiej branży rybackiej. Głównym powodem spodziewanych podwyżek jest dotkliwa susza hydrologiczna, która uniemożliwia pełne napełnienie stawów hodowlanych. Dodatkowe, znaczne straty w pogłowiu ryb generują chronione drapieżniki, takie jak kormorany, wydry oraz czaple.
Susza uderza w stawy hodowlane. Brakuje wody na hektarach łowisk
Sytuacja w polskich gospodarstwach rybackich przed grudniowym szczytem sprzedaży jest wyjątkowo napięta. Jak ocenia Michał Górski z Gospodarstwa Rybackiego Rembertów koło Tarczyna, to właśnie deficyt wody stanowi główny motor prognozowanego wzrostu cen karpia o 15–20 proc. rok do roku. Skala problemu ma wymiar bardzo konkretny: tylko w tym 1 gospodarstwie zabrakło wody do napełnienia aż 8 hektarów stawów. W praktyce oznacza to bezpośrednie zmniejszenie powierzchni produkcyjnej oraz mniejszą podaż ryby handlowej trafiającej na stoły Polaków pod koniec roku.
Hodowla karpia w tradycyjnych stawach ziemnych jest w ogromnym stopniu uzależniona od regularnych opadów atmosferycznych oraz poziomu wód w lokalnych rzekach i ciekach wodnych. Niedobory wody nie ograniczają się wyłącznie do niemożności zalania części akwenów na wiosnę. W stawach, które udało się napełnić, niski poziom lustra wody w połączeniu z wysokimi temperaturami w miesiącach letnich prowadzi do szybszego nagrzewania się zbiorników i spadku zawartości tlenu. Aby uniknąć masowego śnięcia ryb (tzw. przyduchy), hodowcy muszą ograniczać obsadę stawów lub ponosić dodatkowe koszty napowietrzania i intensywnego monitoringu jakości wody.
Kormorany, wydry i czaple. Drugie źródło poważnych strat w gospodarstwach
Brak wody to niejedyna przyczyna mniejszej liczby karpi trafiających do przedświątecznej sprzedaży. Michał Górski zwraca uwagę, że gospodarstwa rybackie ponoszą dotkliwe straty również z powodu działalności dzikich drapieżników, dla których stawy hodowlane stanowią łatwo dostępne żerowisko. Wśród gatunków powodujących największe szkody wymienia się przede wszystkim kormorany, wydry oraz czaple.
Problem presji ze strony ptaków rybożernych i ssaków wodnych narasta od lat, a w okresach suszy staje się jeszcze bardziej odczuwalny. W płytszych zbiornikach ryby mają znacznie mniejsze szanse na ucieczkę przed atakiem, co ułatwia drapieżnikom żerowanie. Co istotne, straty nie ograniczają się wyłącznie do sztuk bezpośrednio zjedzonych przez kormorany czy czaple. Zranione podczas nieudanych ataków ryby stają się podatne na infekcje grzybicze i bakteryjne, a ciągły stres wywołany obecnością drapieżników sprawia, że karpie gorzej żerują i wolniej przybierają na wadze. Ponieważ wydry czy czaple podlegają ochronie gatunkowej, możliwości płoszenia ich przez rybaków są ściśle ograniczone przepisami, a koszty zabezpieczania wielohektarowych akwenów (np. za pomocą siatek czy ogrodzeń elektrycznych) są bardzo wysokie.
Długi cykl hodowlany i koszty produkcji. Dlaczego podaży nie da się szybko odbudować?
Prognozowane podwyżki o 15–20 proc. w 2026 roku są również konsekwencją specyfiki samej produkcji rybackiej, która znacząco różni się od szybkiej hodowli drobiu czy trzody chlewnej. Tradycyjny polski karp potrzebuje zazwyczaj 3 lat (3 sezonów wegetacyjnych), aby osiągnąć docelową wagę handlową wynoszącą około 1,5–2,5 kg. Oznacza to, że straty w narybku i kroczku wywołane przez suszę lub drapieżniki w poprzednich latach odbijają się na liczbie dorosłych ryb dostępnych w sklepach dopiero po kilkudziesięciu miesiącach.
Na ostateczną cenę przy ladzie chłodniczej wpływają ponadto stałe koszty prowadzenia gospodarstw oraz logistyki. Hodowcy muszą sfinansować zakup zbóż paszowych (przede wszystkim pszenicy, kukurydzy i jęczmienia), paliwa do maszyn rolniczych, energii elektrycznej niezbędnej do utrzymania magazynów i chłodni, a także koszty pracy podczas jesiennych odłowów. Gdy w wyniku suszy z tego samego gospodarstwa odławia się wyraźnie mniej ton ryb niż w latach o normalnym poziomie opadów, koszty stałe rozkładają się na mniejszą liczbę kilogramów surowca, co bezpośrednio przekłada się na wyższe stawki w hurcie i detalu.
Co to oznacza dla Ciebie? 5 praktycznych kroków przed zakupem karpia na święta 2026
Spodziewany wzrost cen karpia o 15–20 proc. oraz mniejsza podaż z części krajowych stawów sprawiają, że planowanie świątecznych zakupów warto rozpocząć wcześniej niż w ostatnich dniach przed Wigilią. Aby kupić świeżą rybę w rozsądnej cenie i uniknąć rozczarowania pustymi ladami, wdróż poniższe 5 działań:
- Kup karpia bezpośrednio w gospodarstwie rybackim: Zamiast przepłacać za marże pośredników w dużych sieciach handlowych, sprawdź ofertę lokalnych stawów hodowlanych w swojej okolicy. Zakup u źródła daje zazwyczaj niższą cenę za 1 kg, gwarancję polskiego pochodzenia ryby oraz pewność, że karp był odpowiednio „wypłukany” w czystej, bieżącej wodzie, co eliminuje mulisty posmak.
- Zarezerwuj rybę i rozważ wcześniejszy zakup do zamrożenia: Największe skoki cen i kolejki przypadają tradycyjnie na okres od 18 do 23 grudnia. Jeśli obawiasz się wzrostu stawek lub braków w ulubionej formie (np. filetów bez ości), kup świeżego, sprawionego karpia już na początku grudnia, dokładnie go osusz, poporcjuj i zamroź – po prawidłowym rozmrożeniu w lodówce ryba zachowa pełnię smaku.
- Sprawdzaj cenę w przeliczeniu na 1 kg gotowego mięsa: Porównując promocje w supermarketach, nie patrz wyłącznie na stawkę za rybę w całości. Pamiętaj, że po wypatroszeniu, odgłowieniu i wyfiletowaniu traci się około 40–50 proc. masy wyjściowej – czasem droższy na pierwszy rzut oka płat lub filet wychodzi korzystniej niż cała ryba wymagająca pracochłonnej obróbki w domu.
- Weryfikuj świeżość ryby przed wrzuceniem do koszyka: Kupując karpia w płatach lub w całości w sklepie, zwróć uwagę na 3 cechy: skrzela powinny mieć intensywnie czerwony kolor, oczy muszą być wypukłe i przejrzyste (nie mętne), a mięso sprężyste i pozbawione ostrego, nieprzyjemnego zapachu.
- Porównaj karpia z innymi polskimi rybami słodkowodnymi: Jeśli ceny karpia w grudniu okażą się zbyt wysokie dla świątecznego budżetu, sprawdź oferty na polskiego pstrąga, amura, tołpygę lub sandacza. Wiele gospodarstw rybackich hoduje te gatunki równolegle w tych samych kompleksach stawowych, oferując atrakcyjną alternatywę na wigilijny stół.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.