Markowa kolekcja znanej marki już w Lidlu! Ceny spadły o 40 proc. Czapki, szaliki i portfele za ułamek wcześniejszej ceny
Lidl przygotował niespodziankę dla miłośników markowych dodatków. Do sklepów trafiła jesienno-zimowa kolekcja MEXX, obejmująca damskie czapki, rękawiczki, szaliki oraz portfele. Produkty znanej marki można kupić z rabatem sięgającym 40 proc. Najtańszy zestaw kosztuje zaledwie 35,99 zł, a elegancki szalik z dodatkiem wełny 47,99 zł. Oferta rozpoczęła się w czwartek 22 października i jest dostępna już teraz.
Markowa kolekcja MEXX w Lidlu. Ceny mogą zaskoczyć
Jesienno-zimowe zakupy nie muszą oznaczać dużych wydatków. Lidl wprowadził do swojej oferty produkty marki MEXX, znanej z odzieży i dodatków utrzymanych w miejskim, casualowym stylu.
Tym razem klienci znajdą w sklepach akcesoria przeznaczone na chłodniejsze dni, a także niewielkie dodatki galanteryjne.
Wśród produktów znalazły się komplety czapek i rękawiczek, miękkie szaliki oraz portfele.
Wszystkie prezentowane w gazetce artykuły objęto rabatem 40 proc. w stosunku do najniższej ceny z 30 dni przed obniżką.
To propozycja dla osób, które szukają praktycznych dodatków na jesień i zimę, ale nie chcą przepłacać za markowe akcesoria.
Czapka i rękawiczki MEXX za 35,99 zł. Zestaw z dodatkiem wełny
Jednym z najciekawszych produktów kolekcji jest damski komplet składający się z czapki i rękawiczek.
Zestaw kosztuje 35,99 zł zamiast 59,99 zł.
Oznacza to oszczędność 24 zł.
Producent zastosował materiał zawierający 12 proc. wełny, która jest cenionym dodatkiem do zimowych akcesoriów.
Komplet dostępny jest w trzech kolorach.
Na zdjęciu promocyjnym zaprezentowano między innymi ciemny wariant, który można łatwo dopasować do zimowej kurtki lub płaszcza.
To rozwiązanie dla osób, które chcą kupić od razu dwa pasujące do siebie elementy garderoby.
Szalik MEXX przeceniony na 47,99 zł. Aż 32 zł oszczędności
Kolejną propozycją jest damski szalik dzianinowy MEXX.
Jego cena została obniżona z 79,99 zł do 47,99 zł.
Klienci oszczędzają więc 32 zł.
Podobnie jak w przypadku czapki i rękawiczek, szalik zawiera 12 proc. wełny.
Produkt dostępny jest w trzech kolorach.
Na fotografii widoczne są między innymi jasny i ciemny wariant.
Długi szalik można nosić zarówno do eleganckiego płaszcza, jak i codziennej kurtki.
Dla osób planujących skompletowanie zimowych dodatków szczególnie interesująca może być możliwość połączenia szalika z czapką i rękawiczkami z tej samej kolekcji.
Portfele MEXX również 40 proc. taniej
W ofercie znalazły się także damskie portfele MEXX.
Ich cena promocyjna wynosi 53,99 zł zamiast 89,99 zł.
To obniżka o 36 zł.
Portfele dostępne są w trzech kolorach, a oferta obejmuje różne warianty wzornicze.
Na zdjęciach w gazetce widoczne są między innymi modele w ciemnych odcieniach, z zamkiem błyskawicznym i charakterystycznym oznaczeniem marki.
Portfel może być praktycznym zakupem na co dzień, ale również pomysłem na prezent.
Ile kosztuje cały komplet MEXX z Lidla?
Osoby, które zdecydują się na zakup wszystkich trzech produktów, mogą skompletować zestaw składający się z czapki, rękawiczek, szalika i portfela.
|Produkt
|Cena promocyjna
|Cena przed obniżką
|Czapka i rękawiczki MEXX
|35,99 zł
|59,99 zł
|Szalik dzianinowy MEXX
|47,99 zł
|79,99 zł
|Portfel MEXX
|53,99 zł
|89,99 zł
|Łącznie
|137,97 zł
|229,97 zł
Kupując wszystkie trzy produkty w cenach promocyjnych, można zaoszczędzić łącznie 92 zł względem wskazanych cen sprzed obniżki.
Markowe dodatki w dyskoncie. Oferta już obowiązuje
Kolekcja MEXX pojawiła się w Lidlu w czwartek 22 października 2026 roku.
Produkty można więc znaleźć w sklepach już teraz.
Oferta może zainteresować klientów poszukujących jesienno-zimowych dodatków, szczególnie że wszystkie trzy kategorie produktów objęto 40-procentową obniżką.
Trzeba jednak pamiętać, że dostępność poszczególnych kolorów i modeli zależy od zapasów konkretnego sklepu.
Nie każda placówka musi dysponować pełnym wyborem wariantów.
Czy warto zajrzeć do Lidla?
Największą zaletą kolekcji jest możliwość kupienia kilku pasujących do siebie akcesoriów w cenach niższych od wskazanych w gazetce cen sprzed obniżki.
Czapka i rękawiczki kosztują 35,99 zł, szalik 47,99 zł, a portfel 53,99 zł.
W przypadku produktów tekstylnych warto przed zakupem sprawdzić skład materiału i sposób pielęgnacji. Zarówno komplet czapki i rękawiczek, jak i szalik zawierają 12 proc. wełny, ale nie są wykonane z czystej wełny.
Najważniejsze: markowa kolekcja MEXX jest już dostępna w Lidlu. Wszystkie prezentowane produkty przeceniono o 40 proc., a najtańszy komplet czapki i rękawiczek kosztuje 35,99 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.