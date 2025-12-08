Musk porównuje UE do „Czwartej Rzeszy”. Bruksela odpowiada jednym słowem
Elon Musk wywołał burzę w Europie, porównując Unię Europejską do „Czwartej Rzeszy”. Komisja Europejska ostro odrzuciła jego słowa, nazywając je „bzdurami”, a spór między Brukselą a właścicielem platformy X narasta po rekordowej karze nałożonej na serwis.
Komisja Europejska ostro reaguje na słowa Elona Muska. Po porównaniu UE do „Czwartej Rzeszy” napięcie między Brukselą a właścicielem X wyraźnie rośnie. W tle trwa spór o rekordową karę nałożoną na platformę.
Elon Musk ponownie znalazł się w centrum europejskiej debaty po tym, jak udostępnił wpis porównujący Unię Europejską do „Czwartej Rzeszy” i sugerujący, że Wspólnota powinna zostać „zlikwidowana”. Komentarze wywołały błyskawiczną reakcję Komisji Europejskiej, która przypomniała, że nie nakłada kar na osoby prywatne. Serwis X, należący do Muska, został niedawno ukarany grzywną w wysokości 120 mln euro.
Fakty i tło sprawy
Rzecznik KE ds. cyfryzacji Thomas Regnier określił wypowiedzi Muska jako „zwyczajnie bzdurne”. Bruksela zaznacza, że decyzja o sankcji została skierowana do zarządu spółki X, a wysokość kary wynikała z analizy naruszeń oraz ich skali. Serwis odpowiedział blokadą konta reklamowego Komisji, co tylko zaogniło spór.
Rzeczniczka KE Paula Pinho dodała, że sytuacja paradoksalnie dowodzi istnienia wolności słowa — skoro Musk może swobodnie publikować kontrowersyjne opinie, a Unia nie ogranicza jego wypowiedzi.
Co to oznacza dla czytelnika?
Spór pokazuje, jak napięte stały się relacje między europejskimi instytucjami a platformami społecznościowymi, które muszą działać zgodnie z unijnym prawem cyfrowym. Dyskusja o granicach wolności słowa, odpowiedzialności platform i politycznej retoryce będzie w najbliższych miesiącach tylko narastać.
Elon Musk ponownie uderzył w Unię Europejską, porównując ją do „Czwartej Rzeszy”. Komisja Europejska nazwała jego komentarze „bzdurami”, przypomniała o zasadach nakładania kar i skrytykowała reakcję serwisu X. Spór między Brukselą a Muskiem staje się jednym z kluczowych wątków europejskiej debaty o regulacji mediów społecznościowych.
