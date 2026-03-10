Nie żyje 16-latka. Kolejna ofiara tragicznego wypadku na Mazowszu

10 marca 2026 13:34 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Dramatyczne informacje napływają z Mazowsza. W wyniku tragicznego wypadku, do którego doszło w miejscowości Mąkolin w powiecie płockim, zmarła kolejna osoba. Po śmierci 14-letniej pasażerki potwierdzono, że życia drugiej nastolatki również nie udało się uratować. 16-latka zmarła w drodze do szpitala.

Fot. Policja Płock

Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem.

Samochód z młodymi ludźmi dachował

Około godziny 19:30 samochód osobowy marki BMW, którym podróżowało pięć młodych osób, wypadł z drogi na łuku i dachował. Siła uderzenia była ogromna.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. W akcji uczestniczyli strażacy, ratownicy medyczni oraz śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Sytuacja była bardzo poważna. U części poszkodowanych konieczne było natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Trzy osoby walczyły o życie

Według informacji przekazanych przez straż pożarną, samochodem podróżowało pięć osób. Wobec trzech poszkodowanych prowadzono reanimację, a dwie osoby były przytomne, choć również odniosły obrażenia.

Najciężej ranni nastolatkowie zostali przetransportowani do szpitali śmigłowcami LPR.

Kolejna tragiczna wiadomość

Początkowo służby informowały o śmierci 14-letniej pasażerki, której życia nie udało się uratować mimo długiej reanimacji.

We wtorek pojawiły się kolejne tragiczne informacje. Jak nieoficjalnie ustaliły media, zmarła także 16-letnia dziewczyna, która po wypadku była w stanie krytycznym i była reanimowana.

Okoliczności wypadku bada policja

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 18-letni kierowca BMW najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, po czym auto wypadło z drogi i dachowało.

Funkcjonariusze podkreślają, że kierowca był trzeźwy.

Policja i prokuratura prowadzą teraz postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny tej tragedii. Wypadek w Mąkolinie wstrząsnął lokalną społecznością i ponownie zwrócił uwagę na dramatyczne skutki niebezpiecznej jazdy młodych kierowców.

