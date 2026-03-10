Nie żyje 16-latka. Kolejna ofiara tragicznego wypadku na Mazowszu
Dramatyczne informacje napływają z Mazowsza. W wyniku tragicznego wypadku, do którego doszło w miejscowości Mąkolin w powiecie płockim, zmarła kolejna osoba. Po śmierci 14-letniej pasażerki potwierdzono, że życia drugiej nastolatki również nie udało się uratować. 16-latka zmarła w drodze do szpitala.
Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem.
Samochód z młodymi ludźmi dachował
Około godziny 19:30 samochód osobowy marki BMW, którym podróżowało pięć młodych osób, wypadł z drogi na łuku i dachował. Siła uderzenia była ogromna.
Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. W akcji uczestniczyli strażacy, ratownicy medyczni oraz śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Sytuacja była bardzo poważna. U części poszkodowanych konieczne było natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Trzy osoby walczyły o życie
Według informacji przekazanych przez straż pożarną, samochodem podróżowało pięć osób. Wobec trzech poszkodowanych prowadzono reanimację, a dwie osoby były przytomne, choć również odniosły obrażenia.
Najciężej ranni nastolatkowie zostali przetransportowani do szpitali śmigłowcami LPR.
Kolejna tragiczna wiadomość
Początkowo służby informowały o śmierci 14-letniej pasażerki, której życia nie udało się uratować mimo długiej reanimacji.
We wtorek pojawiły się kolejne tragiczne informacje. Jak nieoficjalnie ustaliły media, zmarła także 16-letnia dziewczyna, która po wypadku była w stanie krytycznym i była reanimowana.
Okoliczności wypadku bada policja
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 18-letni kierowca BMW najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, po czym auto wypadło z drogi i dachowało.
Funkcjonariusze podkreślają, że kierowca był trzeźwy.
Policja i prokuratura prowadzą teraz postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny tej tragedii. Wypadek w Mąkolinie wstrząsnął lokalną społecznością i ponownie zwrócił uwagę na dramatyczne skutki niebezpiecznej jazdy młodych kierowców.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.