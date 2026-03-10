Nie żyje kolejna nastolatka po wypadku pod Płockiem. 17-latek nadal w stanie ciężkim
Tragiczny wypadek w miejscowości Mąkolin w powiecie płockim pochłonął 2 ofiary. 14-letnia dziewczynka zginęła na miejscu zdarzenia, 16-letnia Anna – uczennica płockiego liceum – zmarła podczas transportu śmigłowcem do Warszawy. 17-letni pasażer przebywa w stanie krytycznym. Za kierownicą BMW siedział 18-latek – był trzeźwy. Z informacji TVP3 Warszawa wynika, że pojazd jechał z prędkością 160 km/h. i nikt z pięciorga podróżujących nie miał zapiętych pasów.
160 km/h na łuku drogi – licznik przestał się kręcić razem z wypadkiem
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 9 marca, około godziny 19.30 na drodze przez Mąkolin. 18-letni kierowca BMW stracił panowanie nad autem na łuku drogi – samochód zjechał z jezdni i dachował. W pojeździe znajdowało się łącznie 5 osób: kierowca i 4 nastoletni pasażerowie.
Kiedy na miejsce dotarły służby ratunkowe, wszystkie osoby znajdowały się poza pojazdem. Straż pożarna potwierdziła w rozmowie z TVP3 Warszawa, że licznik prędkości BMW zatrzymał się na wskazaniu 160 km/h. Żaden z uczestników wypadku nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa.
Na miejscu zginęła 14-letnia dziewczynka. Dwoje innych dzieci w stanie ciężkim przetransportowano śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – jeden poleciał do szpitala w Płocku, drugi do Warszawy. Czwarta z poszkodowanych osób trafiła do szpitala karetką.
– Dwoje dzieci było reanimowanych. Zostały przetransportowane dwoma śmigłowcami do szpitala. Jeden do Płocka, drugi poleciał do Warszawy. Czwarte dziecko zostało zabrane karetką pogotowia, również do szpitala. Mężczyźnie, który kierował, nic nie stało – powiedział mł. kpt. Wojciech Pietrzak, oficer prasowy PSP Płock.
16-letnia Anna nie żyje
We wtorek, 10 marca, nadeszły kolejne tragiczne informacje. Podczas transportu śmigłowcem do szpitala w Warszawie zmarła 16-letnia pasażerka BMW – dowiedział się portal TVP3 Warszawa. Dziewczyna była bezpośrednio po wypadku reanimowana.
O śmierci uczennicy jako pierwsze poinformowało I Liceum Ogólnokształcące PUL w Płocku. „Była osobą niezwykle serdeczną, wrażliwą i życzliwą dla innych. Zapamiętamy ją jako młodą dziewczynę pełną dobra i uśmiechu, która była częścią naszej szkolnej wspólnoty” – napisała dyrekcja szkoły w oficjalnym komunikacie.
Szkoła poinformowała, że uczniowie przeżywający trudności emocjonalne mogą zgłaszać się po pomoc do wychowawców, pedagoga oraz psychologa szkolnego.
17-letni pasażer BMW nadal przebywa w stanie krytycznym.
Kierowca zatrzymany, prokuratura przejęła śledztwo
Sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Płocku, która – ze względu na charakter i stopień skomplikowania sprawy – przejęła ją od prokuratury rejonowej. Prokurator okręgowy uczestniczył osobiście w oględzinach miejsca zdarzenia.
Do sprawy zatrzymano 2 osoby: kierowcę BMW oraz jednego z pasażerów. Wstępne badanie na trzeźwość wykazało, że 18-latek był trzeźwy, jednak jego krew została zabezpieczona do dalszych badań toksykologicznych. Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok jednej z ofiar. Prokuratura gromadzi dokumentację medyczną dotyczącą rannych.
Rzecznik prokuratury Bartosz Maliszewski zaznaczył, że śledczy nie potwierdzają na razie oficjalnie, kto dokładnie siedział za kierownicą. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Droga przez Mąkolin była przez wiele godzin całkowicie zablokowana. Na miejscu zdarzenia lądowały 3 śmigłowce LPR.
