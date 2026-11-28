Polacy chcą zmiany premiera? Wyniki mogą dać do myślenia [SONDAŻ]
Niemal połowa Polaków chciałaby zmiany premiera po wyborach parlamentarnych w 2027 roku, nawet gdyby obecna koalicja utrzymała władzę. Jak informuje „Rzeczpospolita”, z najnowszego sondażu SW Research wynika, że takiego scenariusza oczekuje 46,4 proc. badanych. Pozostania Donalda Tuska na stanowisku chce 29,9 proc. respondentów. Najbardziej wymowne są wyniki wśród najmłodszych Polaków, gdzie zwolennicy zmiany stanowią aż 61 proc.
Badanie przeprowadzone 24–25 listopada 2026 roku pokazuje wyraźną przewagę osób opowiadających się za zmianą szefa rządu. Różnica między zwolennikami odejścia Tuska a osobami chcącymi jego dalszego urzędowania wynosi 16,5 punktu procentowego. Jednocześnie niemal co czwarty ankietowany nie ma sprecyzowanego stanowiska w tej sprawie.
Donald Tusk powinien odejść? Polacy odpowiedzieli w nowym sondażu
Pracownia SW Research na zlecenie „Rzeczpospolitej” zapytała Polaków, czy w przypadku utrzymania władzy przez obecną koalicję po wyborach parlamentarnych w 2027 roku chcieliby zmiany na stanowisku premiera.
Wyniki przedstawiają się następująco:
- 46,4 proc. – chce zmiany premiera.
- 29,9 proc. – nie chce zmiany na stanowisku szefa rządu.
- 23,7 proc. – nie ma zdania.
Oznacza to, że największa grupa ankietowanych opowiada się za powierzeniem kierowania rządem innej osobie niż Donald Tusk.
Nie jest to jednak równoznaczne z poparciem dla przejęcia władzy przez opozycję.
Pytanie dotyczyło konkretnego scenariusza, w którym obecna koalicja ponownie wygrywa wybory lub utrzymuje możliwość utworzenia rządu.
Respondenci oceniali więc, czy po ewentualnym zwycięstwie dotychczasowego obozu władzy na stanowisku premiera powinien pozostać Donald Tusk.
Wyniki wskazują, że część Polaków dopuszcza kontynuację rządów tej samej koalicji, ale pod innym przywództwem.
Młodzi chcą zmiany premiera. Wynik sięga 61 proc.
Największe zróżnicowanie opinii widać w poszczególnych grupach wiekowych.
Wśród respondentów do 24. roku życia aż 61 proc. opowiada się za zmianą premiera po wyborach w 2027 roku.
To najwyższy wynik spośród przedstawionych grup.
Inaczej wygląda sytuacja wśród osób mających co najmniej 50 lat.
W tej grupie zmianę szefa rządu popiera 39 proc. ankietowanych.
Różnica wynosi więc 22 punkty procentowe.
Jak wyjaśnia Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research, najmłodsi respondenci najczęściej oczekują zmiany premiera, natomiast najrzadziej taką potrzebę deklarują osoby w wieku 50 lat i więcej.
Wyniki mogą wskazywać na odmienne oczekiwania polityczne poszczególnych pokoleń.
Nie przesądzają jednak, z czego wynika niezadowolenie młodych respondentów. Badanie nie wskazuje bowiem konkretnych powodów ich odpowiedzi.
Mieszkańcy małych miast chcą zmiany. W metropoliach sytuacja wygląda inaczej
Istotne różnice pojawiają się również w zależności od wielkości miejscowości zamieszkania.
W miastach liczących do 20 tys. mieszkańców zmianę premiera popiera 54 proc. respondentów.
To wynik wyższy od ogólnopolskiej średniej.
Zupełnie inne proporcje odnotowano w największych miastach, zamieszkiwanych przez ponad 500 tys. osób.
W tej grupie za zmianą Donalda Tuska opowiada się 33 proc. badanych.
Jednocześnie 39 proc. mieszkańców największych miast nie chce zmiany premiera.
Oznacza to, że w największych ośrodkach miejskich przeciwnicy zmiany mają przewagę nad jej zwolennikami.
Wyniki pokazują, że stosunek do przyszłości Donalda Tuska jest zróżnicowany nie tylko ze względu na wiek, lecz także miejsce zamieszkania.
Warszawa i największe miasta. Tu Tusk ma więcej zwolenników
Dane dotyczące największych miast mogą mieć szczególne znaczenie w kontekście Warszawy.
Stolica należy do kategorii miejscowości liczących ponad 500 tys. mieszkańców, w których zwolennicy pozostawienia obecnego premiera uzyskali przewagę.
Nie oznacza to jednak, że dokładnie takie same proporcje występują w samej Warszawie.
Sondaż przedstawia bowiem łączne wyniki dla największych polskich miast, a nie osobne dane dotyczące stolicy.
Można natomiast stwierdzić, że w tej kategorii miejscowości poparcie dla zmiany szefa rządu jest niższe niż w mniejszych ośrodkach.
To istotna różnica w porównaniu z wynikami ogólnopolskimi.
Podczas gdy w całym kraju 46,4 proc. badanych oczekuje zmiany premiera, w największych miastach taką odpowiedź wskazało 33 proc. respondentów.
Donald Tusk najdłużej urzędującym premierem III RP. Co dalej po wyborach?
Donald Tusk po raz pierwszy objął stanowisko premiera w listopadzie 2007 roku.
Kierował wówczas rządem koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Funkcję pełnił do września 2014 roku, kiedy objął stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej.
Do kierowania polskim rządem powrócił 13 grudnia 2023 roku po utworzeniu obecnej koalicji.
Łącznie sprawował urząd przez niemal dziesięć lat, co czyni go najdłużej urzędującym premierem w historii III Rzeczypospolitej.
Najbliższe wybory parlamentarne mają odbyć się jesienią 2027 roku.
Jeżeli obecna koalicja utrzyma władzę, jej ugrupowania będą musiały zdecydować, kto stanie na czele nowego rządu.
W politycznych dyskusjach dotyczących ewentualnego następcy Tuska pojawiało się między innymi nazwisko Radosława Sikorskiego.
Nie ogłoszono jednak decyzji o zmianie premiera po przyszłorocznych wyborach.
Czy sondaż oznacza, że Donald Tusk straci stanowisko?
Wyniki badania nie przesądzają o przyszłości obecnego szefa rządu.
Sondaż pokazuje preferencje ankietowanych w określonym scenariuszu politycznym. Nie jest natomiast prognozą wyniku wyborów ani decyzją ugrupowań tworzących koalicję.
W polskim systemie parlamentarnym premier jest powoływany zgodnie z procedurami konstytucyjnymi, a kluczowe znaczenie ma możliwość uzyskania poparcia większości sejmowej.
Dlatego nawet wyraźna przewaga zwolenników zmiany w badaniu opinii publicznej nie oznacza automatycznie, że Donald Tusk przestanie pełnić funkcję szefa rządu.
Warto też zwrócić uwagę, że prawie jedna czwarta respondentów nie ma zdania w tej sprawie.
To znacząca grupa, której opinie mogą się jeszcze zmienić przed wyborami.
Jak przeprowadzono sondaż SW Research?
Badanie dla „Rzeczpospolitej” zrealizowano w dniach 24–25 listopada 2026 roku.
Ankietę przeprowadzono metodą internetową w panelu SW Panel.
W badaniu uczestniczyło 800 dorosłych respondentów.
Zastosowano dobór losowo-kwotowy oraz ważenie wyników w celu dopasowania struktury próby do cech demograficznych dorosłych mieszkańców Polski.
Badanie odzwierciedla opinie uczestników w czasie jego realizacji i należy je interpretować z uwzględnieniem niepewności statystycznej.
Wybory 2027. Co wyniki oznaczają dla przyszłości rządu?
Najnowszy sondaż pokazuje, że kwestia dalszego sprawowania urzędu przez Donalda Tuska może stać się jednym z ważnych tematów politycznych przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku.
Za zmianą premiera opowiada się 46,4 proc. ankietowanych, a za pozostawieniem go na stanowisku 29,9 proc.
Największą presję na zmianę widać wśród młodych respondentów, z których 61 proc. chciałoby innego szefa rządu.
Jednocześnie w największych polskich miastach więcej badanych sprzeciwia się takiej zmianie, niż ją popiera.
Wyniki nie oznaczają, że większość wszystkich Polaków domaga się odejścia Tuska. Pokazują jednak, że zwolenników zmiany jest wyraźnie więcej niż osób chcących pozostawienia obecnego premiera.
Ostateczna decyzja dotycząca przyszłego szefa rządu będzie zależała od wyniku wyborów i układu sił w nowym Sejmie.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.