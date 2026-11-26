Popularny basen w Warszawie nagle zamknięty. Wszystko przez zachowanie użytkowników. Jest pilny komunikat
Kryta pływalnia Ośrodka Inflancka w Warszawie została zamknięta do odwołania. Powodem jest zanieczyszczenie niecki basenowej przez osoby korzystające z obiektu. Konieczne będzie przeprowadzenie specjalistycznych procedur oczyszczania i dezynfekcji oraz wykonanie badań wody. Utrudnienia potrwają kilka dni.
Ośrodek Inflancka AKTYWNA WARSZAWA opublikował w mediach społecznościowych komunikat dotyczący nagłego zamknięcia krytej pływalni. Osoby, które planowały w najbliższych dniach skorzystać z basenu, muszą zmienić swoje plany.
Zanieczyszczenie wody. Pływalnia została zamknięta
Jak poinformowali przedstawiciele ośrodka, bezpośrednią przyczyną decyzji było zanieczyszczenie niecki basenowej przez użytkowników korzystających z obiektu. Administrator nie ujawnił jednak, jaki dokładnie rodzaj zanieczyszczenia stwierdzono.
Przed ponownym udostępnieniem pływalni konieczne będzie przeprowadzenie pełnej procedury oczyszczania, dezynfekcji oraz badania jakości wody. Cały proces potrwa kilka dni.
Administratorzy apelują do mieszkańców
Przedstawiciele Ośrodka Inflancka ponownie zaapelowali do osób korzystających z pływalni o przestrzeganie podstawowych zasad higienicznych. Nieodpowiedzialne zachowanie użytkowników może bowiem skutkować wyłączeniem obiektu z użytkowania, a tym samym pozbawieniem innych mieszkańców możliwości korzystania z basenu.
Kiedy basen zostanie ponownie otwarty?
Na razie nie podano konkretnej daty wznowienia działalności krytej pływalni. Administrator zapowiedział, że informacje dotyczące planowanego terminu otwarcia będą publikowane w kolejnych komunikatach.
Osoby planujące wizytę na Inflanckiej powinny przed wyjściem z domu sprawdzić aktualne informacje publikowane przez ośrodek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.