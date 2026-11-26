Poważne utrudnienia w warszawskim metrze. Pociągi nie kursują na kilku stacjach
Nagłe utrudnienia w kursowaniu drugiej linii warszawskiego metra. Na stacji Młynów konieczna była interwencja zespołu ratownictwa medycznego. Pociągi linii M2 kursują na dwóch skróconych odcinkach. Pasażerowie muszą liczyć się z komplikacjami w podróży.
Warszawski Transport Publiczny o godzinie 12.57 opublikował pilny komunikat dotyczący utrudnień w funkcjonowaniu drugiej linii metra. Powodem jest interwencja ratowników medycznych w jednym z pociągów na stacji Młynów.
Druga linia metra została podzielona na dwa odcinki
W związku ze zdarzeniem pociągi linii M2 kursują obecnie na skróconych trasach:
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Bródno – Rondo Daszyńskiego,
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Bemowo – Księcia Janusza.
Oznacza to, że pociągi nie obsługują trzech stacji: Płocka, Młynów oraz Ulrychów.
Pasażerowie podróżujący pomiędzy Bemowem, Wolą a centrum Warszawy muszą skorzystać z alternatywnych środków komunikacji miejskiej.
Interwencja ratowników medycznych. Nie wiadomo, kiedy metro wróci do normalnego kursowania
Na razie nie przekazano szczegółowych informacji dotyczących przyczyn interwencji zespołu ratownictwa medycznego. Nie podano również przewidywanej godziny przywrócenia ruchu na całej długości drugiej linii metra.
Pasażerowie powinni na bieżąco śledzić komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.