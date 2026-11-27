Poważne utrudnienia w warszawskim metrze. Sześć stacji wyłączonych z ruchu, interweniują służby
Poważne utrudnienia na drugiej linii warszawskiego metra. W związku z interwencją służb w pociągu na stacji Dworzec Wileński wstrzymano kursowanie składów na części trasy M2. Pociągi kursują na dwóch skróconych odcinkach, a sześć stacji zostało wyłączonych z obsługi pasażerów. Warszawski Transport Publiczny uruchomił zastępczą komunikację autobusową.
Do zdarzenia doszło w piątek, 27 listopada. Utrudnienia obejmują zarówno prawobrzeżną Warszawę, jak i ścisłe centrum stolicy. Pasażerowie muszą liczyć się z wydłużonym czasem podróży i koniecznością przesiadek.
Metro M2 kursuje na dwóch skróconych odcinkach
Jak informuje Warszawski Transport Publiczny, pociągi drugiej linii metra kursują obecnie na trasach:
-
Bródno – Targówek Mieszkaniowy,
-
Bemowo – Rondo ONZ.
Z ruchu pasażerskiego wyłączonych zostało sześć stacji: Szwedzka, Dworzec Wileński, Stadion Narodowy, Centrum Nauki Kopernik, Nowy Świat – Uniwersytet oraz Świętokrzyska na linii M2.
Uruchomiono autobusy zastępcze
W związku z utrudnieniami uruchomiona została zastępcza linia autobusowa „ZA METRO”, oznaczona na opublikowanym schemacie jako ZM2. Autobusy obsługują wyłączony odcinek drugiej linii metra.
Pasażerowie podróżujący pomiędzy Pragą a centrum Warszawy powinni uwzględnić dodatkowy czas potrzebny na przejazd.
Interwencja służb na Dworcu Wileńskim
Na razie nie przekazano szczegółowych informacji dotyczących charakteru interwencji służb w pociągu metra. Nie wiadomo również, kiedy ruch na całej trasie drugiej linii zostanie przywrócony.
Warszawski Transport Publiczny przeprasza pasażerów za utrudnienia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.