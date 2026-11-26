Poważne zniszczenia na cmentarzu dla zwierząt pod Warszawą. Właściciele proszeni o sprawdzenie grobów swoich pupili
Przykre informacje napływają z Cmentarza Psich Losów w Koniku pod Warszawą. Według relacji opublikowanej w mediach społecznościowych na terenie nekropolii doszło do poważnych zniszczeń. Uszkodzone zostały liczne groby, dekoracje oraz nasadzenia, a duże fragmenty ziemi zostały rozkopane. Za zniszczenia najprawdopodobniej odpowiadają dziki, które przedostały się na teren cmentarza. Właściciele pochowanych tam zwierząt apelują o pilne sprawdzenie miejsc ich spoczynku.
Poważne zniszczenia na Cmentarzu Psich Losów
W poniedziałek, 23 listopada, w mediach społecznościowych pojawił się niepokojący apel skierowany do osób, które pochowały swoich czworonożnych przyjaciół na Cmentarzu Psich Losów w Koniku.
Z opublikowanej relacji wynika, że zniszczenia obejmują znaczną część terenu nekropolii. Uszkodzone zostały miejsca pochówku zwierząt, ich otoczenie, roślinność oraz pozostawione przez właścicieli dekoracje.
Szczególnie dotknięty zniszczeniami miał zostać obszar w rejonie alejek I–H oraz F–G.
Za zniszczenia najprawdopodobniej odpowiadają dziki
Według autorki apelu prawdopodobną przyczyną zniszczeń jest działalność dzików, które dostały się na teren nekropolii.
Zwierzęta w poszukiwaniu pożywienia rozkopują ziemię, niszcząc przy tym roślinność oraz znajdujące się na powierzchni przedmioty.
Na razie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia przyczyny zdarzenia ani informacji o pełnej skali zniszczeń.
Pilny apel do właścicieli pochowanych zwierząt
Osoby, które mają na cmentarzu pochowanych swoich pupili, proszone są o odwiedzenie nekropolii i sprawdzenie stanu miejsc ich spoczynku.
– Jeśli macie tam pochowanych swoich czworonożnych przyjaciół, bardzo proszę, zainteresujcie się sytuacją i sprawdźcie stan ich grobów. Niestety, skala zniszczeń jest duża i dotyczy wielu miejsc – czytamy w apelu opublikowanym w mediach społecznościowych.
Autorka wpisu prosi również o udostępnianie informacji, aby dotarła ona do możliwie największej liczby zainteresowanych osób.
Dla wielu osób to miejsce pamięci o członkach rodziny
Cmentarze dla zwierząt są dla wielu właścicieli szczególnymi miejscami. To właśnie tam mogą odwiedzać swoich zmarłych pupili, zapalać znicze, pozostawiać kwiaty, zabawki oraz pamiątki przypominające wspólnie spędzone lata.
Widok zniszczonych miejsc pochówku może być dla nich wyjątkowo bolesnym doświadczeniem i przywołać wspomnienia związane z utratą ukochanego zwierzęcia.
Na ten moment nie wiadomo, ile dokładnie grobów zostało uszkodzonych, kiedy teren zostanie uporządkowany oraz czy zostaną wprowadzone dodatkowe zabezpieczenia przed dzikimi zwierzętami.
Jeżeli macie pochowane na Cmentarzu Psich Losów w Koniku swoje zwierzęta, warto sprawdzić stan ich grobów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.