Pożar bloku w Warszawie. 27 osób ewakuowanych, 6 w szpitalu
Poważny pożar w bloku mieszkalnym przy ulicy Wrzeciono na warszawskich Bielanach. W sobotę, 28 listopada 2026 roku, ogień wybuchł w mieszkaniu na pierwszym piętrze. Płomienie i gęsty dym wydostawały się przez okna, a zadymiona klatka schodowa uniemożliwiła części lokatorów samodzielne opuszczenie budynku. Strażacy ewakuowali 27 osób, w tym jedną z balkonu przy użyciu drabiny mechanicznej. Sześć osób z objawami podtrucia dymem trafiło do szpitala.
Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór. Strażacy otrzymali zgłoszenie o godzinie 20:49. Kiedy ratownicy dotarli na miejsce, ogień obejmował mieszkanie na pierwszym piętrze, a dym rozprzestrzeniał się po klatce schodowej i wyższych kondygnacjach. W akcji uczestniczyło osiem zastępów straży pożarnej. Działania zakończono dopiero o godzinie 23:35.
Pożar na Bielanach. Dym i ogień wydostawały się przez okna
Pożar wybuchł w bloku przy ulicy Wrzeciono w Warszawie. Ogień pojawił się w mieszkaniu znajdującym się na pierwszym piętrze.
Jak przekazał dla TVN24 kapitan Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, lokator płonącego mieszkania zdołał samodzielnie opuścić budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków.
Sytuacja pozostałych mieszkańców była jednak znacznie trudniejsza.
Gęsty dym przedostał się na klatkę schodową oraz do mieszkań znajdujących się powyżej źródła pożaru. W efekcie część osób nie mogła bezpiecznie opuścić budynku.
W chwili pojawienia się ognia w bloku przebywało około 30 osób. Część lokatorów ewakuowała się samodzielnie, pozostali potrzebowali pomocy służb.
27 osób ewakuowanych. Jedną strażacy sprowadzili z balkonu
Akcja ratunkowa wymagała wykorzystania specjalistycznego sprzętu.
Strażacy ewakuowali łącznie 27 osób. Jedna z nich została uratowana bezpośrednio z balkonu za pomocą drabiny mechanicznej.
Pozostałych mieszkańców wyprowadzono przez klatkę schodową.
Największym zagrożeniem było silne zadymienie, które ograniczało widoczność i utrudniało oddychanie.
Dym rozprzestrzeniał się także do mieszkań na wyższych piętrach, dlatego ratownicy musieli sprawdzać kolejne pomieszczenia i upewniać się, że nikt nie pozostał wewnątrz.
Sześć osób trafiło do szpitala. Miały objawy podtrucia dymem
Najpoważniejsze konsekwencje pożaru dotknęły sześciu mieszkańców.
Wszystkie te osoby zostały przewiezione do szpitala z objawami podtrucia dymem.
Nie podano szczegółowych informacji dotyczących ich wieku ani aktualnego stanu zdrowia.
Wdychanie dymu pożarowego może być niebezpieczne nawet wtedy, gdy człowiek nie miał bezpośredniego kontaktu z płomieniami.
Produkty spalania mogą powodować duszności, kaszel, podrażnienie dróg oddechowych i inne poważne dolegliwości.
Dlatego osoby narażone na działanie gęstego dymu wymagają odpowiedniej oceny medycznej.
Osiem zastępów straży pożarnej. Akcja trwała niemal trzy godziny
W działaniach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyło osiem zastępów straży pożarnej.
Ratownicy ugasili płonące mieszkanie, a następnie przystąpili do oddymiania klatki schodowej oraz pozostałych pomieszczeń.
Sprawdzono również mieszkania pod kątem obecności tlenku węgla.
Jak przekazał kapitan Łukasz Zagdański, działania zakończono o godzinie 23:35.
Od momentu przyjęcia zgłoszenia minęły więc niemal trzy godziny.
Według informacji na miejscu pracowało około 35 strażaków. Dla ewakuowanych mieszkańców podstawiono również autobus komunikacji miejskiej, w którym mogli schronić się przed zimnem.
Część lokatorów nie mogła od razu wrócić do mieszkań ze względu na odcięte media i utrzymujący się zapach spalenizny.
Co było przyczyną pożaru na Bielanach?
Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do pojawienia się ognia w mieszkaniu na pierwszym piętrze.
Nie potwierdzono, czy przyczyną była awaria instalacji elektrycznej, urządzeń domowych czy inne zdarzenie. Okoliczności pożaru mają zostać wyjaśnione przez odpowiednie służby.
Nie przedstawiono również ostatecznych informacji dotyczących wartości strat i zakresu uszkodzeń budynku. Wiadomo natomiast, że pożar jednego mieszkania spowodował zagrożenie dla kilkudziesięciu mieszkańców bloku.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.