Putin i Trump znów razem. Spotkanie, które może zmienić bieg konfliktu?
Donald Trump i Władimir Putin znów siadają do stołu. Kreml potwierdził, że w najbliższych dniach dojdzie do spotkania prezydentów USA i Rosji. Szczegóły owiane są tajemnicą, ale jedno jest pewne – rozmowy mają dotyczyć wojny w Ukrainie. Czy to zapowiedź przełomu, czy kolejny element politycznej gry o wpływy i terytorium?
Putin spotka się z Trumpem. Kulisy tajnych rozmów o Ukrainie
Władimir Putin i Donald Trump mają w najbliższych dniach spotkać się twarzą w twarz – poinformował Kreml. Choć miejsce rozmów pozostaje tajemnicą, ich temat jest już niemal pewny: przyszłość Ukrainy. Czy czeka nas nowy rozdział w wojnie za naszą wschodnią granicą?
Tajne rozmowy i oficjalne milczenie
O nadchodzącym szczycie poinformował Jurij Uszakow, doradca prezydenta Rosji. Według niego to strona amerykańska zabiegała o spotkanie. Wcześniej sygnał dał sam Donald Trump, który stwierdził, że jego rozmowy z Putinem były „bardzo dobre”. Równolegle agencja RIA Nowosti, ściśle związana z Kremlem, przekazała, że miejsce spotkania jest już wybrane, ale nie zostanie ujawnione od razu.
Zaskakująca była także niedawna wizyta specjalnego wysłannika Trumpa – Steve’a Witkoffa – w Moskwie. Rozmowy z Putinem oceniono jako „konstruktywne”, ale nie ujawniono żadnych szczegółów. Brakuje nawet zdjęć czy protokołów. Jedynie lakoniczne komentarze sugerują, że rozważane są ustępstwa terytorialne w zamian za pokój.
Ukraina na stole negocjacyjnym
Największą przeszkodą w rozmowach pozostaje przyszłość okupowanych terytoriów Ukrainy. Rosja od miesięcy próbuje umocnić swoją pozycję na froncie, by mieć lepszą kartę przetargową. Niezależni eksperci ostrzegają, że Kreml będzie grał na czas – im większy kawałek Ukrainy zajmie, tym większe „ustępstwo” będzie mógł zaproponować w negocjacjach.
Trump, pytany wprost o przełom, tonuje emocje. – Nie możemy jeszcze mówić o przełomie. Pracowaliśmy nad tym od dawna – powiedział. Jego słowa wpisują się w ostrożny, niemal enigmatyczny ton całej operacji.
Gra dyplomatyczna w cieniu wyborów i wojny
Spotkanie Trump–Putin może mieć ogromne znaczenie nie tylko dla losów Ukrainy, ale także dla polityki globalnej. W tle trwają przygotowania do amerykańskich wyborów, a prezydent USA stara się pokazać jako ten, który „potrafi dogadać się z Putinem”. Z kolei Rosja liczy na zyskanie wpływu i osłabienie wsparcia Zachodu dla Kijowa.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.