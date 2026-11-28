Samopodpalenie 22-latka w centrum Warszawy. Prokuratura wszczęła śledztwo. Są nowe ustalenia
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie samopodpalenia 22-letniego obywatela Ukrainy na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Postępowanie prowadzone jest pod kątem ewentualnego doprowadzenia młodego mężczyzny do targnięcia się na własne życie. Poszkodowany nadal przebywa w szpitalu, a jego stan jest ciężki i nie pozwala na przesłuchanie. Śledczy próbują ustalić motywy zdarzenia oraz odtworzyć treść zniszczonego transparentu. Pojawiły się także nowe informacje dotyczące życia 22-latka.
Do zdarzenia doszło w środę, 25 listopada 2026 roku, na Krakowskim Przedmieściu, w pobliżu Pałacu Prezydenckiego. Młody mężczyzna targnął się na własne życie przed wejściem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomocy udzielili mu funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, którzy wezwali ratowników medycznych i straż pożarną. Poszkodowany trafił do szpitala. Trzy dni później śledczy nadal nie mają odpowiedzi na najważniejsze pytanie: dlaczego doszło do tego zdarzenia?
Prokuratura wszczęła śledztwo. Sprawą zajmują się śledczy ze Śródmieścia
W piątek, 27 listopada, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń na Krakowskim Przedmieściu.
Informację potwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 151 Kodeksu karnego, który dotyczy doprowadzenia człowieka do targnięcia się na własne życie poprzez namowę lub udzielenie pomocy.
Taka kwalifikacja prawna nie oznacza jednak, że śledczy ustalili już udział osób trzecich.
Jak wyjaśnił prokurator Skiba w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, jest to standardowy kierunek postępowania w podobnych sprawach.
Śledczy muszą ustalić, czy ktoś mógł nakłaniać młodego mężczyznę do podjęcia tej decyzji lub w inny sposób przyczynić się do zdarzenia.
Na obecnym etapie nie ma jednak potwierdzonych informacji wskazujących, że tak rzeczywiście było.
22-latek nadal w szpitalu. Lekarze walczą o jego zdrowie
Stan poszkodowanego pozostaje ciężki. 22-letni obywatel Ukrainy przebywa w jednym z warszawskich szpitali, gdzie otrzymuje specjalistyczną pomoc medyczną.
Według wcześniejszych informacji mężczyzna doznał rozległych obrażeń.
Jego stan zdrowia uniemożliwia obecnie przeprowadzenie przesłuchania.
To jedna z najważniejszych przeszkód w ustaleniu dokładnego przebiegu wydarzeń oraz motywów działania 22-latka.
Śledczy nie mogą na razie uzyskać jego relacji dotyczącej tego, co wydarzyło się bezpośrednio przed zdarzeniem.
W związku z tym koncentrują się na analizie pozostałych dostępnych dowodów, w tym nagrań monitoringu i zabezpieczonych przedmiotów.
Prokuratura nie przesądza, kiedy stan zdrowia mężczyzny pozwoli na wykonanie dalszych czynności procesowych.
Nowe informacje o 22-latku. Studiował na dwóch polskich uczelniach
„Rzeczpospolita” ustaliła nowe szczegóły dotyczące życia młodego obywatela Ukrainy.
Mężczyzna od kilku lat przebywał w Polsce. Zajmował się informatyką i posiadał polski numer PESEL.
Początkowo studiował na Politechnice Wrocławskiej.
Według ustaleń dziennika został jednak skreślony z listy studentów z powodu powtarzających się nieobecności na zajęciach.
Następnie kontynuował naukę na Politechnice Częstochowskiej.
W ostatnim czasie mieszkał w akademiku należącym do tej uczelni.
Jak podaje „Rzeczpospolita”, również tam miał problemy z regularnym uczestnictwem w zajęciach.
Nie jest jednak jednoznacznie potwierdzone, czy został już skreślony z listy studentów, czy dopiero groziła mu taka decyzja.
Te informacje stanowią element odtwarzania okoliczności życia młodego mężczyzny. Nie dowodzą jednak, że problemy związane ze studiami miały wpływ na wydarzenia w Warszawie.
Znajomi opowiedzieli o jego codziennym życiu
Z relacji studentów, którzy rozmawiali z policją, wynika, że mężczyzna prowadził raczej zamknięty tryb życia.
Miał interesować się informatyką i grami komputerowymi.
Według tych relacji zdarzało mu się spędzać noce na graniu, co miało utrudniać regularne uczestnictwo w zajęciach.
Są to jednak relacje osób z jego otoczenia, a nie ustalenia dotyczące przyczyn próby samobójczej.
Nie ma podstaw do twierdzenia, że zainteresowanie grami komputerowymi lub nieobecności na uczelni doprowadziły do zdarzenia na Krakowskim Przedmieściu.
Ustalenie rzeczywistych okoliczności pozostaje zadaniem prowadzących śledztwo.
Tajemniczy transparent na Krakowskim Przedmieściu. Nie wiadomo, co było na nim napisane
Jednym z najważniejszych wątków postępowania jest transparent, który 22-latek miał ze sobą w chwili zdarzenia.
W przestrzeni publicznej pojawiły się wcześniej informacje sugerujące, że na tablicy znajdowały się postulaty dotyczące równego traktowania obywateli Polski i Ukrainy.
Transparent został w znacznym stopniu zniszczony, a pozostałe fragmenty napisów nie pozwalają jednoznacznie odtworzyć jego treści.
Interpretowanie zdarzenia jako manifestacji politycznej jest obecnie nieuprawnione.
Również prokuratura apeluje o powstrzymanie się od przedwczesnego wyciągania wniosków.
Nie wiadomo zatem, czy 22-latek rzeczywiście chciał przekazać określone postulaty polityczne lub społeczne.
Nie można także przesądzać, czy miejsce zdarzenia zostało wybrane ze względu na znajdujące się tam instytucje państwowe.
Policja zabezpiecza monitoring. Nagrania mogą pomóc w odtworzeniu wydarzeń
Służby prowadzą czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia.
Jednym z istotnych elementów postępowania jest zabezpieczanie nagrań monitoringu z okolic Krakowskiego Przedmieścia.
Kamery znajdujące się w pobliżu Pałacu Prezydenckiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogły zarejestrować zachowanie młodego mężczyzny przed zdarzeniem.
Śledczy liczą również na możliwość odtworzenia treści zniszczonego transparentu.
Takie nagrania mogłyby pomóc ustalić, czy znajdowały się na nim jakiekolwiek postulaty.
Policja sprawdza również okoliczności poprzedzające wydarzenia z 25 listopada.
Kluczowe będzie ustalenie, czy mężczyzna działał samodzielnie i czy ktokolwiek wcześniej wiedział o jego zamiarach.
Na razie nie ujawniono wyników analizy zabezpieczonych materiałów.
Co oznacza śledztwo z art. 151 Kodeksu karnego?
Wszczęcie postępowania na podstawie art. 151 Kodeksu karnego może budzić pytania, szczególnie że w sprawie nie poinformowano o zatrzymaniu żadnej osoby.
Przepis ten dotyczy sytuacji, w której ktoś poprzez namowę lub udzielenie pomocy doprowadza drugiego człowieka do targnięcia się na własne życie.
Za takie przestępstwo przewidziano karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Śledczy muszą zatem sprawdzić, czy w sprawie mogły uczestniczyć osoby trzecie.
Nie oznacza to jednak, że już na początku postępowania dysponują dowodami potwierdzającymi popełnienie przestępstwa.
Jak wyjaśnił prokurator Piotr Skiba, jest to standardowy sposób kwalifikowania podobnych spraw.
Dopiero zgromadzone dowody pozwolą ustalić, czy doszło do działania innych osób, czy też nie ma podstaw do przypisywania komukolwiek odpowiedzialności karnej.
Krakowskie Przedmieście. Jak doszło do zdarzenia?
Do wydarzeń doszło w środę, 25 listopada, w jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Warszawy.
Krakowskie Przedmieście stanowi część Traktu Królewskiego, przy którym znajdują się ważne instytucje państwowe, zabytkowe kościoły oraz budynki Uniwersytetu Warszawskiego.
22-letni obywatel Ukrainy targnął się tam na własne życie w pobliżu wejścia do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Pierwszej pomocy udzielili mu funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa.
Na miejsce wezwano straż pożarną i zespół ratownictwa medycznego.
Poszkodowany został przewieziony do szpitala.
Zdarzenie wywołało szerokie zainteresowanie mediów, a także liczne komentarze w internecie.
Część publikowanych informacji dotyczących motywów działania 22-latka nie znalazła jednak potwierdzenia w oficjalnych ustaleniach.
Prokuratura nie przesądza o motywach. Śledztwo dopiero się rozpoczęło
Najważniejszą niewiadomą pozostają przyczyny zdarzenia.
Śledczy analizują zarówno okoliczności życia 22-latka, jak i wydarzenia bezpośrednio poprzedzające jego próbę samobójczą.
Sprawdzają również możliwość udziału osób trzecich oraz starają się odtworzyć treść transparentu.
Na tym etapie nie ma jednak wystarczających podstaw, aby wskazać konkretny motyw.
Nie potwierdzono również doniesień o politycznym charakterze zdarzenia.
Prokurator Piotr Skiba podkreślił w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że na formułowanie ostatecznych wniosków jest zdecydowanie za wcześnie.
Postępowanie może wymagać przeprowadzenia kolejnych analiz, przesłuchań świadków oraz oceny zgromadzonych materiałów.
Co wiadomo o sprawie na 28 listopada?
Trzy dni po wydarzeniach na Krakowskim Przedmieściu potwierdzono kilka najważniejszych informacji.
Poszkodowany to 22-letni obywatel Ukrainy, który przebywał w Polsce i studiował na polskich uczelniach.
Mężczyzna nadal znajduje się w szpitalu w ciężkim stanie.
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ prowadzi śledztwo dotyczące możliwości doprowadzenia go do targnięcia się na własne życie.
Zabezpieczane są nagrania monitoringu, które mogą pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia.
Nie potwierdzono natomiast motywu politycznego ani udziału osób trzecich. Nadal nie wiadomo również, jaka była pełna treść transparentu.
Dalsze ustalenia będą zależały od wyników śledztwa oraz stanu zdrowia poszkodowanego.
Do czasu zakończenia najważniejszych czynności nie należy traktować nieoficjalnych doniesień dotyczących przyczyn zdarzenia jako potwierdzonych faktów.
Gdzie szukać pomocy w kryzysie psychicznym?
Osoby, które przeżywają kryzys psychiczny lub obawiają się o bezpieczeństwo kogoś bliskiego, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia.
Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym prowadzi całodobową infolinię pod numerem 800 70 22 22.
Dzieci i młodzież mogą również skontaktować się z telefonem zaufania 116 111.
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.