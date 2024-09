Dzisiejszy poranek na warszawskiej Woli przyniósł nieoczekiwane i dramatyczne wydarzenia. Około godziny 9:40, na jednym z lokalnych bazarów, doszło do niebezpiecznej interwencji policji, która szybko eskalowała do wymiany ognia. Według wstępnych informacji udostępnionych przez Policję Warszawa, nieznana dotąd osoba otworzyła ogień w kierunku funkcjonariuszy, co zmusiło ich do użycia broni służbowej.