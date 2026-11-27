Taco Bell nie zwalnia tempa! Kolejna restauracja w Warszawie. Znamy datę otwarcia
To świetna wiadomość dla miłośników amerykańskiej sieci fast food. Po otwarciu restauracji w Galerii Młociny Taco Bell szykuje kolejny lokal w stolicy. Tym razem sieć pojawi się w Galerii Mokotów. Marka oficjalnie ogłosiła datę otwarcia. Na pierwsze zamówienia nie trzeba będzie długo czekać.
Taco Bell Polska opublikowało w piątek, 27 listopada, w mediach społecznościowych grafikę zapowiadającą otwarcie kolejnej warszawskiej restauracji. Sieć nie pozostawia wątpliwości – następnym przystankiem będzie Galeria Mokotów.
Taco Bell w Galerii Mokotów. Otwarcie już 1 grudnia
Nowa restauracja rozpocznie działalność we wtorek, 1 grudnia 2026 roku. Informacja została przekazana za pośrednictwem oficjalnego profilu Taco Bell Polska na Facebooku.
Lokal powstanie w centrum handlowym Westfield Mokotów przy ulicy Wołoskiej 12. To dobra wiadomość dla mieszkańców południowej części Warszawy, którzy nie będą musieli jechać na Bielany, aby spróbować produktów amerykańskiej sieci.
Taco Bell rozkręca się w Warszawie
Zaledwie kilka dni po otwarciu restauracji w Galerii Młociny marka zapowiada uruchomienie kolejnego punktu. Tym samym Taco Bell rozszerza swoją obecność na warszawskim rynku gastronomicznym.
Sieć słynie z dań inspirowanych kuchnią meksykańską w amerykańskim wydaniu. Do najbardziej rozpoznawalnych produktów marki należą tacos, burrito, quesadillas, nachosy oraz charakterystyczny Crunchwrap Supreme.
Czy na otwarcie przygotowano specjalne promocje?
Na razie w oficjalnej zapowiedzi nie podano informacji dotyczących godzin otwarcia nowego lokalu, specjalnych promocji ani atrakcji przygotowanych dla pierwszych klientów.
Pewna jest natomiast data rozpoczęcia działalności. Taco Bell w Galerii Mokotów otworzy się już 1 grudnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.