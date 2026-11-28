Tłumy na dworcu Warszawa Główna. Zabytkowy parowóz i Pendolino na kolejowym jubileuszu
Na dworcu Warszawa Główna zrobiło się tłoczno. W sobotę, 28 listopada, odbyło się wydarzenie z okazji 100-lecia Polskich Kolei Państwowych i 25-lecia PKP Intercity. Na peronie 1 spotkały się historia i współczesność kolei: parowóz Ty2-911 z historycznymi wagonami oraz Pendolino. Byliśmy na miejscu i przygotowaliśmy zdjęcia z jubileuszowego spotkania, które przyciągnęło mnóstwo odwiedzających.
Parowóz i Pendolino były głównymi atrakcjami wydarzenia, ale program obejmował znacznie więcej kolejowych pojazdów. Przygotowano prezentację składu Nieśpieszny, lokomotyw Griffin w jubileuszowych okleinach oraz nowych i zmodernizowanych wagonów PKP Intercity. Zgromadzenie ich w jednym miejscu pozwalało porównać różne oblicza podróżowania koleją: od historycznych wagonów po współczesny tabor.
W programie znalazły się również poczęstunek, zdjęcia z maskotką PKP i specjalne przejazdy jubileuszowe. Zainteresowanie było ogromne, a przy prezentowanych pojazdach nie brakowało oglądających. Najlepiej pokazują to nasze fotografie z Warszawy Głównej. Zobaczcie parowóz, Pendolino i pozostały tabor przygotowany na kolejowy jubileusz.
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