Ukraina chce 120 mln euro od Polski, czy rząd się ugnie? Kijów prosi o ogromną pożyczkę na broń. [7.08.2025]
Ukraina prosi Polskę o 120 milionów euro na broń! Historyczna decyzja tuż przed podpisem, czy to jest zwykła pożyczka, czy test sojuszu i polityczny przełom? W samym sercu europejskiego konfliktu, gdy wojna za wschodnią granicą nie zwalnia tempa, Ukraina zwróciła się do Polski z pilną prośbą o pożyczkę w wysokości 120 milionów euro.
Celem? Zakup polskiego uzbrojenia – nie tylko dla obrony własnych granic, ale i dla wzmocnienia wspólnego frontu bezpieczeństwa w regionie.
To ruch o znaczeniu dalece wykraczającym poza ekonomię. Na szali leży nie tylko przyszłość ukraińskiego frontu, ale też pozycja Polski jako kluczowego gracza militarnego w Europie Środkowo-Wschodniej.
Pioruny, Kraby i technologia made in Poland
Z ujawnionych szczegółów wynika, że pożyczka ma zostać przeznaczona na zakup przenośnych zestawów przeciwlotniczych Piorun oraz armatohaubic Krab – broni, która już wcześniej sprawdziła się na ukraińskim froncie. To sprzęt o wysokiej skuteczności, produkowany przez polskie zakłady zbrojeniowe, a jego kolejne dostawy mogą realnie wpłynąć na losy wojny.
Co więcej, Ukraina zaproponowała pogłębienie współpracy militarnej – łącznie z transferem technologii i wspólną produkcją uzbrojenia. To szansa na stworzenie nowej osi wojskowej współpracy Warszawa–Kijów, której potencjał wykracza daleko poza chwilowy kontrakt.
Solidarność czy ryzyko? Polska przed strategicznym wyborem
Choć gest solidarności jest bezprecedensowy, pożyczka dla kraju w stanie wojny i zmagającego się z kryzysem gospodarczym budzi pytania. Czy Ukraina zdoła spłacić zobowiązanie? Czy Polska – mimo własnych wyzwań budżetowych – może pozwolić sobie na taki kredyt?
Z jednej strony mamy moralny obowiązek i strategiczne partnerstwo. Z drugiej – niepewność ekonomiczną, która może uderzyć w krajowy system finansów. Eksperci już teraz ostrzegają, że decyzja – jakkolwiek szlachetna – musi być osadzona w chłodnej kalkulacji.
Co to oznacza dla Polski i Europy?
Jeśli rząd zdecyduje się udzielić pożyczki, Warszawa stanie się nie tylko producentem, ale i mecenasem bezpieczeństwa regionalnego. To ruch, który może wzmocnić naszą pozycję w NATO, podnieść rangę polskiego przemysłu zbrojeniowego i wysłać silny sygnał na Kreml – że solidarność militarna to coś więcej niż deklaracje.
Z drugiej strony, odmowa lub opóźnienie może być odebrane jako słabnięcie determinacji Zachodu i Polski w wspieraniu Ukrainy – w najbardziej krytycznym momencie wojny.
Decyzja w rękach rządu – ważą się losy regionu
Nie mamy wątpliwości: ta pożyczka stanie się punktem zwrotnym, niezależnie od wyniku. To test nie tylko dla relacji polsko-ukraińskich, ale i dla całej architektury bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. Polska może przejść do historii jako kraj, który nie zawahał się działać – lub jako ten, który stanął zbyt długo na rozdrożu.
Czas nagli, a stawka rośnie z każdym dniem. W cieniu wojny i geopolitycznych rozgrywek rozgrywa się właśnie najważniejszy finansowy manewr roku.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
