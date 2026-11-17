USA wydały ostrzeżenie dla Europy. Zagrożenie może pojawić się bez zapowiedzi. Co z Warszawą?
W poniedziałek 16 listopada 2026 roku ambasada Stanów Zjednoczonych w Bułgarii opublikowała oficjalne ostrzeżenie skierowane do obywateli amerykańskich przebywających lub podróżujących po Europie. Komunikat dotyczy zagrożeń, które mogą pojawić się w okresie świątecznym, gdy miliony ludzi odwiedzają jarmarki bożonarodzeniowe, centra handlowe, popularne atrakcje turystyczne oraz miejsca kultu religijnego.
Nie jest to odosobniony komunikat jednej placówki dyplomatycznej. Podobne ostrzeżenia przekazały amerykańskie przedstawicielstwa w wielu europejskich państwach, między innymi w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Turcji. Władze USA zwracają uwagę na możliwość wykorzystania dużych zgromadzeń publicznych przez organizacje terrorystyczne lub sprawców działających samodzielnie.
W ostrzeżeniu podkreślono, że potencjalne ataki mogą nastąpić bez wcześniejszego sygnału. Amerykańskie służby dyplomatyczne apelują zatem o zachowanie szczególnej czujności w zatłoczonych miejscach i przestrzeganie poleceń miejscowych służb bezpieczeństwa.
Jarmarki świąteczne, galerie i dworce. Wskazano konkretne miejsca
W komunikacie wymieniono kilka kategorii miejsc, które mogą stanowić potencjalny cel ataków. Szczególną uwagę zwrócono na jarmarki bożonarodzeniowe i wydarzenia świąteczne, podczas których w niewielkiej przestrzeni gromadzą się tłumy mieszkańców oraz turystów. Na liście znalazły się również centra handlowe, popularne atrakcje turystyczne, dworce kolejowe, lotniska i świątynie.
Amerykańska administracja wskazuje, że zagrożenie nie musi być związane wyłącznie z dużymi, zorganizowanymi grupami terrorystycznymi. Niebezpieczne działania mogą podejmować również pojedyncze osoby, których zamiary są trudniejsze do wcześniejszego wykrycia. Z tego względu dyplomaci zalecają zwracanie uwagi na otoczenie, unikanie niepotrzebnego przebywania w miejscach potencjalnie niebezpiecznych oraz stosowanie się do komunikatów służb.
Ważne jest jednak rozróżnienie między ogólnym ostrzeżeniem dotyczącym możliwych zagrożeń a informacją o przygotowywanym zamachu. Opublikowany alert nie zawiera potwierdzenia konkretnego planowanego ataku ani informacji o jego terminie, sprawcach czy wskazanym celu.
Nie tylko terroryzm. Amerykanie ostrzegają przed kolejnym problemem
Komunikat ambasady USA dotyczy również możliwych utrudnień w podróżowaniu po Europie. Amerykańskie władze przypominają o demonstracjach i strajkach, które w ostatnich miesiącach powodowały zakłócenia w funkcjonowaniu transportu publicznego i innych usług. Osobom planującym podróże zalecono regularne sprawdzanie rozkładów lotów, połączeń kolejowych oraz komunikatów lokalnych przewoźników.
W dokumencie zwrócono także uwagę na fałszywe alarmy bombowe, które w listopadzie dotknęły lotnictwo cywilne w kilku europejskich krajach. Choć nie oznaczały one rzeczywistego zagrożenia wybuchem, powodowały zakłócenia w ruchu lotniczym i wymagały interwencji służb bezpieczeństwa.
Przedstawiciele amerykańskiej dyplomacji zalecają unikanie demonstracji, zachowywanie ostrożności w zatłoczonych przestrzeniach oraz sprawdzanie aktualnych informacji przed rozpoczęciem podróży. Obywatele USA mogą również korzystać z programu STEP, umożliwiającego otrzymywanie ostrzeżeń bezpieczeństwa podczas pobytu za granicą.
Czy ostrzeżenie dotyczy również Warszawy i Mazowsza?
Alert opublikowany przez amerykańską ambasadę ma charakter ogólnoeuropejski, dlatego jego zalecenia mogą być istotne również dla osób planujących podróże lub uczestnictwo w dużych wydarzeniach na terenie Polski. Dotyczy to także mieszkańców Warszawy i Mazowsza, którzy w najbliższych tygodniach będą odwiedzać jarmarki świąteczne, centra handlowe, dworce kolejowe czy lotniska.
Nie oznacza to jednak, że amerykańskie władze wskazały Warszawę jako konkretny cel potencjalnego zamachu. W dostępnych informacjach dotyczących komunikatu z 16 listopada nie ma potwierdzenia szczególnego zagrożenia dla stolicy, województwa mazowieckiego ani innego wskazanego miasta w Polsce.
W przypadku Warszawy znaczenie mają przede wszystkim praktyczne zasady bezpieczeństwa podczas dużych wydarzeń publicznych, a także korzystania z infrastruktury transportowej, w tym Lotniska Chopina, stołecznych dworców i komunikacji miejskiej. Sam fakt objęcia Europy ogólnym ostrzeżeniem nie jest równoznaczny z ogłoszeniem alarmu terrorystycznego w Polsce.
Ważny szczegół. Nie ogłoszono, że zamach jest nieuchronny
Amerykańskie ostrzeżenie wzbudziło zainteresowanie europejskich mediów, jednak jego treść wymaga właściwego odczytania. Dyplomaci informują o potencjalnych zagrożeniach związanych z okresem świątecznym, ale nie przedstawiają danych wskazujących na nieuchronność konkretnego zamachu.
Jak podawały bułgarskie media, komunikat nie wskazuje również na bezpośrednie zagrożenie dla Bułgarii, mimo że został opublikowany przez ambasadę USA w Sofii. Jest elementem szerszej kampanii informacyjnej skierowanej do Amerykanów mieszkających lub podróżujących po Europie.
Takie rozróżnienie jest szczególnie istotne w okresie zwiększonej liczby wydarzeń masowych. Ostrzeżenia bezpieczeństwa mają skłaniać obywateli do ostrożności i przygotowania się na ewentualne utrudnienia, a nie wywoływać przekonanie, że atak terrorystyczny został już zaplanowany i musi nastąpić.
Co to oznacza dla Ciebie? Tak przygotujesz się do podróży i świątecznych wydarzeń
Jeżeli w najbliższych tygodniach wybierasz się na jarmark bożonarodzeniowy, koncert, do centrum handlowego lub w podróż zagraniczną, warto zastosować kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim sprawdź aktualne komunikaty władz kraju, do którego się wybierasz, oraz informacje dotyczące organizacji wydarzenia. W miejscach gromadzących duże tłumy zwracaj uwagę na oznaczenia wyjść ewakuacyjnych, komunikaty organizatorów i obecność służb porządkowych.
Jeżeli zauważysz sytuację, która może stanowić rzeczywiste zagrożenie, powiadom odpowiednie służby lub obsługę obiektu. Nie próbuj samodzielnie sprawdzać podejrzanych przedmiotów ani podejmować działań mogących narazić Ciebie lub inne osoby na niebezpieczeństwo. W sytuacji zagrożenia stosuj się do poleceń policji i ratowników, a w Polsce korzystaj z numeru alarmowego 112.
Przed podróżą lotniczą lub kolejową warto sprawdzić aktualność rezerwacji i rozkładu połączeń. W okresie świątecznym ewentualne strajki, demonstracje i incydenty bezpieczeństwa mogą powodować dodatkowe opóźnienia. Podróżujący za granicę powinni również zapoznać się z komunikatami polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącymi kraju docelowego.
Najważniejszy wniosek z amerykańskiego ostrzeżenia jest jednoznaczny: w okresie dużych zgromadzeń publicznych warto zachować zwiększoną czujność. Nie należy jednak interpretować komunikatu jako zapowiedzi konkretnego zamachu ani dowodu na bezpośrednie zagrożenie dla Polski.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.