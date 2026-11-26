Utrudnienia na kolei w Warszawie. Możliwe odwołania pociągów. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów
Poważne utrudnienia dla pasażerów komunikacji kolejowej w Warszawie w czwartek, 26 listopada. Z przyczyn technicznych na szlaku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna występują problemy w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami, odwołaniami oraz przekierowaniami kursów. Od godziny 7:00 obowiązuje wzajemne honorowanie biletów.
Problemy na kolei od wczesnych godzin porannych
Komunikat dotyczący utrudnień został opublikowany o godzinie 5:47. Problemy dotyczą pociągów SKM linii S2 oraz Kolei Mazowieckich kursujących na szlaku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna.
Utrudnienia występują w czasie porannego szczytu komunikacyjnego, kiedy wielu mieszkańców Warszawy i podwarszawskich miejscowości dojeżdża do pracy oraz szkół.
Pasażerowie powinni przygotować się na możliwe zmiany w rozkładach jazdy oraz wydłużony czas podróży.
Od godziny 7:00 wzajemne honorowanie biletów
W związku z utrudnieniami od godziny 7:00 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich w pociągach SKM oraz KM na odcinku:
Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna, w obu kierunkach.
Rozwiązanie ma ułatwić pasażerom dotarcie do celu pomimo zakłóceń w ruchu kolejowym.
Możliwe odwołania i przekierowania pociągów
Osoby planujące poranną podróż powinny na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące kursowania pociągów. Sytuacja może się dynamicznie zmieniać.
Aktualne informacje o opóźnieniach oraz utrudnieniach dostępne są na oficjalnym
Nie podano przewidywanej godziny zakończenia utrudnień ani szczegółowego charakteru problemów technicznych.
Pasażerowie, którzy podróżują dziś pociągami na tej trasie, powinni uwzględnić dodatkowy czas na dojazd.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.