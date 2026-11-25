Utrudnienia na trasie S7 w kierunku Warszawy. Policja wyznaczyła objazd
Kierowcy jadący trasą S7 w kierunku Warszawy muszą przygotować się na poważne utrudnienia. W miejscowości Unierzyż trwa usuwanie samochodu ciężarowego, który w wyniku wczorajszego zdarzenia drogowego wpadł do rowu. Policjanci wyznaczyli objazd i apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.
Utrudnienia na 92. kilometrze trasy S7
W środę, 25 listopada, Komenda Powiatowa Policji w Mławie poinformowała o utrudnieniach na drodze ekspresowej S7 w kierunku Warszawy. Mają one związek ze zdarzeniem drogowym, do którego doszło we wtorek w miejscowości Unierzyż.
Samochód ciężarowy wpadł do przydrożnego rowu. Obecnie prowadzone są działania związane z usunięciem pojazdu. Utrudnienia występują na 92. kilometrze trasy ekspresowej.
Policja wyznaczyła objazd. Tędy pojadą kierowcy
Kierowcy podróżujący w kierunku stolicy kierowani są na objazd przez węzeł Strzegowo Południe, a następnie drogą serwisową do ronda w miejscowości Glinojeck.
Na miejscu pracują policjanci, którzy apelują do uczestników ruchu o stosowanie się do wydawanych poleceń.
Osoby planujące podróż do Warszawy powinny uwzględnić możliwość wydłużenia czasu przejazdu.
Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia
Policja nie podała przewidywanej godziny zakończenia działań. Informacja o przywróceniu ruchu zostanie przekazana w kolejnym komunikacie.
Funkcjonariusze apelują do kierowców o cierpliwość, zachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzających pojazdów oraz ostrożną jazdę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.