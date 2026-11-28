Właściciele domów mają problem. Za śmietnik może grozić surowa kara. Minister podpisał nowe rozporządzenie
Budujesz dom albo planujesz nową wiatę na śmieci? Jej miejsce może wymagać zmiany. Projekt nowych zasad przewiduje co najmniej 3 metry od granicy działki i 10 metrów od określonych okien oraz drzwi. Właściciele domów jednorodzinnych mają stracić dotychczasowy wyjątek pozwalający ustawiać śmietniki bliżej. Minister podpisał już rozporządzenie. Najwięcej problemów mogą mieć osoby z małymi działkami, na których między domem a ogrodzeniem zostaje niewiele wolnego miejsca.
Kogo dotyczą zmiany i kiedy mają wejść w życie?
Nowe odległości zapisano w projekcie przepisów dotyczących budowy i przebudowy. Mają obejmować również domy jednorodzinne, zabudowę zagrodową i domki rekreacyjne. W pierwszej kolejności powinni przyjrzeć się im właściciele planujący nową wiatę lub przebudowę istniejącego miejsca na odpady. Ministerstwo poinformowało o podpisaniu rozporządzenia 24 listopada i zapowiedziało jego wejście w życie dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw. Dokładny termin i ostateczne wymagania będą znane po ogłoszeniu przepisów.
Właściciele wcześniej legalnie urządzonych śmietników nie dostali nakazu ich masowego przenoszenia. Projekt obejmuje nowe inwestycje oraz wskazane prace przy istniejących obiektach. Jeżeli korzystasz z legalnie wybudowanej wiaty i niczego nie przebudowujesz, sam komunikat o podpisaniu rozporządzenia nie nakłada na Ciebie obowiązku jej rozbierania. Inaczej wygląda sytuacja, gdy dopiero wybierasz miejsce na śmietnik, zamawiasz konstrukcję lub zmieniasz zagospodarowanie posesji. Wtedy lokalizację trzeba ustalić razem z projektantem przed rozpoczęciem prac.
Co znika? Wyjątek, z którego korzystali właściciele domów
Dotychczas przy domach jednorodzinnych przepisy nie wyznaczały tych minimalnych odległości od granicy oraz okien i drzwi. Właściciel miał więc większą swobodę w urządzeniu miejsca na pojemniki. W projekcie ten wyjątek usunięto. Zmiana może dotknąć zwłaszcza osoby budujące dom na wąskiej działce albo stawiające wiatę obok bliźniaka czy szeregowca. Odsunięcie jej od płotu często oznacza przesunięcie w stronę domu, podjazdu lub tarasu. Trzeba przy tym uwzględnić także położenie okien sąsiada.
Trzy metry od granicy i dziesięć od okien. Takie odległości przewidziano
Wymagania dotyczą między innymi zadaszonych osłon śmietnikowych, miejsc wydzielonych ścianami oraz określonych utwardzonych placów z kontenerami. Przy planowaniu wiaty liczy się więc całe miejsce gromadzenia odpadów. W projekcie wpisano 3 metry od granicy działki oraz 10 metrów od okien lub drzwi pomieszczeń, w których przebywają ludzie. Ta druga odległość dotyczy otworów położonych do 10 metrów nad terenem przy śmietniku. Osobne wymagania obejmują wskazane place zabaw, boiska i miejsca rekreacyjne.
|Od czego mierzyć?
|Minimum przewidziane w projekcie
|Na co zwrócić uwagę?
|Granica działki
|3 m
|Możliwe wyjątki przy wspólnym miejscu na odpady lub granicy od strony drogi.
|Okna i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi
|10 m
|Liczą się także okna sąsiada, położone do 10 m nad terenem przy śmietniku.
|Wskazane place zabaw, boiska i miejsca rekreacyjne
|10 m
|Wymaganie trzeba uwzględnić przy wyborze miejsca na wiatę.
Przy płocie z sąsiadem? Można zaplanować dwie wiaty obok siebie
Projekt pozwala ustawić miejsca na odpady przy wspólnej granicy, jeżeli po obu stronach płotu będą się ze sobą stykały. Sąsiedzi mogą więc uzgodnić, że ich wiaty staną dokładnie naprzeciwko siebie. To konkretny warunek skorzystania z wyjątku od 3 metrów. Sama zgoda sąsiada na Twoją wiatę przy płocie go nie zastąpi. Wciąż pozostaje też wymagana odległość od okien i drzwi, dlatego wspólne ustawienie śmietników najlepiej zaplanować na rysunku obu posesji.
Więcej możliwości daje granica od strony drogi. Projekt przewiduje wyjątek od 3 metrów także przy określonym terenie drogowym, gruncie przeznaczonym pod drogę publiczną lub linię kolejową oraz publicznie dostępnym placu. Dzięki temu wiata może pozostać blisko ulicy i być łatwo dostępna dla załogi śmieciarki. Uwaga na narożnik posesji: miejsce przy drodze może jednocześnie leżeć tuż obok bocznej granicy z sąsiadem. Odległość od tej drugiej granicy trzeba ocenić osobno.
Do 20 marca 2028 roku część inwestorów może korzystać ze starych zasad
Osoby przygotowujące budowę mają jeszcze możliwość zastosowania wcześniejszych wymagań. Przy wniosku o pozwolenie na budowę, zatwierdzenie projektu lub zgłoszeniu wskazanym w art. 102a Prawa budowlanego potrzebne jest oświadczenie inwestora o stosowaniu dotychczasowych przepisów. Okres przejściowy trwa do 20 marca 2028 roku włącznie. Jeżeli jesteś na etapie projektu, zapytaj projektanta, czy Twoja inwestycja może z tego skorzystać i jakie oświadczenie trzeba dołączyć. To może rozstrzygnąć, gdzie ostatecznie stanie wiata.
Za co grozi grzywna do 5000 zł?
Grzywna może dotyczyć wykonania robót budowlanych wbrew obowiązującym wymaganiom, pozwoleniu, zgłoszeniu lub zatwierdzonemu projektowi. Przewiduje ją art. 93 pkt 6 Prawa budowlanego. Karalne jest też niewykonywanie obowiązków zapisanych w gminnym regulaminie utrzymania czystości. Chodzi więc o ustalone naruszenie konkretnego obowiązku. Przy źle wybudowanej wiacie nadzór budowlany może zająć się również samym obiektem. Właściciel musi wtedy liczyć się z koniecznością doprowadzenia go do zgodności z wymaganiami.
Grzywnę sięgającą 5000 zł może wymierzyć sąd. Kodeks wykroczeń przewiduje ogólny przedział od 20 do 5000 zł, chyba że szczególny przepis określa inną karę. Przy ustalaniu kwoty sąd bierze pod uwagę między innymi dochody oraz sytuację rodzinną i majątkową sprawcy. Dlatego hasło o 5000 zł opisuje górną granicę możliwej grzywny. W sprawie konkretnej posesji znaczenie będą miały przepisy właściwe dla budowy wiaty oraz rzeczywiste uchybienia właściciela.
Warszawa: ustal skąd śmieciarka odbierze odpady
W Warszawie można zapewnić odbiór z miejsca przy granicy posesji, dostępnego od strony drogi publicznej bez wchodzenia do ogrodu. Tak działają altany z furtką otwieraną od ulicy. Właściciel powinien ustalić z operatorem sposób udostępniania pojemników. Miejski serwis Warszawa 19115 wyjaśnia, że w razie braku porozumienia odpady trzeba wystawiać przed teren nieruchomości. Załoga nie ma obowiązku wchodzenia na prywatną posesję i wyciągania kubłów stojących za ogrodzeniem domu jednorodzinnego.
Przed zamówieniem nowej wiaty warto więc ustalić trzy rzeczy: jej miejsce względem granic i okien, możliwość korzystania z wcześniejszych przepisów oraz dostęp dla operatora. Dopiero potem wybierać konstrukcję i wykonywać podłoże. Jeżeli masz już legalną wiatę i planujesz jedynie zwykły odbiór odpadów, skup się na zapewnieniu dostępu do pojemników. Nową lokalizację trzeba rozważyć przede wszystkim wtedy, gdy rozpoczynasz budowę lub prace, które obejmą miejsce na śmieci.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.