Wojna na balkonach. Jak skutecznie (i legalnie) możemy pozbyć się gołębi?
Wraz z nadejściem lata powraca zmora wielu mieszkańców miast: gołębie na balkonach. Te z pozoru niegroźne ptaki potrafią zamienić miejsce relaksu w zanieczyszczone, pełne bakterii i hałaśliwe pobojowisko. Zanim jednak sięgniesz po radykalne środki, sprawdź, które metody naprawdę działają, są bezpieczne dla zwierząt i nie łamią polskiego prawa
Gruchanie o świcie, zniszczone rośliny i trudne do usunięcia odchody – to codzienność tysięcy Polaków mieszkających w blokach. Gołębie traktują miejskie balkony jak idealne, osłonięte od wiatru półki skalne, na których można uwić gniazdo. Walka z nimi bywa uciążliwa, ale kluczem do sukcesu jest konsekwencja i szybka reakcja, zanim ptaki na dobre się zadomowią.
Metoda numer 1: Blokada przestrzeni (Najbardziej skuteczna)
Eksperci ds. dezynsekcji i ochrony przed ptakami są zgodni: najlepszą metodą jest fizyczne uniemożliwienie gołębiom lądowania.
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Siatki ochronne: Założenie specjalnej siatki z polietylenu na całym balkonie to jedyna metoda dająca niemal stuprocentową skuteczność. Na rynku dostępne są estetyczne, piaskowe siatki, które z odległości kilku metrów są prawie niewidoczne.
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Kolce na ptaki: Montowane na barierkach i parapetach.
Ważne! Zgodnie z polskim prawem ochrony zwierząt, kolce nie mogą ranić ptaków. Należy wybierać modele z plastikowymi, tępymi końcówkami lub montować je w sposób uniemożliwiający ptakom nadzianie się na nie.
Wizualne i dźwiękowe straszaki – czy to działa?
Wielu mieszkańców instaluje na balkonach plastikowe makiety ptaków drapieżnych (np. kruków lub sokołów). To dobra metoda na start, pod jednym warunkiem: figurki trzeba regularnie przemieszczać. Gołębie to inteligentne stworzenia – jeśli zauważą, że „wróg” od trzech dni stoi bez ruchu w tym samym rogu, po prostu przestaną się go bać.
Dobrze sprawdzają się też elementy ruchome i błyszczące:
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Stare płyty CD zawieszone na sznurkach,
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Srebrne, szeleszczące taśmy holograficzne,
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Dziecięce wiatraczki, które kręcą się na wietrze.
Czego gołębie nienawidzą? Wykorzystaj ich węch
Mało kto wie, że gołębie mają niezwykle czuły węch, a niektórych zapachów wręcz nie znoszą. Jeśli nie chcesz szpecić balkonu siatkami, możesz przygotować naturalny odstraszacz. Ptaki natychmiast uciekną, jeśli poczują zapach naftaliny (kulek na mole), ostrych przypraw (pieprzu, chili) oraz olejków eterycznych – zwłaszcza eukaliptusowego i miętowego. Warto spryskać nimi barierki oraz podłogę balkonu.
Uwaga na prawo! Kiedy sprzątanie gniazda jest nielegalne?
Podejmując walkę z ptasim sąsiedztwem, musimy pamiętać o przepisach. W Polsce gołębie miejskie są objęte częściową ochroną gatunkową.
Jeśli ptaki dopiero zaczynają znosić pojedyncze gałązki, możemy je bez przeszkód usuwać i czyścić balkon. Sytuacja diametralnie zmienia się, gdy w gnieździe pojawią się już jaja lub pisklęta. W okresie lęgowym niszczenie gniazd z lokatorami jest surowo zabronione i grożą za to wysokie kary finansowe. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest przeczekanie, aż młode osobniki nauczą się latać i same opuszczą nasz balkon – dopiero wtedy możemy przystąpić do montażu zabezpieczeń.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.