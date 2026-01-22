Zaginęła 16-latka spod Warszawy. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie prowadzą intensywne poszukiwania 16-letniej Olgi Szatkowskiej. Dziewczyna po raz ostatni była widziana w czwartek, 22 stycznia 2026 roku, około godziny 00:30 w miejscu swojego zamieszkania na terenie Lesznowoli. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z bliskimi.
Rysopis zaginionej
Policja opublikowała szczegółowy rysopis nastolatki, który ma pomóc w jej identyfikacji:
- Wiek: 16 lat.
- Wzrost: 160–165 cm.
- Budowa ciała: szczupła.
- Włosy: brązowe, proste, sięgające do ramion.
- Oczy: szaro-niebieskie.
Ubiór i znaki szczególne
W chwili zaginięcia 16-latka ubrana była w szeroką, czarną kurtkę puchową oraz jeansowe spodnie z szerokimi nogawkami. Na nogach miała czarne skórzane kozaki z charakterystycznym obrzeżem z jasnego futerka.
Dodatkowo zaginiona miała na sobie szaro-zielony wełniany komplet (czapka i szalik) oraz niebieską bluzę bez kaptura. Pod spodem może mieć półgolf w szaro-czarne poziome paski. Dziewczyna zabrała ze sobą duży, materiałowy plecak trekkingowy w kolorze czarnym.
Jak można pomóc?
Wszystkie osoby, które widziały Olgę Szatkowską lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca jej pobytu, proszone są o pilny kontakt z policją.
Informacje można przekazywać bezpośrednio do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie przy ul. Kościelnej 3. Można również dzwonić pod numer telefonu 47 72 45 213 lub na ogólnopolski numer alarmowy 112. Każda informacja może okazać się kluczowa dla bezpiecznego odnalezienia nastolatki.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.