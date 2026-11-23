Zakaz handlu w niedzielę zniesiony praktycznie w całym grudniu. Sklepy, galerie i hipermarkety będą otwarte. Mamy daty i godziny
Trzy niedziele z rzędu na zakupy w dużych sklepach. W grudniu 2026 roku zakaz handlu nie będzie obowiązywał 6, 13 i 20 grudnia, czyli we wszystkie niedziele przed Wigilią. Otwarte będą dyskonty, hipermarkety i sklepy w galeriach handlowych. Trzeba jednak pamiętać o 24 grudnia. To druga taka sytuacja w Wigilię, pierwsza była w tamtym roku.
Po październiku i listopadzie bez ani jednej niedzieli handlowej grudzień przyniesie zupełnie inny kalendarz zakupów. Z czterech niedziel przypadających w tym miesiącu aż trzy pozwolą na normalne zakupy w dużych sieciach. Nie trzeba będzie szukać sklepu korzystającego z wyjątku od zakazu ani odkładać wizyty w galerii na sobotę. To szczególnie wygodny układ dla osób, które właśnie w weekend mają czas na prezenty, większe zakupy spożywcze czy przygotowanie domu do świąt. Godziny otwarcia zależą jednak od konkretnej placówki, a nie od jednej wspólnej zasady dla całego kraju.
6, 13 i 20 grudnia. Trzy niedziele handlowe przed świętami
Pierwsza okazja przypadnie 6 grudnia, w mikołajki. Kolejne niedziele handlowe to 13 i 20 grudnia. Wszystkie trzy daty wynikają z zasady dopuszczającej handel w trzy kolejne niedziele poprzedzające Wigilię. Kalendarz potwierdzają Państwowa Inspekcja Pracy oraz sieć Biedronka na swojej stronie dla klientów. Można więc rozłożyć przedświąteczne sprawunki na kilka weekendów: wcześniej kupić prezenty i produkty z długim terminem przydatności, a bliżej świąt uzupełnić to, czego jeszcze brakuje. Ostatnia z tych niedziel wypada cztery dni przed Wigilią.
Wyłączenie zakazu obejmuje również duże placówki: supermarkety, hipermarkety, sklepy odzieżowe, drogerie i sklepy z elektroniką. Ich właściciele mogą normalnie prowadzić sprzedaż i organizować pracę personelu. Nie oznacza to obowiązku otwarcia każdej pojedynczej placówki, dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić wybrany adres. Biedronka zapowiada na swojej stronie otwarcie sklepów we wszystkie niedziele handlowe, ale jednocześnie odsyła po godziny do wyszukiwarki poszczególnych lokalizacji. W obrębie tej samej sieci czas pracy sklepów może się różnić.
Od której i do której zrobimy zakupy? Konkretne godziny w Warszawie
Niedziela handlowa nie oznacza automatycznie otwarcia sklepów w takich samych godzinach jak w sobotę. Widać to w harmonogramach publikowanych przez warszawskie centra i sieci. Złote Tarasy podają na niedzielę godziny 9:00–21:00, a Galeria Młociny dla niedziel handlowych wskazuje 10:00–21:00. Dłużej działać może sklep spożywczy znajdujący się w tym samym obiekcie. Przykładem jest Biedronka w Galerii Młociny, dla której opublikowano niedzielne godziny 6:00–23:00. Warto zatem sprawdzać osobno harmonogram galerii i sklepu, do którego zamierzamy wejść.
Poniżej zestawiamy standardowe godziny niedziel handlowych dostępne na stronach obiektów i sieci 23 listopada 2026 r. To punkt odniesienia dla planowania zakupów 6, 13 i 20 grudnia; ewentualne specjalne wydłużenie godzin przed świętami może zostać ogłoszone później.
|Centrum lub sklep
|Opublikowane godziny w niedzielę handlową
|Złote Tarasy, ul. Złota 59
|9:00–21:00
|Galeria Młociny
|10:00–21:00
|Biedronka w Galerii Młociny
|6:00–23:00
|Carrefour w Westfield Arkadia, al. Jana Pawła II 82
|8:00–22:00
|Carrefour w Galerii Północnej, ul. Światowida 17
|9:00–21:00
|Carrefour Market w Ferio Wawer, ul. Szpotańskiego 4
|9:00–20:00
Różnice dotyczą także sklepów jednej marki. Carrefour w Arkadii podaje na niedziele handlowe zamknięcie o 22:00, hipermarket tej sieci w Galerii Północnej o 21:00, a Carrefour Market w Ferio Wawer o 20:00. Osoba planująca wieczorne zakupy nie powinna więc kierować się wyłącznie nazwą sieci. Znaczenie ma konkretny sklep i jego harmonogram. Podobnie jest z wizytą w galerii: późniejsze zamknięcie marketu spożywczego nie oznacza, że do tej samej godziny będą działać wszystkie sklepy na pasażu.
Lidl zapowiada zakupy co najmniej do 23:00
Lidl przedstawił już również plany na najbardziej intensywną część grudnia. Jak przekazała WP Finanse Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektorka ds. relacji korporacyjnych Lidl Polska, od 18 do 23 grudnia sklepy mają funkcjonować co najmniej do godziny 23:00. W tym przedziale mieści się także niedziela handlowa 20 grudnia. W odniesieniu do grudniowych niedziel sieć zapowiedziała pracę w godzinach takich jak w pozostałe dni tygodnia, a dokładny harmonogram wybranej placówki warto sprawdzić przed wizytą. To zapowiedź dotycząca Lidla, więc nie należy przenosić jej automatycznie na inne dyskonty czy hipermarkety.
W rozmowie z WP Finanse przedstawicielka sieci zapowiedziała też dodatkowe wsparcie sezonowe dla załóg. Grudzień to dla handlu okres większego ruchu, a wydłużenie godzin ma umożliwić klientom przychodzenie o różnych porach. Dla kupujących oznacza to większą swobodę w wyborze terminu, szczególnie w ostatnich dniach przed świętami. Nadal warto jednak wcześniej przygotować listę i oddzielić zakupy prezentowe od produktów potrzebnych do gotowania. Nawet dłużej otwarty sklep nie rozwiąże problemu, jeśli przypomnimy sobie o brakującym składniku dopiero w Wigilię.
W Wigilię sklepy zamknięte przez cały dzień. Nie będzie zakupów do 14:00
Wigilia w 2026 roku przypada w czwartek 24 grudnia. Już drugi rok z rzędu będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Duże sklepy, dyskonty i handlowa część galerii pozostaną wtedy zamknięte przez cały dzień. Nie obowiązuje już dawny model zakupów wigilijnych do godziny 14:00. Zmiana weszła w życie w 2025 roku, więc osoby przyzwyczajone do kupowania ostatnich produktów rano 24 grudnia muszą przenieść te sprawunki na wcześniejszy termin. Zamknięcie dużych sklepów obejmie także 25 i 26 grudnia. Jeśli chodzi o 27 grudnia, według obowiązujących przepisów będzie to niedziela niehandlowa.
W święta nadal mogą działać placówki korzystające z ustawowych wyjątków, między innymi stacje paliw, apteki czy sklepy, w których sprzedaż prowadzi osobiście właściciel na zasadach określonych w ustawie. Nie daje to jednak takiego wyboru jak zwykły dzień zakupów w dużym markecie. Najważniejsze przygotowania warto więc zakończyć przed 24 grudnia. Trzy wcześniejsze niedziele handlowe dają dodatkowy czas, by zrobić to bez zostawiania wszystkiego na ostatnie popołudnie przed świętami.
Jak wykorzystać trzy niedziele handlowe?
Najwygodniej zaplanować większe zakupy z wyprzedzeniem, zaczynając od rzeczy, które mogą poczekać w domu do świąt. Prezenty, dekoracje czy produkty z odpowiednio długim terminem przydatności można kupić podczas pierwszych grudniowych wizyt w sklepach. Dzięki temu bliżej Wigilii zostanie krótsza lista sprawunków i mniej miejsc do odwiedzenia. Przy zakupach spożywczych warto przy tym uwzględnić liczbę gości, miejsce do przechowywania i terminy na opakowaniach, zamiast kupować więcej tylko dlatego, że czeka nas przerwa w działaniu marketów.
Przed wyjazdem sprawdź godziny konkretnej placówki na stronie sieci lub w jej aplikacji. Jeśli planujesz zakupy w kilku sklepach jednej galerii, zacznij od tego, który zamyka się najwcześniej. W przypadku zamówienia internetowego sprawdź również termin dostawy albo odbioru — otwarcie sklepu w niedzielę nie przesądza, kiedy przesyłka dotrze do domu. Kluczowe daty to 6, 13 i 20 grudnia, a ostatnie zakupy przed Wigilią trzeba zaplanować najpóźniej na środę 23 grudnia, w godzinach pracy wybranego sklepu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.