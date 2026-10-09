13-latek zatrzymany na warszawskim Bemowie. Na klasowym czacie miał grozić koledze nożem
Policjanci z komisariatu Nowe Bemowo zatrzymali 13-letniego ucznia, który miał opublikować na klasowej grupie zdjęcie noża i grozić jednemu z kolegów. Nastolatek tłumaczył funkcjonariuszom, że zrobił to „z głupoty”. Sprawa jest wyjaśniana. To kolejne zatrzymanie nieletniego po serii niepokojących zdarzeń i internetowych gróźb związanych ze szkołami.
Zdjęcie noża trafiło na klasową grupę
Według ustaleń policjantów 13-latek miał zamieścić w komunikatorze używanym przez klasę zdjęcie noża. Wiadomości miały zawierać również groźby kierowane pod adresem innego ucznia.
Funkcjonariusze z komisariatu Nowe Bemowo ustalili autora wiadomości i zatrzymali nastolatka. Policja podała, że chłopak tłumaczył swoje zachowanie słowami, że zrobił to „z głupoty”. Dalsze czynności w tej sprawie trwają.
To nie był jedyny taki przypadek w ostatnich godzinach.
Kolejni nastolatkowie zatrzymywani przez policję
W powiecie pruszkowskim zatrzymano dwóch 15-latków, którzy mieli zamieścić w mediach społecznościowych nagranie zawierające groźby pozbawienia życia innych osób.
Policjanci z Józefowa zatrzymali natomiast 14-latka. Według informacji przekazanych przez policję chłopak miał zapowiadać, że przyniesie do szkoły nóż. O sprawie służby dowiedziały się dzięki reakcji innego ucznia.
W piątek rano zatrzymano także 16-latka ze Szczytna, który nagrał i rozpowszechnił film z groźbami dotyczącymi konkretnej szkoły i jej uczniów. Policji miał powiedzieć, że był to „żart”.
Zatrzymano też 17-latka z powiatu przasnyskiego, który jest podejrzewany o związek z nagraniem dotyczącym rzekomego „krwawego piątku”.
Tysiące szkół objętych działaniami policji
Po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu funkcjonariusze zwiększyli obecność w rejonie placówek oświatowych.
Według informacji przekazanych w piątek przez policję sprawdzono już ponad 10 tys. placówek w całym kraju, a w związku z niepokojącymi sygnałami zatrzymano 10 osób.
Napięcie wzrosło po dwóch poważnych atakach na Mazowszu. W Ostrołęce 19-latek zaatakował uczniów, nauczycieli i przypadkowe osoby. Dzień później w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował pracowników szkoły. Jedna z poszkodowanych kobiet zmarła.
Policja podkreśla jednak, że pojedynczych incydentów i internetowych gróźb nie należy automatycznie łączyć w jedną zorganizowaną akcję. Każde zgłoszenie jest obecnie sprawdzane osobno.
W przypadku 13-latka z warszawskiego Bemowa czynności nadal trwają.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.