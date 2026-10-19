194 osoby zatrzymane, 519 zdarzeń. Policja ujawniła najnowszy bilans działań

19 października 2026 10:36 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Polska Policja przekazała najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Od początku ogólnopolskich działań funkcjonariusze przeprowadzili blisko 238 tys. kontroli i zatrzymali 194 osoby. Odnotowano również 519 zdarzeń związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Jest jednak ważna wiadomość: sytuacja w szkołach się ustabilizowała, a policja nie odnotowała kolejnych incydentów ani zatrzymań. Mimo to działania służb nadal trwają.

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Fot. Zdjęcie poglądowe. Bartek / Warszawa w Pigułce.

W poniedziałek, 19 października 2026 roku, Komenda Główna Policji opublikowała kolejny komunikat dotyczący bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz pracowników placówek oświatowych.

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Ogólnopolska akcja została uruchomiona po serii niebezpiecznych zdarzeń w szkołach. Funkcjonariusze prowadzą kontrole, patrolują okolice placówek i monitorują informacje o potencjalnych zagrożeniach pojawiające się w internecie.

Najnowsze dane pokazują skalę prowadzonych działań. Jednocześnie policja przekazuje uspokajające informacje dotyczące bieżącej sytuacji.

Policja: sytuacja w szkołach się ustabilizowała. Nie ma nowych zatrzymań

Z najnowszego komunikatu wynika, że służby nie odnotowały kolejnych zdarzeń ani nie zatrzymały następnych osób w okresie objętym aktualizacją.

To istotna informacja po dniach, w których policjanci reagowali na liczne zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół.

Liczba zatrzymanych pozostaje na poziomie 194 osób. Nie zwiększył się również bilans 519 zdarzeń objętych czynnościami policji.

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Funkcjonariusze podkreślają jednak, że stabilizacja sytuacji nie oznacza zakończenia ogólnopolskiej akcji.

Kontrole w placówkach oświatowych są kontynuowane, a służby pozostają przygotowane do reagowania na kolejne zgłoszenia.

Blisko 238 tys. kontroli szkół w całej Polsce. Policja podała najnowsze dane

Według stanu przedstawionego w poniedziałek, 19 października, do godziny 6:00 policja odnotowała następujący bilans działań:

Rodzaj działań Najnowsze dane
Kontrole placówek oświatowych Blisko 238 tys.
Zatrzymane osoby 194
Zdarzenia objęte czynnościami policji 519

W porównaniu z niedzielnym komunikatem, w którym informowano o ponad 225 tys. kontroli, liczba przeprowadzonych sprawdzeń wzrosła o około 13 tys.

Ważne: blisko 238 tys. kontroli nie oznacza, że sprawdzono tyle różnych szkół. Jedna placówka może być kontrolowana wielokrotnie, a statystyka obejmuje liczbę wykonanych czynności.

Wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informowało, że do 16 października przeprowadzono ponad 160 tys. kontroli w blisko 55 tys. obiektów.

Pokazuje to, że działania polegają między innymi na ponownym sprawdzaniu placówek i utrzymywaniu obecności funkcjonariuszy w ich otoczeniu.

519 zdarzeń objętych czynnościami policji. Co oznacza ta liczba?

W najnowszym komunikacie policja poinformowała o 519 zdarzeniach, w związku z którymi funkcjonariusze prowadzą czynności dotyczące uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.

Nie oznacza to, że w polskich szkołach doszło do 519 potwierdzonych ataków.

To liczba spraw wymagających działań policji, a nie liczba prawomocnie stwierdzonych przestępstw.

Jak wynika z wcześniejszych informacji MSWiA, prowadzone postępowania obejmowały między innymi groźby karalne, fałszywe alarmy, publiczne nawoływanie do popełniania przestępstw oraz zgłoszenia dotyczące możliwych zagrożeń.

Część spraw wiąże się również z aktywnością w internecie.

Każde zgłoszenie wymaga odpowiedniej weryfikacji, a samo zatrzymanie osoby nie przesądza o jej winie.

Policjanci przez całą dobę monitorują internet

Działania służb nie ograniczają się do obecności funkcjonariuszy w szkołach i ich najbliższym otoczeniu.

Komenda Główna Policji poinformowała, że policjanci nadal całodobowo monitorują internet i reagują na każde zgłoszenie.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku publikowania gróźb, zapowiedzi przemocy oraz informacji mogących wskazywać na zagrożenie dla uczniów lub nauczycieli.

Funkcjonariusze sprawdzają takie sygnały i podejmują odpowiednie czynności, jeżeli istnieje podejrzenie naruszenia prawa.

Służby apelowały również o nierozpowszechnianie niesprawdzonych informacji. Fałszywe doniesienia i niepotwierdzone ostrzeżenia mogą wywoływać niepokój wśród uczniów, rodziców i pracowników szkół.

Warszawa i Mazowsze. Szkoły pozostają pod nadzorem służb

Ogólnopolskie działania prowadzone są również w Warszawie i województwie mazowieckim.

To właśnie na Mazowszu na początku października doszło do kilku głośnych incydentów związanych z bezpieczeństwem młodzieży.

Policjanci interweniowali między innymi w związku z niebezpiecznymi przedmiotami przynoszonymi do placówek oraz groźbami pojawiającymi się w internecie.

Zdarzenia te wzbudziły niepokój wśród rodziców i przyczyniły się do wzmocnienia działań prewencyjnych.

Najnowszy komunikat policji nie wskazuje jednak na wystąpienie kolejnego incydentu w Warszawie lub na Mazowszu.

Dane dotyczą całego kraju. Policja nie opublikowała w tym komunikacie osobnego bilansu dla stolicy ani województwa mazowieckiego.

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