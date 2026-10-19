194 osoby zatrzymane, 519 zdarzeń. Policja ujawniła najnowszy bilans działań
Polska Policja przekazała najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Od początku ogólnopolskich działań funkcjonariusze przeprowadzili blisko 238 tys. kontroli i zatrzymali 194 osoby. Odnotowano również 519 zdarzeń związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Jest jednak ważna wiadomość: sytuacja w szkołach się ustabilizowała, a policja nie odnotowała kolejnych incydentów ani zatrzymań. Mimo to działania służb nadal trwają.
W poniedziałek, 19 października 2026 roku, Komenda Główna Policji opublikowała kolejny komunikat dotyczący bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz pracowników placówek oświatowych.
Ogólnopolska akcja została uruchomiona po serii niebezpiecznych zdarzeń w szkołach. Funkcjonariusze prowadzą kontrole, patrolują okolice placówek i monitorują informacje o potencjalnych zagrożeniach pojawiające się w internecie.
Najnowsze dane pokazują skalę prowadzonych działań. Jednocześnie policja przekazuje uspokajające informacje dotyczące bieżącej sytuacji.
Policja: sytuacja w szkołach się ustabilizowała. Nie ma nowych zatrzymań
Z najnowszego komunikatu wynika, że służby nie odnotowały kolejnych zdarzeń ani nie zatrzymały następnych osób w okresie objętym aktualizacją.
To istotna informacja po dniach, w których policjanci reagowali na liczne zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół.
Liczba zatrzymanych pozostaje na poziomie 194 osób. Nie zwiększył się również bilans 519 zdarzeń objętych czynnościami policji.
Funkcjonariusze podkreślają jednak, że stabilizacja sytuacji nie oznacza zakończenia ogólnopolskiej akcji.
Kontrole w placówkach oświatowych są kontynuowane, a służby pozostają przygotowane do reagowania na kolejne zgłoszenia.
Blisko 238 tys. kontroli szkół w całej Polsce. Policja podała najnowsze dane
Według stanu przedstawionego w poniedziałek, 19 października, do godziny 6:00 policja odnotowała następujący bilans działań:
|Rodzaj działań
|Najnowsze dane
|Kontrole placówek oświatowych
|Blisko 238 tys.
|Zatrzymane osoby
|194
|Zdarzenia objęte czynnościami policji
|519
W porównaniu z niedzielnym komunikatem, w którym informowano o ponad 225 tys. kontroli, liczba przeprowadzonych sprawdzeń wzrosła o około 13 tys.
Ważne: blisko 238 tys. kontroli nie oznacza, że sprawdzono tyle różnych szkół. Jedna placówka może być kontrolowana wielokrotnie, a statystyka obejmuje liczbę wykonanych czynności.
Wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informowało, że do 16 października przeprowadzono ponad 160 tys. kontroli w blisko 55 tys. obiektów.
Pokazuje to, że działania polegają między innymi na ponownym sprawdzaniu placówek i utrzymywaniu obecności funkcjonariuszy w ich otoczeniu.
519 zdarzeń objętych czynnościami policji. Co oznacza ta liczba?
W najnowszym komunikacie policja poinformowała o 519 zdarzeniach, w związku z którymi funkcjonariusze prowadzą czynności dotyczące uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.
Nie oznacza to, że w polskich szkołach doszło do 519 potwierdzonych ataków.
To liczba spraw wymagających działań policji, a nie liczba prawomocnie stwierdzonych przestępstw.
Jak wynika z wcześniejszych informacji MSWiA, prowadzone postępowania obejmowały między innymi groźby karalne, fałszywe alarmy, publiczne nawoływanie do popełniania przestępstw oraz zgłoszenia dotyczące możliwych zagrożeń.
Część spraw wiąże się również z aktywnością w internecie.
Każde zgłoszenie wymaga odpowiedniej weryfikacji, a samo zatrzymanie osoby nie przesądza o jej winie.
Policjanci przez całą dobę monitorują internet
Działania służb nie ograniczają się do obecności funkcjonariuszy w szkołach i ich najbliższym otoczeniu.
Komenda Główna Policji poinformowała, że policjanci nadal całodobowo monitorują internet i reagują na każde zgłoszenie.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku publikowania gróźb, zapowiedzi przemocy oraz informacji mogących wskazywać na zagrożenie dla uczniów lub nauczycieli.
Funkcjonariusze sprawdzają takie sygnały i podejmują odpowiednie czynności, jeżeli istnieje podejrzenie naruszenia prawa.
Służby apelowały również o nierozpowszechnianie niesprawdzonych informacji. Fałszywe doniesienia i niepotwierdzone ostrzeżenia mogą wywoływać niepokój wśród uczniów, rodziców i pracowników szkół.
Warszawa i Mazowsze. Szkoły pozostają pod nadzorem służb
Ogólnopolskie działania prowadzone są również w Warszawie i województwie mazowieckim.
To właśnie na Mazowszu na początku października doszło do kilku głośnych incydentów związanych z bezpieczeństwem młodzieży.
Policjanci interweniowali między innymi w związku z niebezpiecznymi przedmiotami przynoszonymi do placówek oraz groźbami pojawiającymi się w internecie.
Zdarzenia te wzbudziły niepokój wśród rodziców i przyczyniły się do wzmocnienia działań prewencyjnych.
Najnowszy komunikat policji nie wskazuje jednak na wystąpienie kolejnego incydentu w Warszawie lub na Mazowszu.
Dane dotyczą całego kraju. Policja nie opublikowała w tym komunikacie osobnego bilansu dla stolicy ani województwa mazowieckiego.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.