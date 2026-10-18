225 tysięcy kontroli w całej Polsce! Policja zatrzymała 194 osoby. Służby ujawniły najnowsze dane

18 października 2026 16:47 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Ogromna operacja policji związana z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze przeprowadzili już ponad 225 tysięcy kontroli placówek oświatowych na terenie całej Polski. Zatrzymano 194 osoby, a liczba odnotowanych zdarzeń przekroczyła pół tysiąca. W niedzielę, 18 października, służby przedstawiły najnowsze informacje. Działania nadal trwają.

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Fot. FotoDax / Shutterstock.

Policja kontroluje placówki w całej Polsce

Policja prowadzi ogólnokrajowe działania mające zwiększyć bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświaty.

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W niedzielę, 18 października, przekazano najnowszy bilans operacji.

Od początku działań funkcjonariusze skontrolowali ponad 225 tysięcy placówek. W wyniku prowadzonych czynności zatrzymano 194 osoby.

To ogromna skala działań, które obejmują szkoły oraz inne miejsca związane z edukacją dzieci i młodzieży.

Ponad 500 zdarzeń. Policja podała liczby

Według danych przekazanych przez służby do godziny 6:00 w niedzielę odnotowano 519 zdarzeń.

W tych sprawach policjanci podejmują czynności związane z podejrzeniem popełnienia czynów zabronionych.

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Nie oznacza to jednak, że wszystkie zdarzenia zakończyły się potwierdzeniem przestępstwa. Każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny i ustalenia okoliczności.

Również liczba zatrzymanych nie jest równoznaczna z liczbą osób, którym udowodniono winę.

Funkcjonariusze monitorują także internet

Działania policji nie ograniczają się do fizycznych kontroli placówek.

Służby prowadzą całodobowy monitoring informacji pojawiających się w internecie i reagują na zgłoszenia mogące mieć związek z bezpieczeństwem szkół.

Szczególną uwagę poświęca się sygnałom o możliwych zagrożeniach wobec uczniów i pracowników oświaty.

Funkcjonariusze sprawdzają otrzymywane informacje, a w uzasadnionych przypadkach podejmują dalsze czynności.

Co powinni zrobić rodzice?

Rodzice i opiekunowie powinni zwracać uwagę na oficjalne komunikaty szkół i policji.

Jeżeli dziecko informuje o groźbach, niepokojących wiadomościach lub sytuacji mogącej zagrażać bezpieczeństwu, nie należy takich sygnałów lekceważyć.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Warto również pamiętać, że nie każda wiadomość krążąca w mediach społecznościowych jest prawdziwa. Niepotwierdzone informacje mogą wywoływać niepotrzebny niepokój.

Kontrole będą kontynuowane

Policja zapowiada dalsze działania związane z ochroną dzieci, młodzieży i pracowników placówek oświatowych.

Najnowsze dane pokazują skalę prowadzonej operacji: ponad 225 tysięcy kontroli, 194 zatrzymanych i 519 odnotowanych zdarzeń.

Służby podkreślają, że reagują na zgłoszenia przez całą dobę. Rodzice powinni śledzić oficjalne komunikaty, a wszelkie konkretne zagrożenia niezwłocznie zgłaszać odpowiednim instytucjom.

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