225 tysięcy kontroli w całej Polsce! Policja zatrzymała 194 osoby. Służby ujawniły najnowsze dane
Ogromna operacja policji związana z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze przeprowadzili już ponad 225 tysięcy kontroli placówek oświatowych na terenie całej Polski. Zatrzymano 194 osoby, a liczba odnotowanych zdarzeń przekroczyła pół tysiąca. W niedzielę, 18 października, służby przedstawiły najnowsze informacje. Działania nadal trwają.
Policja kontroluje placówki w całej Polsce
Policja prowadzi ogólnokrajowe działania mające zwiększyć bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświaty.
W niedzielę, 18 października, przekazano najnowszy bilans operacji.
Od początku działań funkcjonariusze skontrolowali ponad 225 tysięcy placówek. W wyniku prowadzonych czynności zatrzymano 194 osoby.
To ogromna skala działań, które obejmują szkoły oraz inne miejsca związane z edukacją dzieci i młodzieży.
Ponad 500 zdarzeń. Policja podała liczby
Według danych przekazanych przez służby do godziny 6:00 w niedzielę odnotowano 519 zdarzeń.
W tych sprawach policjanci podejmują czynności związane z podejrzeniem popełnienia czynów zabronionych.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie zdarzenia zakończyły się potwierdzeniem przestępstwa. Każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny i ustalenia okoliczności.
Również liczba zatrzymanych nie jest równoznaczna z liczbą osób, którym udowodniono winę.
Funkcjonariusze monitorują także internet
Działania policji nie ograniczają się do fizycznych kontroli placówek.
Służby prowadzą całodobowy monitoring informacji pojawiających się w internecie i reagują na zgłoszenia mogące mieć związek z bezpieczeństwem szkół.
Szczególną uwagę poświęca się sygnałom o możliwych zagrożeniach wobec uczniów i pracowników oświaty.
Funkcjonariusze sprawdzają otrzymywane informacje, a w uzasadnionych przypadkach podejmują dalsze czynności.
Co powinni zrobić rodzice?
Rodzice i opiekunowie powinni zwracać uwagę na oficjalne komunikaty szkół i policji.
Jeżeli dziecko informuje o groźbach, niepokojących wiadomościach lub sytuacji mogącej zagrażać bezpieczeństwu, nie należy takich sygnałów lekceważyć.
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.
Warto również pamiętać, że nie każda wiadomość krążąca w mediach społecznościowych jest prawdziwa. Niepotwierdzone informacje mogą wywoływać niepotrzebny niepokój.
Kontrole będą kontynuowane
Policja zapowiada dalsze działania związane z ochroną dzieci, młodzieży i pracowników placówek oświatowych.
Najnowsze dane pokazują skalę prowadzonej operacji: ponad 225 tysięcy kontroli, 194 zatrzymanych i 519 odnotowanych zdarzeń.
Służby podkreślają, że reagują na zgłoszenia przez całą dobę. Rodzice powinni śledzić oficjalne komunikaty, a wszelkie konkretne zagrożenia niezwłocznie zgłaszać odpowiednim instytucjom.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.