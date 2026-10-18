366,68 zł miesięcznie do emerytury. ZUS wypłaca dodatkowe pieniądze, ale jeden warunek zmienia wszystko
Nawet 4400,16 zł rocznie więcej może trafić do seniorów dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu wypłacanemu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od marca 2026 roku świadczenie wynosi 366,68 zł miesięcznie. Co ważne, część emerytów otrzymuje je automatycznie, bez składania jakichkolwiek dokumentów. Inni muszą przejść przez procedurę orzeczniczą. Jest też grupa osób, którym ZUS może odmówić wypłaty, nawet jeśli ukończyły 75 lat.
ZUS wypłaca 366,68 zł miesięcznie. Nie wszyscy seniorzy o tym wiedzą
Dodatek pielęgnacyjny to jedno ze świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych razem z emeryturą lub rentą.
Od 1 marca 2026 roku jego wysokość wynosi dokładnie 366,68 zł miesięcznie. Kwota została podwyższona podczas corocznej waloryzacji świadczeń.
W skali roku daje to 4400,16 zł dodatkowych pieniędzy.
Dodatek jest nieopodatkowany i wolny od potrąceń. Oznacza to, że uprawniony otrzymuje pełną kwotę świadczenia.
Nie obowiązuje również kryterium dochodowe. Wysokość emerytury nie decyduje o prawie do dodatku.
Jednak aby otrzymać pieniądze, trzeba spełnić jeden z warunków określonych w przepisach.
Ukończyłeś 75 lat? ZUS sam przyzna pieniądze
Najważniejsza zasada dotyczy osób, które ukończyły 75. rok życia.
Jeżeli senior pobiera emeryturę lub rentę z ZUS i osiągnął wymagany wiek, dodatek pielęgnacyjny co do zasady zostanie przyznany automatycznie.
Nie trzeba składać wniosku, dostarczać zaświadczeń lekarskich ani udowadniać złego stanu zdrowia.
ZUS ustala prawo do świadczenia na podstawie posiadanych danych.
Dodatek przysługuje od miesiąca, w którym senior ukończył 75 lat, i jest wypłacany razem z emeryturą lub rentą.
To oznacza, że osoba, która w październiku 2026 roku obchodzi 75. urodziny, może uzyskać prawo do dodatkowych 366,68 zł miesięcznie już od tego miesiąca.
Warto sprawdzić decyzję oraz wysokość otrzymywanego świadczenia, szczególnie jeśli niedawno ukończyło się wymagany wiek.
Nie masz 75 lat? Też możesz dostać pieniądze
Dodatek pielęgnacyjny nie jest przeznaczony wyłącznie dla osób po 75. roku życia.
Mogą go otrzymać również młodsi emeryci i renciści, jeśli zostali uznani jednocześnie za:
- całkowicie niezdolnych do pracy,
- niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Oba warunki muszą być spełnione.
Sama niepełnosprawność, przewlekła choroba lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy nie zawsze wystarczą.
Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza konieczność stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.
W takim przypadku niezbędne jest odpowiednie orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej.
Jak złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny?
Osoby, które nie ukończyły 75 lat, ale spełniają warunki zdrowotne, powinny wystąpić do ZUS o przyznanie dodatku.
Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną potrzebną do oceny stanu zdrowia, w tym zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie na formularzu OL-9.
ZUS może skierować wnioskodawcę na badanie do lekarza orzecznika.
Na podstawie dokumentacji i orzeczenia Zakład ustala, czy przysługuje prawo do świadczenia.
Jeśli decyzja będzie odmowna, zainteresowany może skorzystać z przewidzianych prawem środków odwoławczych.
Masz 75 lat, ale ZUS może nie wypłacić dodatku. Ważny wyjątek
Przepisy przewidują istotne ograniczenie dotyczące osób przebywających w określonych placówkach opiekuńczych.
Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym albo zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.
Istnieje jednak wyjątek.
Jeśli senior przebywa poza taką placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu, może zachować prawo do dodatku.
Warto podkreślić, że przepisy dotyczą konkretnych rodzajów placówek. Nie każdy pobyt w domu seniora czy korzystanie z pomocy opiekuńczej automatycznie pozbawia prawa do świadczenia.
Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny. Tego nie można pomylić
Choć nazwy brzmią podobnie, są to dwa różne świadczenia.
Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS osobom uprawnionym do emerytury lub renty, które spełniają odpowiednie warunki.
Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym wypłacanym przez właściwy urząd gminy lub miasta.
Nie można pobierać obu tych świadczeń jednocześnie.
Jeżeli senior otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, a następnie uzyska prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS, powinien poinformować o tym organ wypłacający zasiłek, aby uniknąć powstania nienależnie pobranych świadczeń.
Czy dodatek będzie wyższy w 2027 roku?
Obecna kwota 366,68 zł obowiązuje od 1 marca 2026 roku do końca lutego 2027 roku.
Dodatek pielęgnacyjny podlega corocznej waloryzacji razem z emeryturami i rentami.
Kolejna zmiana wysokości świadczenia jest więc przewidziana na 1 marca 2027 roku.
Dokładna nowa kwota będzie zależała od ostatecznego wskaźnika waloryzacji. Nie należy zatem traktować pojawiających się wcześniej prognoz jako gwarantowanej wysokości przyszłego dodatku.
Kto dostanie 366,68 zł? Najważniejsze zasady
Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom pobierającym odpowiednie świadczenie emerytalno-rentowe, które ukończyły 75 lat lub mają wymagane orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
Seniorzy po 75. roku życia co do zasady otrzymują go bez wniosku. Osoby młodsze muszą wykazać spełnienie warunków zdrowotnych.
Nie obowiązuje limit dochodów, a pieniądze są wypłacane razem z emeryturą lub rentą.
Dla uprawnionego seniora to dodatkowe 366,68 zł każdego miesiąca i ponad 4400 zł w ciągu roku. Warto jednak pamiętać, że samo ukończenie 75 lat nie wystarczy, jeśli nie ma się prawa do świadczenia, do którego ZUS może wypłacać dodatek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.