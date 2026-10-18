Alert RCB dla mieszkańców Polski. Polska poderwała myśliwce
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w niedzielę, 18 października, alert w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Ostrzeżenie zostało wysłane do mieszkańców całego województwa lubelskiego. W komunikacie poinformowano, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe. Służby zaapelowały o oczekiwanie na kolejne informacje.
Niedzielny poranek rozpoczął się od kolejnych działań polskich służb związanych z wojną za wschodnią granicą. W związku z rosyjskimi uderzeniami na terytorium Ukrainy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło system ostrzegania mieszkańców.
Alert wysłano około godziny 6:29. Wiadomość trafiła do osób przebywających na terenie województwa lubelskiego, w tym mieszkańców Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej.
W komunikacie znalazła się informacja o działaniach polskiego lotnictwa. Nie oznacza to jednak automatycznie, że doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert. Tak brzmi komunikat
RCB opublikowało ostrzeżenie w niedzielę rano za pośrednictwem mediów społecznościowych i systemu powiadamiania SMS.
Treść komunikatu brzmi:
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”
Ostrzeżenie dotyczy sytuacji związanej z działaniami militarnymi prowadzonymi przez Rosję na Ukrainie.
Służby monitorują sytuację w rejonie polsko-ukraińskiej granicy i informują mieszkańców o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie wskazało w tym komunikacie, aby rosyjski atak był wymierzony bezpośrednio w terytorium Polski.
Nie przekazano również potwierdzenia naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w związku z tym alarmem.
‼️Uwaga! Alert RCB‼️
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. https://t.co/sZ2MPrHSFg
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 18, 2026
Gdzie wysłano Alert RCB? Ostrzeżenie objęło całe województwo lubelskie
Komunikat skierowano do odbiorców na terenie całego województwa lubelskiego.
Alert otrzymali mieszkańcy 4 miast na prawach powiatu: Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej.
Ostrzeżenie objęło również powiaty:
- puławski, opolski, lubelski, kraśnicki i janowski;
- włodawski, łęczyński, świdnicki, chełmski i krasnostawski;
- hrubieszowski, zamojski, tomaszowski, biłgorajski i łukowski;
- bialski, rycki, radzyński, parczewski i lubartowski.
Oznacza to, że ostrzeżenie dotyczy nie tylko miejscowości położonych bezpośrednio przy granicy z Ukrainą, ale także centralnej, zachodniej i północnej części Lubelszczyzny.
System powiadamiania obejmuje osoby przebywające na wskazanym obszarze, niezależnie od miejsca zameldowania.
Wiadomości mogą więc otrzymać również kierowcy przejeżdżający przez województwo, turyści oraz osoby przebywające tam czasowo.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.