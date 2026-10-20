Atak na 13-latka na Bulwarach Wiślanych. 20-latek groził dziecku pałką teleskopową
Niebezpieczne zdarzenie na Bulwarach Wiślanych w Warszawie. 20-letni mężczyzna zaczepił grupę młodzieży, a następnie miał zaatakować 13-letniego chłopca. Według policji szarpał nastolatka i groził mu pobiciem przy użyciu pałki teleskopowej. Interweniowali świadkowie, którzy wezwali funkcjonariuszy i nagrali część zajścia. Podejrzany został zatrzymany, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
Groźby wobec 13-latka na siłowni plenerowej
Do zdarzenia doszło na terenie siłowni plenerowej znajdującej się na Bulwarach Wiślanych, pod Mostem Świętokrzyskim w Warszawie.
Na miejscu przebywała grupa młodzieży, do której w pewnym momencie podszedł 20-letni mężczyzna.
Według ustaleń śródmiejskich policjantów zachowywał się agresywnie. Miał wyciągnąć pałkę teleskopową, chwycić 13-letniego chłopca i zacząć nim szarpać.
Mężczyzna groził nastolatkowi pobiciem. Nie przestał nawet wtedy, gdy chłopiec próbował się oddalić.
Sytuację zauważyli koledzy 13-latka oraz świadkowie przebywający w pobliżu. Wezwali policję i zarejestrowali część zdarzenia.
Policjanci zatrzymali 20-latka. Miał ponad 2 promile alkoholu
Funkcjonariusze pojawili się na miejscu po kilku minutach od otrzymania zgłoszenia.
Zatrzymali 20-letniego obywatela Polski. Podczas kontroli znaleźli przy nim pałkę teleskopową, którą według relacji świadków miał grozić dziecku.
Mężczyzna został przewieziony do komendy policji przy ulicy Wilczej.
Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
Zatrzymany spędził noc w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu przeprowadzono z nim dalsze czynności procesowe.
Usłyszał zarzuty. Sąd zdecydował o areszcie
20-latek usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej.
Jak poinformowała śródmiejska policja, oba czyny zakwalifikowano jako występki o charakterze chuligańskim.
Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
Sąd uwzględnił wniosek prokuratury. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące.
Postępowanie w sprawie zdarzenia jest prowadzone przez odpowiednie organy. Ostateczne rozstrzygnięcie dotyczące odpowiedzialności karnej 20-latka będzie należało do sądu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.