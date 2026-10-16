Atak na policjantkę w Warszawie. Funkcjonariuszka trafiła do szpitala, przy zatrzymanym znaleziono nóż
Niebezpieczny incydent w centrum Warszawy po demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym. Mężczyzna, którego policjanci próbowali wylegitymować, zaczął uciekać, a następnie miał zaatakować funkcjonariuszkę. Kobieta doznała urazu głowy i została przewieziona do szpitala. Podczas kontroli zatrzymanego policjanci znaleźli nóż ukryty pod kurtką. Komenda Stołeczna Policji przekazała szczegóły interwencji.
Do zdarzenia doszło w budynku przy ulicy Marszałkowskiej 7 w Warszawie. Znajduje się tam siedziba Stowarzyszenia Wolnego Słowa.
Według informacji TVN24 mężczyzna wracał z protestu odbywającego się przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Policjanci chcieli go wylegitymować. Mężczyzna zaczął uciekać
Funkcjonariusze zabezpieczający zgromadzenie w alei Szucha zauważyli mężczyznę, którego zachowanie wzbudziło ich podejrzenia.
Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, był wyraźnie zdenerwowany i zachowywał się nietypowo. Policjanci postanowili ustalić jego tożsamość.
Na widok zbliżających się funkcjonariuszy mężczyzna rzucił się do ucieczki w kierunku ulicy Marszałkowskiej. Następnie wbiegł do jednego z budynków. Policjanci ruszyli za nim, aby przeprowadzić interwencję.
Policjantka uderzyła w szklane drzwi. Trafiła do szpitala
Według ustaleń TVN24 podczas interwencji mężczyzna zaczął zachowywać się agresywnie.
W pewnym momencie miał popchnąć policjantkę na szklane drzwi. Siła uderzenia była na tyle duża, że szyba się rozbiła.
Funkcjonariuszka doznała obrażeń głowy i została przewieziona do szpitala.
Komenda Stołeczna Policji potwierdziła, że podczas interwencji doszło do ataku na policjantkę i naruszenia jej nietykalności cielesnej.
Ranna funkcjonariuszka otrzymała pomoc medyczną. Na razie nie przekazano szczegółowych informacji dotyczących stopnia obrażeń ani przewidywanego czasu powrotu do służby.
Pod kurtką zatrzymanego znaleziono nóż
Policjantom udało się obezwładnić agresywnego mężczyznę.
Podczas kontroli ujawnili przy nim nóż ukryty pod kurtką. Nie ma informacji, aby zatrzymany użył tego narzędzia podczas ataku na funkcjonariuszkę.
Według nieoficjalnych ustaleń mężczyzna w pewnym momencie stracił przytomność, po czym odzyskał ją w karetce pogotowia.
Policja poinformowała, że zatrzymany ma odpowiadać za napaść na funkcjonariuszkę. Ostateczna kwalifikacja prawna zdarzenia oraz ewentualne zarzuty będą zależały od ustaleń prowadzonego postępowania.
Protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym. W Warszawie trwa napięta sytuacja
Incydent wydarzył się w czasie kolejnych protestów organizowanych przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.
W ostatnich dniach demonstracje związane były między innymi ze sporem dotyczącym obsady Trybunału oraz ślubowania nowego sędziego Macieja Berka.
Przed budynkiem dochodziło wcześniej do przepychanek pomiędzy uczestnikami zgromadzeń a policją.
Funkcjonariusze zabezpieczają demonstracje i reagują na przypadki naruszenia prawa.
Piątkowe zdarzenie przy ulicy Marszałkowskiej zakończyło się zatrzymaniem mężczyzny i hospitalizacją policjantki.
Najważniejszym zadaniem śledczych będzie teraz wyjaśnienie dokładnego przebiegu interwencji oraz ustalenie odpowiedzialności zatrzymanego.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.