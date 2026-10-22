Atak nożownika w centrum Warszawy. 37-latek wpadł na Woli, są nowe ustalenia
Warszawska policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o brutalny atak w rejonie ulicy Nowogrodzkiej. Do zdarzenia doszło w czwartek, 22 października, około godziny 12:30, niedaleko hotelu Novotel. 58-letni obywatel Indii został zraniony ostrym narzędziem i trafił do szpitala. Napastnik uciekł, ale po nieco ponad godzinie został zatrzymany na terenie Woli. Policja ujawniła jego wiek i obywatelstwo oraz przekazała pierwsze informacje dotyczące charakteru zdarzenia.
Atak w biały dzień w centrum Warszawy. Mężczyzna został ranny
W czwartek, 22 października 2026 roku, około godziny 12:30 warszawscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące niebezpiecznego zdarzenia w rejonie ulicy Nowogrodzkiej 22.
Do ataku doszło na tyłach hotelu Novotel, w jednej z najbardziej uczęszczanych części Śródmieścia.
Ze wstępnych ustaleń wynikało, że jeden z przechodniów został zaatakowany i zraniony ostrym narzędziem przez nieznanego sprawcę.
Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy policji.
Kiedy patrol dotarł pod wskazany adres, poszkodowanemu pomocy udzielał już zespół ratownictwa medycznego.
Ze względu na odniesione obrażenia konieczne było przewiezienie mężczyzny do szpitala.
Napastnik uciekł przed przyjazdem służb. Rozpoczęły się poszukiwania
Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia jeszcze przed przyjazdem policjantów i ratowników.
W związku z tym funkcjonariusze rozpoczęli działania mające na celu jego odnalezienie.
Na miejsce skierowano dodatkowe siły policyjne, w tym przewodnika z psem tropiącym.
Policjanci prowadzili czynności zmierzające do ustalenia, w którym kierunku uciekł podejrzewany mężczyzna.
W tym samym czasie zbierano informacje dotyczące okoliczności ataku.
Przełom po godzinie 16. Podejrzany zatrzymany na Woli
Warszawska policja poinformowała, że działania funkcjonariuszy zakończyły się zatrzymaniem podejrzewanego.
Do zatrzymania doszło po godzinie 16 na terenie warszawskiej Woli.
Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, mężczyzna został ujęty przez warszawskich policjantów.
Okazało się, że jest nim 37-letni obywatel Indii.
To istotna aktualizacja wcześniejszych informacji, według których sprawca pozostawał na wolności.
Policja potwierdziła już, że podejrzewany o atak znajduje się w rękach funkcjonariuszy.
Poszkodowany również jest obywatelem Indii. Policja ujawnia charakter zdarzenia
Z najnowszego komunikatu wynika, że rannym mężczyzną jest 58-letni obywatel Indii.
Zatrzymany podejrzewany ma 37 lat i również posiada obywatelstwo indyjskie.
Policja przekazała ponadto ważną informację dotyczącą możliwego tła zdarzenia.
Według dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy zajście miało charakter kryminalny.
Oznacza to, że służby badają je jako przestępstwo. W opublikowanym komunikacie nie przedstawiono jednak szczegółowego motywu ataku.
Nie wiadomo jeszcze, czy obaj mężczyźni znali się wcześniej ani co dokładnie doprowadziło do konfrontacji.
Policja zabezpiecza dowody. Trwa wyjaśnianie okoliczności
Zatrzymanie 37-latka nie oznacza zakończenia sprawy.
Warszawscy policjanci nadal prowadzą czynności mające na celu szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia.
Śledczy będą ustalać między innymi okoliczności ataku, rodzaj użytego narzędzia oraz rolę zatrzymanego mężczyzny.
Na obecnym etapie nie podano informacji o przedstawieniu mu zarzutów ani o ewentualnym zastosowaniu środków zapobiegawczych.
Nie ujawniono również szczegółowych informacji dotyczących stanu zdrowia 58-letniego poszkodowanego.
Nowe informacje zmieniają obraz sprawy
Pierwsze doniesienia o ataku w Śródmieściu wskazywały, że napastnik zbiegł i jest poszukiwany.
Najnowszy komunikat Komendy Stołecznej Policji potwierdza jednak, że podejrzewany został zatrzymany jeszcze tego samego dnia.
Od zgłoszenia zdarzenia około godziny 12:30 do zatrzymania po godzinie 16 minęły niespełna cztery godziny.
Funkcjonariusze nadal wyjaśniają wszystkie okoliczności zajścia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.