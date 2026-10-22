Atak nożownika w centrum Warszawy. Mężczyzna trafił do szpitala, policja szuka napastnika
Niebezpieczne zdarzenie w samym centrum Warszawy. W czwartek, 22 października, w rejonie ulicy Nowogrodzkiej, niedaleko hotelu Novotel, zaatakowany został mężczyzna. Poszkodowany trafił do szpitala, a policja prowadzi działania zmierzające do zatrzymania sprawcy. Na miejscu zabezpieczono ślady oraz nagrania z monitoringu.
Atak w centrum Warszawy. Policja otrzymała zgłoszenie po godzinie 12
Do zdarzenia doszło w czwartek, 22 października, w pobliżu hotelu Novotel przy ulicy Nowogrodzkiej, w ścisłym centrum stolicy.
Jak przekazał Interii asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie po godzinie 12.
Z relacji świadków wynika, że mężczyzna został zaatakowany prawdopodobnie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Policja weryfikuje okoliczności zdarzenia.
Mundurowi dotarli na miejsce w ciągu kilku minut od otrzymania informacji.
Ranny mężczyzna trafił do szpitala. Pomagali mu świadkowie
Według informacji przekazanych przez Polsat News poszkodowanym jest mężczyzna w wieku około 50 lat. Z kolei Wirtualna Polska ustaliła, że to 58-letni obywatel Indii.
Bezpośrednio po ataku pomocy rannemu zaczęli udzielać pracownicy pobliskich lokali gastronomicznych.
Jak relacjonowała reporterka Polsat News Aleksandra Zarzycka, mężczyzna początkowo był przytomny i współpracował z osobami udzielającymi mu pomocy. Według świadków w chwili przyjazdu ratowników zaczął jednak tracić przytomność.
Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Policjanci nie przeprowadzili jeszcze z nim czynności, ponieważ priorytetem było zapewnienie mu pomocy medycznej.
Na razie nie podano oficjalnych informacji dotyczących jego aktualnego stanu zdrowia.
Napastnik oddalił się przed przyjazdem policji
Funkcjonariusze prowadzą działania mające na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie osoby odpowiedzialnej za atak.
Według wstępnych relacji świadków w zdarzeniu uczestniczył jeden napastnik, który oddalił się z miejsca kilka minut przed przyjazdem patrolu.
Policja podkreśla jednak, że informacje dotyczące sprawcy są nadal weryfikowane.
Asp. Jakub Pacyniak zaznaczył również, że na obecnym etapie nie chce określać prowadzonych działań mianem obławy.
Policja zabezpieczyła monitoring. Trwa wyjaśnianie okoliczności
Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze zabezpieczyli ślady oraz nagrania z kamer monitoringu. Materiały mają pomóc w odtworzeniu przebiegu ataku i ustaleniu tożsamości sprawcy.
Na godzinę publikacji nie ma oficjalnego potwierdzenia zatrzymania napastnika.
Nie są również znane motywy jego działania ani dokładne okoliczności, w jakich doszło do ataku.
Sprawa pozostaje w toku, a policja zapowiada dalsze czynności.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.