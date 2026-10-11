Atak nożownika w warszawskim autobusie! Dwóch mężczyzn rannych, sprawca uciekł. Trwa obława
Dramatyczne wydarzenia w Warszawie. W sobotę późnym wieczorem w autobusie miejskim linii 755 doszło do ataku z użyciem noża. Ranni zostali dwaj pasażerowie w wieku 22 i 42 lat. Obaj trafili do szpitali z ranami ciętymi i kłutymi. Napastnik uciekł przed przyjazdem służb. Policjanci wytypowali już mężczyznę, którego poszukują w związku ze zdarzeniem.
Do niebezpiecznego incydentu doszło w sobotę, 10 października, w godzinach późnowieczornych. Jak ustalił reporter TVN Warszawa Artur Węgrzynowicz, atak miał miejsce na wysokości przystanku Prozy.
Według relacji dziennikarza dwaj mężczyźni odnieśli obrażenia klatki piersiowej i okolic szyi. Na miejsce wezwano służby ratunkowe oraz policję.
Napastnik podszedł do pasażerów i zaatakował nożem
Komenda Stołeczna Policji potwierdziła, że zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godzinie 23:23.
Z informacji przekazanych przez młodszego aspiranta Jakuba Filipiaka z zespołu prasowego KSP wynika, że podczas jazdy autobusu jeden z mężczyzn podszedł do dwóch pasażerów. Następnie doszło do zdarzenia z użyciem noża.
Obaj poszkodowani odnieśli rany cięte. Według informacji przekazanych przez policję ich stan nie zagraża życiu.
Ranni zostali przewiezieni do szpitali, gdzie udzielono im pomocy medycznej.
Dwóch mężczyzn trafiło do szpitala. Mają 22 i 42 lata
Poszkodowani to mężczyźni w wieku 22 oraz 42 lat.
Jak ustalił TVN Warszawa, obrażenia obejmowały między innymi okolice klatki piersiowej i szyi. Pomimo poważnie brzmiących okoliczności policja poinformowała, że życie rannych nie jest zagrożone.
Nie podano, czy mężczyźni znali napastnika ani czy przed atakiem doszło do sprzeczki.
Policja poszukuje sprawcy. Mężczyzna uciekł przed przyjazdem służb
Napastnik oddalił się z miejsca zdarzenia, zanim przyjechali policjanci.
Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Według informacji przekazanych w niedzielę rano przez Komendę Stołeczną Policji śledczy wstępnie wytypowali mężczyznę, który może mieć związek z atakiem.
Na moment przekazania tych informacji nie został on zatrzymany.
Policja prowadzi czynności zmierzające do ustalenia dokładnego przebiegu zdarzenia i odnalezienia poszukiwanego.
Nie wiadomo, dlaczego doszło do ataku
Motyw działania napastnika pozostaje nieznany.
Nie ma obecnie potwierdzonych informacji, które pozwalałyby stwierdzić, czy był to przypadkowy atak, czy zdarzenie poprzedzone konfliktem pomiędzy uczestnikami.
Okoliczności sprawy wyjaśniają funkcjonariusze.
Źródło: TVN Warszawa, ustalenia reportera Artura Węgrzynowicza oraz wypowiedź mł. asp. Jakuba Filipiaka z Komendy Stołecznej Policji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.