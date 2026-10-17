Biała ściana zstąpi na Polskę! IMGW bije na alarm: ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla ośmiu województw

17 października 2026 13:58 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia przed niebezpiecznymi zjawiskami na drogach. Gęsta, nieprzenikniona mgła ograniczy widzialność miejscami do zaledwie kilkudziesięciu metrów w aż ośmiu województwach. Synoptycy oraz policja apelują do kierowców o natychmiastowe zdjęcie nogi z gazu i zachowanie szczególnej ostrożności od sobotniego wieczoru aż do niedzielnego poranka. Zobacz, gdzie warunki będą najtrudniejsze i jak przygotować się na drogowy paraliż!

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mgła na jezdni
Fot. Warszawa w Pigułce

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia. Gdzie spadnie widoczność?

Jesienna aura pokazuje swoje najbardziej zdradliwe oblicze. Zgodnie z najnowszym komunikatem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB), nad znaczną częścią kraju uformują się gęste mgły radiacyjne powstałe w wyniku nocnych spadków temperatury i wysokiej wilgotności powietrza. Alerty meteorologiczne pierwszego stopnia objęły obszar ośmiu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego oraz południowych powiatów województwa dolnośląskiego. W tych regionach widzialność pozioma może lokalnie spaść poniżej 200 metrów.

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Ostrzeżenia wchodzą w życie od godziny 21:00 w sobotę i będą obowiązywać do godziny 10:30 w niedzielę. Zjawisko to będzie szczególnie uciążliwe w godzinach nocnych i o poranku, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu lądowym i lotniczym. Synoptycy prognozują, że w obniżeniach terenu, dolinach rzek oraz w pobliżu zbiorników wodnych mleczna powłoka może utrzymywać się znacznie dłużej, ustępując dopiero pod wpływem dziennego nagrzewania gruntu.

Śliska nawierzchnia i ograniczona widoczność. Apel policji do kierowców i pieszych

Drogówka przypomina, że jazda w warunkach gęstej mgły wymaga całkowitej zmiany stylu prowadzenia pojazdu. Osadzająca się na asfalcie wilgoć z zamglenia tworzy niewidoczną, śliską powłokę, drastycznie wydłużając drogę hamowania. Policjanci apelują o bezwzględne utrzymywanie bezpiecznego odstępu od poprzedzających aut oraz właściwe korzystanie ze świateł przeciwmgłowych. Tylnych reflektorów przeciwmgłowych wolno używać wyłącznie wtedy, gdy widoczność faktycznie spadnie poniżej 50 metrów. Należy je wyłączyć natychmiast po poprawie warunków, aby nie oślepiać kierowców jadących z tyłu.

Szczególną uwagę powinni zachować również piesi i rowerzyści poruszający się po zmroku i o świcie. W gęstej mgle sylwetka człowieka na poboczu staje się widoczna dla kierowcy zaledwie z kilkunastu metrów. Elementy odblaskowe oraz latarki w takich warunkach mogą dosłownie uratować życie, dając kierującym bezcenny czas na reakcję i bezpieczne wyhamowanie pojazdu.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas gęstej mgły

Zobacz zestawienie kluczowych zaleceń służb ratunkowych i meteorologów:

  • Alerty IMGW dla 8 województw – ostrzeżenia na Podlasiu, Warmii i Mazurach, Mazowszu, w Łódzkiem, Świętokrzyskiem, na Śląsku, w Małopolsce i na południu Dolnego Śląska.
  • Godziny obowiązywania ostrzeżeń – zjawiska będą najsilniejsze od 21:00 w sobotę do 10:30 w niedzielę.
  • Zredukuj prędkość – dostosuj tempo jazdy do warunków i zachowaj podwójny odstęp od innych aut, ponieważ widzialność spadnie poniżej 200 m.
  • Światła przeciwmgłowe z rozwagą – używaj tylnych reflektorów tylko przy widoczności mniejszej niż 50 m.
  • Obowiązkowe odblaski dla pieszych – noś elementy odblaskowe na drogach i poboczach.

 

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Źródło: PAP

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