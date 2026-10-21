Blisko 276 tysięcy kontroli szkół w Polsce. Policja zatrzymała już 195 osób
Polska Policja przedstawiła kolejne dane dotyczące działań prowadzonych w placówkach oświatowych na terenie całego kraju. Funkcjonariusze przeprowadzili już blisko 276 tysięcy kontroli, a liczba zatrzymanych osób wzrosła do 195. Odnotowano również 532 zdarzenia, w związku z którymi prowadzone są czynności dotyczące podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. Policja zapewnia, że działania są kontynuowane.
Blisko 276 tysięcy kontroli placówek oświatowych
Policja opublikowała nowe statystyki dotyczące ogólnopolskich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz pracownikom placówek oświatowych.
Z przekazanych informacji wynika, że od początku prowadzonych działań funkcjonariusze przeprowadzili blisko 276 tysięcy kontroli placówek oświatowych.
To kolejny bilans działań służb, które obejmują szkoły i inne placówki edukacyjne w różnych częściach kraju.
Jak podkreśla Polska Policja, ich głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświaty.
195 osób zatrzymanych. Policja prowadzi dalsze czynności
W najnowszym komunikacie poinformowano również o liczbie osób zatrzymanych od początku działań.
Łącznie zatrzymano już 195 osób na terenie całego kraju.
Policja przekazała ponadto, że do godziny 6:00 odnotowano 532 zdarzenia, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.
Należy podkreślić, że liczba ta nie oznacza 532 potwierdzonych przestępstw. Chodzi o zdarzenia wymagające policyjnych czynności i wyjaśnienia okoliczności.
W opublikowanym komunikacie nie przedstawiono szczegółowego podziału zatrzymań ani zdarzeń na poszczególne województwa.
Policjanci całodobowo monitorują internet
Działania służb nie ograniczają się do kontroli prowadzonych bezpośrednio w placówkach oświatowych.
Polska Policja poinformowała, że funkcjonariusze przez całą dobę monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku informacji o potencjalnych zagrożeniach kierowanych wobec szkół oraz innych placówek edukacyjnych.
Policja podkreśla, że działania prowadzone są nieprzerwanie na terenie całej Polski.
Co oznaczają najnowsze dane?
Przedstawione statystyki pokazują skalę zaangażowania policjantów w działania związane z bezpieczeństwem placówek oświatowych.
Najważniejsze liczby z komunikatu to:
- Blisko 276 000 kontroli placówek oświatowych.
- 195 zatrzymanych osób.
- 532 odnotowane zdarzenia, w związku z którymi prowadzone są czynności dotyczące podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.
- Całodobowy monitoring internetu i reagowanie na zgłoszenia.
Policja nie poinformowała w przytoczonym komunikacie o terminie zakończenia działań.
Funkcjonariusze nadal prowadzą kontrole i czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz pracownikom placówek oświatowych.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.