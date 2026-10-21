Blisko 276 tysięcy kontroli szkół w Polsce. Policja zatrzymała już 195 osób

21 października 2026 07:58 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Polska Policja przedstawiła kolejne dane dotyczące działań prowadzonych w placówkach oświatowych na terenie całego kraju. Funkcjonariusze przeprowadzili już blisko 276 tysięcy kontroli, a liczba zatrzymanych osób wzrosła do 195. Odnotowano również 532 zdarzenia, w związku z którymi prowadzone są czynności dotyczące podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. Policja zapewnia, że działania są kontynuowane.

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Policyjna taśma.
Policyjna taśma. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Blisko 276 tysięcy kontroli placówek oświatowych

Policja opublikowała nowe statystyki dotyczące ogólnopolskich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz pracownikom placówek oświatowych.

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Z przekazanych informacji wynika, że od początku prowadzonych działań funkcjonariusze przeprowadzili blisko 276 tysięcy kontroli placówek oświatowych.

To kolejny bilans działań służb, które obejmują szkoły i inne placówki edukacyjne w różnych częściach kraju.

Jak podkreśla Polska Policja, ich głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświaty.

195 osób zatrzymanych. Policja prowadzi dalsze czynności

W najnowszym komunikacie poinformowano również o liczbie osób zatrzymanych od początku działań.

Łącznie zatrzymano już 195 osób na terenie całego kraju.

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Policja przekazała ponadto, że do godziny 6:00 odnotowano 532 zdarzenia, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

Należy podkreślić, że liczba ta nie oznacza 532 potwierdzonych przestępstw. Chodzi o zdarzenia wymagające policyjnych czynności i wyjaśnienia okoliczności.

W opublikowanym komunikacie nie przedstawiono szczegółowego podziału zatrzymań ani zdarzeń na poszczególne województwa.

Policjanci całodobowo monitorują internet

Działania służb nie ograniczają się do kontroli prowadzonych bezpośrednio w placówkach oświatowych.

Polska Policja poinformowała, że funkcjonariusze przez całą dobę monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku informacji o potencjalnych zagrożeniach kierowanych wobec szkół oraz innych placówek edukacyjnych.

Policja podkreśla, że działania prowadzone są nieprzerwanie na terenie całej Polski.

Co oznaczają najnowsze dane?

Przedstawione statystyki pokazują skalę zaangażowania policjantów w działania związane z bezpieczeństwem placówek oświatowych.

Najważniejsze liczby z komunikatu to:

  • Blisko 276 000 kontroli placówek oświatowych.
  • 195 zatrzymanych osób.
  • 532 odnotowane zdarzenia, w związku z którymi prowadzone są czynności dotyczące podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.
  • Całodobowy monitoring internetu i reagowanie na zgłoszenia.

Policja nie poinformowała w przytoczonym komunikacie o terminie zakończenia działań.

Funkcjonariusze nadal prowadzą kontrole i czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz pracownikom placówek oświatowych.

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