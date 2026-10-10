Blisko 50 tys. placówek skontrolowanych, 76 osób zatrzymanych. Policja podała nowy bilans akcji w szkołach
Policyjna akcja związana z bezpieczeństwem szkół nadal trwa. Do godz. 6 w sobotę, 10 października, funkcjonariusze odnotowali 231 zdarzeń, skontrolowali blisko 50 tys. placówek oświatowych i zatrzymali 76 osób. To znacznie więcej niż jeszcze w piątek po południu. Policja nadal całodobowo monitoruje internet i reaguje na kolejne zgłoszenia.
Policja podała nowy bilans. 76 osób zatrzymanych
Ogólnopolskie działania policji rozpoczęte po ostatnich wydarzeniach na Mazowszu są kontynuowane.
Według danych przekazanych w sobotę rano do godz. 6 funkcjonariusze odnotowali 231 zdarzeń, w których prowadzone są czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.
Dotychczas:
- skontrolowano blisko 50 tys. placówek oświatowych,
- odnotowano 231 zdarzeń,
- zatrzymano 76 osób.
Policja podkreśla, że nie jest to jeszcze końcowe podsumowanie. Funkcjonariusze nadal prowadzą czynności i reagują na pojawiające się zgłoszenia.
Jeszcze w piątek zatrzymanych było 59 osób
Tempo wzrostu statystyk pokazuje skalę działań.
Jeszcze w piątek o godz. 17 policja informowała o 172 zdarzeniach, około 35 tys. skontrolowanych placówek i 59 zatrzymanych osobach.
Do sobotniego poranka liczba zatrzymanych zwiększyła się więc o 17 osób, a liczba zdarzeń wymagających dalszych czynności wzrosła o 59.
Skontrolowano również kolejne tysiące szkół i innych placówek oświatowych.
Groźby w internecie, fałszywe alarmy i niebezpieczne przedmioty
Policyjna akcja nie dotyczy wyłącznie fizycznych kontroli budynków.
Funkcjonariusze sprawdzają również materiały pojawiające się w mediach społecznościowych i komunikatorach. Chodzi między innymi o groźby, zapowiedzi przemocy oraz publikacje mogące sugerować możliwość ataku.
Interwencje prowadzone były także wobec uczniów, którzy przynosili do szkół noże, maczety, petardy lub inne przedmioty mogące wzbudzać zagrożenie.
Część zatrzymanych miała tłumaczyć swoje zachowanie żartem albo próbą zdobycia popularności w internecie.
Samo zatrzymanie nie oznacza jednak, że każda z tych osób rzeczywiście planowała atak. Każdy przypadek jest analizowany oddzielnie.
Policja cały czas monitoruje internet
Duża część działań została przeniesiona do sieci.
Policja poinformowała, że funkcjonariusze nadal całodobowo monitorują internet i reagują na każde zgłoszenie dotyczące potencjalnego zagrożenia.
Sprawdzane są zarówno publiczne wpisy, jak i materiały przekazywane służbom przez uczniów, rodziców czy dyrekcje placówek.
Policja apeluje, aby nie publikować gróźb ani materiałów sugerujących możliwość przemocy nawet w ramach żartu. Tego typu wpis może doprowadzić do natychmiastowej interwencji i dalszych konsekwencji prawnych.
„Krwawy piątek”. Policja nie potwierdziła internetowego wyzwania
Duży niepokój wśród uczniów i rodziców wywołały informacje o rzekomym „krwawym piątku”.
W mediach społecznościowych pojawiały się wiadomości sugerujące możliwość skoordynowanych zdarzeń w szkołach.
Policja poinformowała jednak, że dotychczasowe ustalenia nie potwierdzają istnienia zorganizowanego internetowego wyzwania.
Brak potwierdzenia takiej akcji nie oznacza jednak, że konkretne groźby są ignorowane. Każdy przypadek nadal jest weryfikowany indywidualnie.
Służby apelują również o nieudostępnianie niesprawdzonych list szkół, nagrań i wiadomości, które mogą niepotrzebnie zwiększać niepokój.
Warszawa i Mazowsze pod wzmożonym nadzorem
Szczególne działania prowadzone były na Mazowszu, gdzie doszło do obu najpoważniejszych zdarzeń.
Policję wspierały również straże miejskie. Patrole pojawiały się w rejonach szkół i przedszkoli.
W Warszawie nie podjęto decyzji o ogólnym odwołaniu zajęć. Dyrektorzy placówek zostali jednak zobowiązani do zwiększenia kontroli bezpieczeństwa.
W ostatnich dniach stołeczni policjanci interweniowali również w konkretnych szkołach po zgłoszeniach dotyczących niebezpiecznych przedmiotów lub możliwego zagrożenia.
Obecność radiowozu przed szkołą nie oznacza automatycznie, że doszło tam do incydentu. Wzmocnione patrole są częścią szerszych działań prewencyjnych.
Dziesiątki szkół nie prowadziły normalnych zajęć
W piątek część placówek zdecydowała się na odwołanie zajęć.
Według przedstawionych informacji dotyczyło to 59 szkół, przede wszystkim na Mazowszu.
Nie była to jednak ogólnopolska decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej.
O ewentualnym zawieszeniu lub zmianie organizacji zajęć decydowały dyrekcje szkół i samorządy, biorąc pod uwagę sytuację w konkretnych miejscowościach oraz informacje przekazywane przez służby.
Co powinni zrobić rodzice i uczniowie?
Policja apeluje przede wszystkim o odpowiedzialne reagowanie na niepokojące treści.
Jeżeli uczeń otrzyma wiadomość zawierającą groźbę albo zapowiedź przemocy, nie powinien rozpowszechniać jej dalej na kolejnych grupach.
Najlepiej zachować:
- zrzut ekranu,
- nazwę konta,
- godzinę publikacji,
- adres profilu lub inne informacje pozwalające ustalić autora.
Materiał można następnie przekazać dyrekcji szkoły lub policji.
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia albo zdrowia należy dzwonić pod numer 112.
Dzieci i młodzież mogą również korzystać z telefonu zaufania 116 111.
Najnowszy bilans akcji w szkołach
|Działania policji
|Stan na godz. 6, 10 października
|Skontrolowane placówki
|blisko 50 tys.
|Odnotowane zdarzenia
|231
|Zatrzymane osoby
|76
|Wcześniejszy bilans zatrzymanych
|59
Dane pokazują, że akcja nadal szybko się rozwija. 76 zatrzymanych to bilans na sobotni poranek, a nie ostateczna liczba osób objętych działaniami.
Policja nadal sprawdza poszczególne przypadki, patroluje okolice szkół i monitoruje internet. Kolejne dane mogą więc zmienić się wraz z postępem prowadzonych czynności.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.