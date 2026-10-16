Czy nauczyciele przeszukają plecaki i szafki uczniów? Radni Warszawy żądają pilnych zmian po atakach w szkołach

16 października 2026 14:26 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Po serii niebezpiecznych incydentów z użyciem ostrych narzędzi w mazowieckich placówkach oświatowych stołeczni radni domagają się nadania pedagogom jednoznacznych uprawnień do weryfikacji osobistych rzeczy uczniów. W przyjętym stanowisku samorządowcy apelują do rządu o stworzenie precyzyjnych procedur, które pozwolą legalnie kontrolować plecaki oraz szafki bez obawy o zarzut przekroczenia uprawnień. Sprawdź, jak miałyby wyglądać nowe zasady w szkołach!

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Ławki z krzesłami w klasie
Ławki z krzesłami w klasie. Fot. Pixabay

Koniec z prawną próżnią. Kiedy nauczyciel będzie mógł zajrzeć do torby?

Obecny stan prawny stawia nauczycieli i dyrektorów w niezwykle trudnym położeniu. Choć pedagog odpowiada za bezpieczeństwo podopiecznych na terenie placówki, obowiązujące przepisy nie dają mu wprost prawa do przeszukania plecaka, kieszeni czy prywatnej szafki ucznia. W sytuacji podejrzenia wniesienia niebezpiecznego przedmiotu pracownicy szkół działają po omacku, często ryzykując zarzuty naruszenia dóbr osobistych dziecka lub bezradnie czekając na przyjazd patrolu.

Zobacz również:

Rada Warszawy przyjęła stanowisko, w którym wzywa resorty edukacji oraz spraw wewnętrznych do pilnego uregulowania tej kwestii. Zdaniem radnych nowe przepisy muszą jednoznacznie określać zakres uprawnień kadry pedagogicznej, szczegółowy algorytm postępowania w razie odmowy ze strony ucznia oraz ścisły katalog sytuacji wymagających natychmiastowego wezwania policji. Samorządowcy podkreślają, że procedury powinny precyzyjnie rozgraniczać kompetencje nauczycieli od uprawnień funkcjonariuszy oraz powstać w ścisłym dialogu z samorządami prowadzącymi placówki.

Ponad 162 tysiące kontroli i specjalny nadzór rządu nad salami lekcyjnymi

Apel stołecznych radnych to bezpośrednia reakcja na falę agresji w mazowieckich placówkach, która wymusiła bezprecedensową operację służb mundurowych. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w ramach ogólnopolskich działań ochronnych funkcjonariusze przeprowadzili już ponad 162 tysiące kontroli w szkołach i zatrzymali 187 osób podejrzewanych o posiadanie niebezpiecznych narzędzi, kierowanie gróźb karalnych lub sianie dezinformacji.

Kierownictwo rządu zapowiada, że patrole nie znikną z okolic szkół z dnia na dzień. Premier Donald Tusk potwierdził, że sale lekcyjne i korytarze pozostaną objęte specjalnym nadzorem tak długo, jak długo utrzymywać się będzie jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci. Sztywne ramy prawne dla kontroli plecaków miałyby odciążyć policję i pozwolić kadrze szkolnej na błyskawiczne reagowanie w zarodku.

Dylemat bezpieczeństwa i prywatności: jak zareagują Wola, Mokotów i Śródmieście?

Postulat radnych dotyczy setek stołecznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których każdego dnia uczą się dziesiątki tysięcy nastolatków. W placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Śródmieścia, Woli oraz Mokotowa temat kontroli osobistych wzbudza ogromne emocje zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców.

Dyrektorzy szkół na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu od dawna sygnalizowali, że brak jasnych instrukcji paraliżuje szybką interwencję, gdy istnieje ryzyko wniesienia noża czy atrap broni. Nowe prawo ma zdjąć z pedagogów z Woli, Mokotowa i Śródmieścia odpowiedzialność za ewentualne spory prawne, gwarantując uczniom pełne bezpieczeństwo, a jednocześnie chroniąc ich godność przed arbitralnymi przeszukaniami.

Zobacz również:

Najważniejsze postulaty w sprawie kontroli plecaków i szafek szkolnych

Zobacz podsumowanie kluczowych oczekiwań samorządowców i założeń projektowanych zmian:

  • Ustawowe uprawnienie do kontroli – jasna podstawa prawna do sprawdzania plecaków i szkolnych szafek przez wyznaczoną kadrę.
  • Ścisła procedura w razie oporu ucznia – określenie kroków postępowania, gdy dziecko odmawia otwarcia torby.
  • Rozgraniczenie ról szkoły i policji – precyzyjny katalog zdarzeń kwalifikujących się do natychmiastowej interwencji mundurowych.
  • Udział samorządów w konsultacjach – włączenie miast i gmin w proces legislacyjny nad nowymi wytycznymi MEN i MSWiA.
  • Wsparcie dla placówek na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – realne narzędzia prewencji po fali 162 tys. kontroli w kraju.

 

Źródło: tvnwarszawa

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna