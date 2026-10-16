Czy nauczyciele przeszukają plecaki i szafki uczniów? Radni Warszawy żądają pilnych zmian po atakach w szkołach
Po serii niebezpiecznych incydentów z użyciem ostrych narzędzi w mazowieckich placówkach oświatowych stołeczni radni domagają się nadania pedagogom jednoznacznych uprawnień do weryfikacji osobistych rzeczy uczniów. W przyjętym stanowisku samorządowcy apelują do rządu o stworzenie precyzyjnych procedur, które pozwolą legalnie kontrolować plecaki oraz szafki bez obawy o zarzut przekroczenia uprawnień. Sprawdź, jak miałyby wyglądać nowe zasady w szkołach!
Koniec z prawną próżnią. Kiedy nauczyciel będzie mógł zajrzeć do torby?
Obecny stan prawny stawia nauczycieli i dyrektorów w niezwykle trudnym położeniu. Choć pedagog odpowiada za bezpieczeństwo podopiecznych na terenie placówki, obowiązujące przepisy nie dają mu wprost prawa do przeszukania plecaka, kieszeni czy prywatnej szafki ucznia. W sytuacji podejrzenia wniesienia niebezpiecznego przedmiotu pracownicy szkół działają po omacku, często ryzykując zarzuty naruszenia dóbr osobistych dziecka lub bezradnie czekając na przyjazd patrolu.
Rada Warszawy przyjęła stanowisko, w którym wzywa resorty edukacji oraz spraw wewnętrznych do pilnego uregulowania tej kwestii. Zdaniem radnych nowe przepisy muszą jednoznacznie określać zakres uprawnień kadry pedagogicznej, szczegółowy algorytm postępowania w razie odmowy ze strony ucznia oraz ścisły katalog sytuacji wymagających natychmiastowego wezwania policji. Samorządowcy podkreślają, że procedury powinny precyzyjnie rozgraniczać kompetencje nauczycieli od uprawnień funkcjonariuszy oraz powstać w ścisłym dialogu z samorządami prowadzącymi placówki.
Ponad 162 tysiące kontroli i specjalny nadzór rządu nad salami lekcyjnymi
Apel stołecznych radnych to bezpośrednia reakcja na falę agresji w mazowieckich placówkach, która wymusiła bezprecedensową operację służb mundurowych. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w ramach ogólnopolskich działań ochronnych funkcjonariusze przeprowadzili już ponad 162 tysiące kontroli w szkołach i zatrzymali 187 osób podejrzewanych o posiadanie niebezpiecznych narzędzi, kierowanie gróźb karalnych lub sianie dezinformacji.
Kierownictwo rządu zapowiada, że patrole nie znikną z okolic szkół z dnia na dzień. Premier Donald Tusk potwierdził, że sale lekcyjne i korytarze pozostaną objęte specjalnym nadzorem tak długo, jak długo utrzymywać się będzie jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci. Sztywne ramy prawne dla kontroli plecaków miałyby odciążyć policję i pozwolić kadrze szkolnej na błyskawiczne reagowanie w zarodku.
Dylemat bezpieczeństwa i prywatności: jak zareagują Wola, Mokotów i Śródmieście?
Postulat radnych dotyczy setek stołecznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których każdego dnia uczą się dziesiątki tysięcy nastolatków. W placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Śródmieścia, Woli oraz Mokotowa temat kontroli osobistych wzbudza ogromne emocje zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców.
Dyrektorzy szkół na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu od dawna sygnalizowali, że brak jasnych instrukcji paraliżuje szybką interwencję, gdy istnieje ryzyko wniesienia noża czy atrap broni. Nowe prawo ma zdjąć z pedagogów z Woli, Mokotowa i Śródmieścia odpowiedzialność za ewentualne spory prawne, gwarantując uczniom pełne bezpieczeństwo, a jednocześnie chroniąc ich godność przed arbitralnymi przeszukaniami.
Najważniejsze postulaty w sprawie kontroli plecaków i szafek szkolnych
Zobacz podsumowanie kluczowych oczekiwań samorządowców i założeń projektowanych zmian:
- Ustawowe uprawnienie do kontroli – jasna podstawa prawna do sprawdzania plecaków i szkolnych szafek przez wyznaczoną kadrę.
- Ścisła procedura w razie oporu ucznia – określenie kroków postępowania, gdy dziecko odmawia otwarcia torby.
- Rozgraniczenie ról szkoły i policji – precyzyjny katalog zdarzeń kwalifikujących się do natychmiastowej interwencji mundurowych.
- Udział samorządów w konsultacjach – włączenie miast i gmin w proces legislacyjny nad nowymi wytycznymi MEN i MSWiA.
- Wsparcie dla placówek na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – realne narzędzia prewencji po fali 162 tys. kontroli w kraju.
Źródło: tvnwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.