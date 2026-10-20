Dron spadł na prywatną posesję pod Warszawą! Policja ujawniła, skąd przyleciała maszyna
Głośny huk, dron na terenie prywatnej posesji i zaniepokojeni mieszkańcy. We wtorek, 20 października, w Józefowie pod Warszawą doszło do nietypowego incydentu. W internecie szybko pojawiły się spekulacje dotyczące pochodzenia bezzałogowca. Policja wyjaśniła już jednak, do kogo należało urządzenie i dlaczego spadło na ziemię.
Zdarzenie miało miejsce późnym popołudniem. Mieszkańcy poinformowali służby o dronie, który znalazł się na jednej z prywatnych posesji. Upadkowi urządzenia miał towarzyszyć głośny dźwięk.
Informacja błyskawicznie wywołała zainteresowanie. Pojawiły się nawet przypuszczenia, że maszyna mogła pochodzić z Rosji. Ustalenia policji wykluczyły jednak taki scenariusz.
Dron pochodził z Zielonki. Policja wyjaśnia okoliczności
Jak poinformowała podinsp. Marta Sulowska, rzeczniczka Komendy Stołecznej Policji, urządzenie należało do Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce.
Był to dron ćwiczebny, nad którym pracownicy instytutu utracili kontrolę wskutek zerwania łączności.
Po ustaleniu miejsca upadku przedstawiciele placówki przyjechali na posesję, zabezpieczyli urządzenie i zabrali je z terenu nieruchomości.
Z przekazanych informacji wynika, że działania przeprowadzono sprawnie, a incydent nie wymagał podejmowania dodatkowych środków ochrony mieszkańców.
Nikt nie ucierpiał. Nie ma również szkód
Najważniejszą informacją jest brak osób poszkodowanych. Dron nie spowodował także uszkodzeń budynków ani innego mienia.
Policja potwierdziła, że urządzenie zostało zabrane przez pracowników instytutu. Nie ma informacji o utrzymującym się zagrożeniu w miejscu zdarzenia.
Sołtyska Józefowa zabrała głos
Do incydentu odniosła się również Edyta Pietrzak-Waś, sołtyska Józefowa. W swoim komunikacie uspokoiła mieszkańców, zapewniając, że sytuacja jest opanowana.
Podkreśliła, że informacje zostały sprawdzone i nie ma podstaw do obaw o bezpieczeństwo.
To istotne szczególnie w kontekście spekulacji, które zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych po doniesieniach o upadku drona.
Dlaczego dron spadł na posesję?
Z policyjnych ustaleń wynika, że podczas lotu ćwiczebnego pracownicy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia stracili łączność z bezzałogowcem.
Utrata komunikacji z urządzeniem może uniemożliwić operatorowi dalsze sterowanie maszyną. W tym przypadku zakończyło się to upadkiem drona na prywatny teren.
Nie podano dotychczas szczegółowych informacji dotyczących modelu urządzenia ani technicznej przyczyny utraty łączności.
Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą
Choć początkowe doniesienia wywołały niepokój, służby szybko wyjaśniły pochodzenie maszyny.
Dron należał do polskiego instytutu wojskowego, a zdarzenie nie miało związku z atakiem obcego bezzałogowca.
Nikomu nic się nie stało, nie odnotowano strat materialnych, a urządzenie zostało zabezpieczone i zabrane.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.