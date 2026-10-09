Dwóch 15-latków zatrzymanych pod Warszawą. Mieli nagrywać groźby pozbawienia życia innych osób

9 października 2026 08:59 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie zatrzymali dwóch 15-letnich mieszkańców powiatu pruszkowskiego. Jak przekazuje stołeczna policja, nastolatkowie mieli zamieszczać w mediach społecznościowych nagrania zawierające groźby pozbawienia życia innych osób.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Sprawa jest kolejnym przypadkiem, w którym służby reagują na niebezpieczne treści publikowane w internecie.

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Komenda Stołeczna Policji poinformowała w czwartek rano o działaniach funkcjonariuszy z Pruszkowa.

Z przekazanego komunikatu wynika, że zatrzymani to dwaj 15-latkowie, mieszkańcy powiatu pruszkowskiego.

Według policji mieli oni publikować w mediach społecznościowych materiały, w których pojawiały się groźby pozbawienia życia innych osób.

Nagrania w mediach społecznościowych

Policja opublikowała również fragment materiału wideo związanego ze sprawą. Na nagraniu widać osobę z zasłoniętą twarzą.


Na tym etapie z policyjnego komunikatu nie wynika, wobec kogo konkretnie kierowane były groźby ani czy istniał przygotowany plan ich realizacji.

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Funkcjonariusze podkreślają, że publikowanie podobnych materiałów w sieci nie jest traktowane jak niewinny żart.

 

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