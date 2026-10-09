Dwóch 15-latków zatrzymanych pod Warszawą. Mieli nagrywać groźby pozbawienia życia innych osób
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie zatrzymali dwóch 15-letnich mieszkańców powiatu pruszkowskiego. Jak przekazuje stołeczna policja, nastolatkowie mieli zamieszczać w mediach społecznościowych nagrania zawierające groźby pozbawienia życia innych osób.
Sprawa jest kolejnym przypadkiem, w którym służby reagują na niebezpieczne treści publikowane w internecie.
Policja zatrzymała dwóch nastolatków
Komenda Stołeczna Policji poinformowała w czwartek rano o działaniach funkcjonariuszy z Pruszkowa.
Z przekazanego komunikatu wynika, że zatrzymani to dwaj 15-latkowie, mieszkańcy powiatu pruszkowskiego.
Według policji mieli oni publikować w mediach społecznościowych materiały, w których pojawiały się groźby pozbawienia życia innych osób.
Nagrania w mediach społecznościowych
Policja opublikowała również fragment materiału wideo związanego ze sprawą. Na nagraniu widać osobę z zasłoniętą twarzą.
🚨 Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie zatrzymali dwóch 15-latków, mieszkańców powiatu pruszkowskiego, którzy mieli zamieścić w mediach społecznościowych nagranie z groźbami pozbawienia życia innych osób.
Autorzy takich nagrań muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami.
— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 9, 2026
Na tym etapie z policyjnego komunikatu nie wynika, wobec kogo konkretnie kierowane były groźby ani czy istniał przygotowany plan ich realizacji.
Policja ostrzega przed konsekwencjami
Funkcjonariusze podkreślają, że publikowanie podobnych materiałów w sieci nie jest traktowane jak niewinny żart.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.