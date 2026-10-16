Gigantyczne utrudnienia w Warszawie! Zamkną niemal pięć peronów. Setki pociągów zmienią trasy, pasażerowie muszą się przygotować
Warszawę czeka jedna z największych operacji kolejowych ostatnich lat. Od 17 stycznia 2027 roku na stacji Warszawa Wschodnia rozpoczną się prace, które radykalnie zmienią sposób kursowania pociągów przez stolicę. Na około 22 miesiące wyłączona zostanie niemal cała część dalekobieżna dworca. Z użytkowania wypadną cztery perony i jedna krawędź piątego. Skala zmian jest ogromna: według aktualnych ustaleń liczba pociągów PKP Intercity zatrzymujących się na Warszawie Wschodniej spadnie z 275 do zaledwie 18. Dla pasażerów oznacza to konieczność przyzwyczajenia się do nowych tras, przesiadek i miejsc odjazdu.
To będzie poważna zmiana dla mieszkańców Warszawy oraz osób podróżujących koleją przez stolicę.
Warszawa Wschodnia należy do najważniejszych stacji w kraju. Każdego dnia korzystają z niej pasażerowie pociągów regionalnych, podmiejskich i dalekobieżnych.
Stacja odgrywa szczególnie ważną rolę w obsłudze połączeń prowadzących ze wschodniej Polski do centrum Warszawy oraz dalej na zachód kraju.
Wkrótce sposób funkcjonowania tego kolejowego węzła zostanie istotnie ograniczony.
Od 17 stycznia wielkie zamknięcie Warszawy Wschodniej
PKP Polskie Linie Kolejowe potwierdzają, że kolejny etap modernizacji stacji rozpocznie się 17 stycznia 2027 roku.
To właśnie wtedy pasażerowie odczują najpoważniejsze zmiany związane z organizacją ruchu.
Prace przygotowawcze do inwestycji prowadzone są wcześniej, jednak styczeń przyniesie zasadnicze ograniczenia w obsłudze pociągów dalekobieżnych.
Zamknięta zostanie cała część dalekobieżna Warszawy Wschodniej.
Wyłączenie obejmie perony od pierwszego do czwartego oraz jedną z dwóch krawędzi peronu numer 5.
Oznacza to, że przez długi czas część składów nie będzie mogła korzystać ze swoich dotychczasowych torów.
To ogromne wyzwanie organizacyjne, ponieważ przez Warszawę Wschodnią przejeżdża niemal tysiąc pociągów na dobę.
Z 275 pociągów zostanie tylko 18. Tak zmieni się ruch dalekobieżny
Najbardziej odczuwalna zmiana dotyczyć będzie połączeń PKP Intercity.
Jak ustalił Forsal na podstawie informacji od przedstawicieli kolei, liczba pociągów dalekobieżnych zatrzymujących się na Warszawie Wschodniej ma spaść z 275 do zaledwie 18.
To ograniczenie o ponad 93 procent.
W praktyce ogromna większość pociągów Intercity, które obecnie obsługują Warszawę Wschodnią, zostanie skierowana na inne trasy lub do innych stacji.
Nie oznacza to, że wszystkie połączenia kolejowe na prawym brzegu Wisły zostaną zawieszone.
W dalszym ciągu wykorzystywana będzie część infrastruktury podmiejskiej.
Pozostałe pociągi dalekobieżne mają obejmować przede wszystkim wybrane połączenia kierujące się na wschód, między innymi w stronę Otwocka i Mińska Mazowieckiego.
Dla pasażerów oznacza to konieczność dokładnego sprawdzania stacji odjazdu oraz miejsca zakończenia podróży.
Pociągi pojadą przez Warszawę Gdańską. Będzie nowy przystanek
Podstawowym rozwiązaniem umożliwiającym prowadzenie ruchu dalekobieżnego podczas remontu będzie skierowanie wielu składów na linię obwodową.
Pociągi, które dotychczas przejeżdżały przez Warszawę Wschodnią i Centralną, będą korzystać z tras alternatywnych.
Istotną rolę przejmie Warszawa Gdańska.
W organizacji połączeń wykorzystana zostanie również Warszawa Ulrychów, gdzie pierwsze zatrzymania pociągów zaplanowano na 17 stycznia 2027 roku.
Dla mieszkańców niektórych dzielnic może to oznaczać konieczność zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń.
Pasażerowie dojeżdżający wcześniej bezpośrednio na Warszawę Wschodnią będą musieli sprawdzić, czy ich pociąg zatrzyma się w innym miejscu.
Część podróży może wymagać skorzystania z metra, tramwaju, autobusu lub innego pociągu.
Warszawa Centralna również odczuje skutki remontu
Zmiany obejmą nie tylko prawobrzeżną część miasta.
Ważną rolę w nowym systemie połączeń będzie pełnić także Warszawa Centralna.
Część pociągów będzie kończyła tam bieg, zamiast kontynuować podróż w kierunku Warszawy Wschodniej.
To szczególnie istotne dla osób podróżujących przez Warszawę bez planowanej przesiadki.
Dotychczas bezpośrednia podróż przez stolicę może wymagać zmiany połączenia lub wyboru pociągu kursującego objazdem.
Nie oznacza to jednak zamknięcia Warszawy Centralnej ani całkowitego wstrzymania ruchu kolejowego przez centrum stolicy.
Ograniczenia dotyczą przede wszystkim możliwości wykorzystania dalekobieżnej linii średnicowej między Warszawą Centralną a Warszawą Wschodnią.
Utrudnienia przez 22 miesiące. To nie będzie krótki remont
Według zapowiedzi kolejarzy zamknięcie części dalekobieżnej potrwa około 22 miesięcy.
Jeżeli zasadnicze ograniczenia rozpoczną się 17 stycznia 2027 roku, ich planowany okres obejmie znaczną część 2027 i 2028 roku.
Nie jest to więc sytuacja, która potrwa jedynie przez kilka tygodni albo jeden sezon wakacyjny.
Mieszkańcy i pasażerowie będą musieli przez dłuższy czas korzystać ze zmienionej organizacji ruchu.
Dodatkowo całkowity termin zakończenia modernizacji Warszawy Wschodniej i objętej projektem infrastruktury przewidziano na koniec 2029 roku.
Wcześniejsze przywrócenie części ruchu nie musi oznaczać zakończenia wszystkich robót.
Poszczególne etapy będą uzależnione od postępu prac budowlanych i przyjętych rozwiązań technicznych.
Dlaczego kolejarze decydują się na tak duże zamknięcie?
Modernizacja Warszawy Wschodniej jest skomplikowanym przedsięwzięciem prowadzonym na czynnej infrastrukturze kolejowej.
Codziennie przez stację przemieszczają się setki składów pasażerskich.
Jednoczesne prowadzenie robót i utrzymywanie pełnego ruchu dalekobieżnego mogłoby utrudnić realizację inwestycji.
Przedstawiciele kolei zwracają uwagę również na doświadczenia związane z przebudową Warszawy Zachodniej.
Podczas tamtej inwestycji konieczne były liczne zmiany tras, a awarie infrastruktury powodowały dodatkowe zakłócenia.
Tym razem zdecydowano się na rozwiązanie zakładające całkowite wyłączenie części dalekobieżnej.
Pozwoli to wykonawcy prowadzić roboty na większym obszarze, choć dla pasażerów oznacza znacznie poważniejsze zmiany w rozkładach jazdy.
Problem z przejazdem przez linię średnicową
Jedną z najbardziej istotnych konsekwencji remontu będzie brak możliwości przejazdu pociągów dalekobieżnych dotychczasową trasą między Warszawą Centralną a Warszawą Wschodnią.
Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak wyjaśnił w rozmowie z Forsalem, że przejazd po części dalekobieżnej nie będzie możliwy.
Jednocześnie pozostawiona zostanie możliwość wykorzystywania linii podmiejskiej w określonych sytuacjach.
Ma to szczególne znaczenie dla PKP Intercity, którego zaplecze techniczne znajduje się na Olszynce Grochowskiej.
Przewoźnik musi bowiem zapewnić możliwość przemieszczania składów między stacjami a zapleczem służącym do obsługi i utrzymania pociągów.
Według przedstawicieli kolei przewidziano między innymi nocne przejazdy techniczne po torach podmiejskich, kiedy nie odbywa się regularny ruch pasażerski.
Dodatkowe rozwiązania organizacyjne mają umożliwić transport pociągów przez Warszawę Gdańską.
Mieszkańcy Pragi też odczują inwestycję
Przebudowa Warszawy Wschodniej nie ograniczy się do wymiany torów i peronów.
Projekt obejmuje również infrastrukturę znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji.
Szczególnie ważne są planowane prace przy wiaduktach kolejowych nad ulicami Targową i Zamoyskiego.
To istotne ciągi komunikacyjne prawobrzeżnej Warszawy.
Pod konstrukcjami kolejowymi odbywa się ruch samochodowy, a w ich pobliżu funkcjonuje transport tramwajowy.
Wiadukty znajdują się także pod ochroną konserwatorską, co zwiększa stopień skomplikowania robót.
Według informacji Forsalu modernizacja tych obiektów będzie wymagała odpowiedniego skoordynowania prac z ruchem kolejowym i miejskim.
Nie oznacza to jednak, że już teraz ogłoszono konkretne daty zamknięć ulic i linii tramwajowych.
Szczegółowe utrudnienia drogowe powinny być komunikowane oddzielnie przez wykonawcę i miejskie służby.
Przebudują siedem peronów. Pojawią się windy i schody ruchome
Choć najbliższe lata będą trudne dla pasażerów, inwestycja ma przynieść istotną poprawę warunków podróżowania.
PKP PLK zapowiada modernizację wszystkich siedmiu peronów Warszawy Wschodniej.
Po zakończeniu prac będą one zadaszone, a ich wysokość zostanie ujednolicona.
Zamontowany zostanie nowoczesny system informacji pasażerskiej, obejmujący elektroniczne wyświetlacze oraz nagłośnienie.
Przebudowane mają zostać również trzy istniejące przejścia podziemne.
Dostęp do peronów ułatwią windy i schody ruchome.
To szczególnie ważne dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców z wózkami dziecięcymi oraz pasażerów podróżujących z ciężkim bagażem.
Dziś poruszanie się po części infrastruktury Warszawy Wschodniej bywa dla nich dużym wyzwaniem.
Powstanie nowe połączenie Pragi-Północ z Pragą-Południe
Jednym z najbardziej interesujących elementów inwestycji dla mieszkańców stolicy jest budowa nowych przejść pod torami.
Projekt przewiduje między innymi połączenie rejonu ulicy Kijowskiej z ulicą Żupniczą.
Dzięki temu piesi i rowerzyści zyskają kolejną możliwość przemieszczania się między obszarami Pragi-Północ i Pragi-Południe.
Na wysokości ulicy Chodakowskiej powstanie nowe przejście pieszo-rowerowe.
Zaplanowano również przygotowanie konstrukcji pod przyszły tunel Tysiąclecia, który ma być realizowany przez miasto.
To rozwiązania ważne nie tylko dla pasażerów kolei, ale także dla mieszkańców codziennie przemieszczających się po prawobrzeżnej części Warszawy.
Warszawa Stadion także się zmieni. Łatwiejsza przesiadka do metra
Modernizacja obejmie również przystanek Warszawa Stadion.
Powstanie tam dodatkowy peron, który będzie wykorzystywany w związku z kolejnymi etapami przebudowy warszawskiego węzła kolejowego.
Istotną zmianą będzie również budowa bezpośredniego połączenia przystanku z metrem Stadion Narodowy.
Dzięki planowanemu przejściu pasażerowie będą mogli przesiadać się między koleją a metrem bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.
Takie rozwiązanie powinno usprawnić codzienne podróże, szczególnie w czasie intensywnych opadów i zimą.
To także element przygotowania infrastruktury do przyszłych inwestycji na warszawskiej linii średnicowej.
Pasażerowie powinni sprawdzać rozkłady jazdy
Najważniejszą kwestią dla osób regularnie korzystających z Warszawy Wschodniej będzie zmiana miejsca odjazdu części pociągów.
Nie wystarczy więc przyzwyczajenie do dotychczasowej trasy.
Przed podróżą od stycznia 2027 roku trzeba będzie zweryfikować, czy wybrany skład zatrzymuje się na Warszawie Wschodniej, Warszawie Centralnej, Warszawie Gdańskiej lub Warszawie Ulrychów.
Szczególnie istotne będzie to w przypadku połączeń dalekobieżnych i podróży wymagających przesiadek.
Dokładne godziny odjazdów, numery peronów i przebieg tras będą wynikały z rozkładów obowiązujących w konkretnym terminie.
Informacje powinny być dostępne w Portalu Pasażera PKP PLK oraz w systemach poszczególnych przewoźników.
Podróżni korzystający z Kolei Mazowieckich i SKM również powinni śledzić komunikaty dotyczące organizacji ruchu podczas kolejnych etapów robót.
Jedna z największych inwestycji kolejowych w kraju
Warszawa Wschodnia stanowi strategiczny element krajowej sieci kolejowej.
Według informacji PKP PLK przez stację przejeżdża w ciągu doby prawie tysiąc pociągów, w tym około 279 dalekobieżnych i 673 aglomeracyjne.
W czerwcu 2026 roku zarządca infrastruktury podpisał umowę na modernizację z firmą Torpol.
Wartość samego kontraktu określono wówczas na blisko 3 miliardy złotych.
W nowszych doniesieniach pojawia się również kwota 3,63 miliarda złotych odnoszona do wartości inwestycji.
Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.
Zakończenie wszystkich prac planowane jest na koniec 2029 roku.
Warszawa Wschodnia przed ogromną zmianą. Co powinni wiedzieć mieszkańcy?
Najważniejsza data to 17 stycznia 2027 roku.
Wówczas rozpoczną się zasadnicze ograniczenia związane z przebudową części dalekobieżnej Warszawy Wschodniej.
Na około 22 miesiące wyłączone zostaną perony 1–4 oraz jedna krawędź peronu 5.
Znaczna część ruchu PKP Intercity zostanie skierowana przez Warszawę Gdańską i Warszawę Ulrychów, a część połączeń zakończy bieg na Warszawie Centralnej.
Zgodnie z obecnymi ustaleniami liczba pociągów dalekobieżnych zatrzymujących się na Warszawie Wschodniej spadnie z 275 do około 18.
Dla pasażerów oznacza to prawie dwa lata poważnych zmian w organizacji podróży. Cała przebudowa potrwa natomiast do końca 2029 roku. W zamian Warszawa ma otrzymać nowoczesną stację, dodatkowe przejścia podziemne, wygodniejsze przesiadki oraz poprawione połączenia komunikacyjne między częściami Pragi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.