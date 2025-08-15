Groźny pożar w zakładzie przetwarzania odpadów. Ogień objął 400 m². Ewakuowano 30 osób
W Bogumiłowie w województwie łódzkim w nocy wybuchł pożar hałdy elektrośmieci w zakładzie przetwarzania odpadów. Ogień objął blisko 400 metrów kwadratowych, a 30 pracowników zdążyło ewakuować się przed przyjazdem straży.
W nocy z czwartku na piątek w miejscowości Bogumiłów w województwie łódzkim doszło do groźnego pożaru hałdy elektrośmieci. Ogień wybuchł w zakładzie przetwarzania odpadów, obejmując blisko 400 metrów kwadratowych powierzchni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a 30 pracowników zdążyło ewakuować się jeszcze przed przybyciem służb.
Nocny alarm w zakładzie przetwarzania odpadów
Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali w piątek o godzinie 2:12. Płonęła hałda elektrośmieci znajdująca się pod zadaszeniem, sięgająca 10 metrów wysokości. Jak relacjonuje dyżurny stanowiska kierowania KP PSP w Bełchatowie, po przybyciu na miejsce ogniem objęte było prawie 400 metrów kwadratowych składowiska.
Akcja gaśnicza i dogaszanie
Sytuację udało się opanować po niespełna dwóch godzinach – około godziny 4 rano. Na miejscu wciąż trwają prace dogaszające z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu, w tym koparek. Strażacy przegarniają i przelewają odpady, by całkowicie wyeliminować zarzewia ognia. Do akcji włączono także cysternę do dowozu większej ilości wody oraz grupę rozpoznania chemicznego, która monitoruje jakość powietrza i stan gleby.
Przed przybyciem straży pożarnej wszyscy pracownicy opuścili teren zakładu o własnych siłach. Nikt nie odniósł obrażeń. Zakład znajduje się w strefie przemysłowej, dzięki czemu w sąsiedztwie nie ma zabudowań mieszkalnych i zagrożenie nie objęło mieszkańców.
Pożar w Bogumiłowie to kolejne w ostatnich miesiącach zdarzenie pokazujące ryzyko związane z magazynowaniem i przetwarzaniem elektrośmieci, które w przypadku zapłonu mogą stanowić poważne zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i środowiska.
