Hulajnogi elektryczne mają zniknąć z centrum Warszawy? Wyjaśniamy, co się zmieni
Hulajnogi elektryczne mogą zniknąć z centrum Warszawy. Stołeczni radni niemal jednogłośnie poparli pomysł wprowadzenia zakazu korzystania z takich pojazdów w centralnej części miasta. Chcą również wyeliminować hulajnogi wypożyczane przez aplikacje z całej stolicy. Przyjęte stanowisko nie oznacza jednak natychmiastowego wprowadzenia nowych przepisów. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada inne zmiany, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.
W Warszawie trwa dyskusja dotycząca przyszłości elektrycznych hulajnóg. Popularny środek transportu pozwala szybko przemieszczać się po mieście, ale coraz częściej pojawiają się skargi na niebezpieczną jazdę, pozostawianie pojazdów na chodnikach i zagrożenie dla pieszych.
W czwartek, 15 października 2026 roku, Rada Warszawy przyjęła stanowisko w sprawie daleko idących ograniczeń.
Za jego przyjęciem opowiedziała się zdecydowana większość radnych. Tylko trzy osoby wstrzymały się od głosu.
Radni chcą zakazu hulajnóg elektrycznych w Warszawie. Kogo obejmą zmiany?
Przyjęte stanowisko dotyczy dwóch różnych rozwiązań.
Pierwszym jest zakaz poruszania się po Warszawie hulajnogami elektrycznymi wypożyczanymi za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Drugim jest wyłączenie możliwości korzystania z hulajnóg elektrycznych w centrum stolicy.
To istotna różnica, ponieważ ograniczenie obejmujące centrum miałoby dotyczyć nie tylko sprzętu na wynajem, ale również hulajnóg prywatnych.
Podczas dyskusji pojawiły się także głosy postulujące jeszcze dalej idące rozwiązania.
Radny Jan Mencwel, reprezentujący klub Lewica, Miasto Jest Nasze i Wspólne Jutro, opowiedział się za czasowym zakazem korzystania ze wszystkich hulajnóg elektrycznych do momentu wprowadzenia odpowiednich regulacji ogólnopolskich.
Na razie żaden z tych postulatów nie oznacza, że mieszkańcy Warszawy muszą zrezygnować z hulajnóg.
Rada miasta przyjęła stanowisko wyrażające oczekiwania wobec przyszłych przepisów. Nie uchwaliła zakazu, który automatycznie zmieniałby zasady poruszania się po ulicach.
Czy hulajnogi elektryczne są już zakazane w Warszawie?
Nie. Przyjęte przez radnych stanowisko nie ma mocy przepisów powszechnie obowiązujących.
Oznacza to, że mieszkańcy nadal mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych zgodnie z aktualnymi zasadami ruchu drogowego i lokalnymi ograniczeniami.
Jak wyjaśniał TVN24 Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich, dokument jest wyrazem stanowiska rady miasta i wskazuje kierunek oczekiwanych zmian.
Problemem pozostają jednak kompetencje samorządu.
Warszawskie władze nie mają obecnie możliwości ustanowienia jednym aktem prawa miejscowego dowolnie wyznaczonej strefy całkowicie wolnej od hulajnóg elektrycznych.
Teoretycznie możliwe byłoby wprowadzanie odpowiedniej organizacji ruchu na poszczególnych ulicach, ale wymagałoby to przygotowania bardzo dużej liczby projektów i zmian oznakowania.
Dlatego radni oczekują również zmian w przepisach krajowych, które pozwoliłyby samorządom samodzielnie decydować o takich ograniczeniach.
Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski przekonywał w rozmowie z TVN24, że przyjęcie stanowiska ma znaczenie dla przyszłych prac legislacyjnych.
Jego zdaniem radni mogą w ten sposób przedstawić swoje oczekiwania jeszcze przed rozpoczęciem konsultacji dotyczących ewentualnych zmian.
Warszawa już ogranicza korzystanie z hulajnóg. W niektórych miejscach nie można nimi jeździć
Choć nowe zakazy nie weszły w życie, stolica już wcześniej wprowadziła ograniczenia dotyczące hulajnóg wypożyczanych na minuty.
Zarząd Dróg Miejskich zawarł porozumienia z operatorami Bolt, Dott i Lime, które określają między innymi zasady parkowania oraz korzystania z pojazdów w wybranych częściach miasta.
W niektórych lokalizacjach hulajnogi na aplikację mają ograniczoną prędkość do 12 km/h.
Dotyczy to między innymi wybranych fragmentów Krakowskiego Przedmieścia, Nowego Światu i ulicy Chmielnej.
W maju 2026 roku miasto rozszerzyło listę miejsc z dodatkowymi ograniczeniami.
Strefy ograniczonej prędkości obejmują również ulicę Złotą, Zgodę, Bracką, Plac Centralny oraz most pieszo-rowerowy przez Wisłę.
Jeszcze dalej idące ograniczenia dotyczą wybranych parków i terenów rekreacyjnych.
Stare Miasto i wybrane parki bez hulajnóg na wynajem
Zgodnie z miejskimi porozumieniami hulajnogi wypożyczane przez aplikacje nie mogą być użytkowane w określonych strefach Warszawy.
Wśród miejsc objętych zakazami znajdują się:
- Stare Miasto;
- Ogród Krasińskich;
- Łazienki Królewskie;
- Park Sowińskiego;
- Lasek na Kole.
W takich obszarach operatorzy wykorzystują systemy lokalizacji GPS, które pozwalają technicznie ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z wypożyczonego pojazdu.
To rozwiązanie nie wynika jednak z ogólnego miejskiego zakazu obejmującego wszystkie hulajnogi.
Ograniczenia funkcjonują na podstawie porozumień z firmami udostępniającymi sprzęt.
Prywatne hulajnogi nie są objęte tymi samymi technicznymi blokadami operatorów, choć ich użytkownicy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów i ograniczeń na danym terenie.
Dlaczego radni chcą ograniczeń? Problemem jest bezpieczeństwo
Zwolennicy wprowadzenia zakazów wskazują przede wszystkim na niebezpieczne zachowania części użytkowników.
Chodzi między innymi o poruszanie się z nadmierną prędkością, jazdę wśród pieszych i wykorzystywanie pojazdów niespełniających wymagań technicznych.
W oficjalnych danych Zarządu Dróg Miejskich podano, że w 2025 roku użytkownicy hulajnóg elektrycznych uczestniczyli w Warszawie w 66 wypadkach.
W zdarzeniach tych rannych zostały 73 osoby.
ZDM zwraca uwagę, że udział hulajnóg w całym ruchu jest stosunkowo niewielki, a liczba zdarzeń z ich udziałem pozostaje istotnym problemem bezpieczeństwa.
Podczas sesji rady miasta przywoływano również przypadki jazdy zmodyfikowanymi pojazdami, które mogą rozwijać prędkości znacznie przekraczające obowiązujący limit.
W Polsce dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km/h.
Urządzenia umożliwiające jazdę znacznie szybciej mogą nie spełniać prawnej definicji hulajnogi elektrycznej i wymagań technicznych przewidzianych dla takich pojazdów.
Eksperci nie są przekonani do całkowitego zakazu
Nie wszyscy eksperci uważają, że wyeliminowanie hulajnóg z warszawskich ulic rozwiąże problem bezpieczeństwa.
Doktor Ewa Tokarczyk, psycholożka transportu, zwracała w TVN24 uwagę na konieczność kształtowania odpowiedzialności wśród uczestników ruchu.
Jej zdaniem zakazy i kary powinny być stosowane jako rozwiązania ostateczne.
Znacznie ważniejsze jest budowanie szacunku dla przepisów oraz świadomości konsekwencji niebezpiecznej jazdy.
Ekspertka zauważyła również, że usunięcie jednego rodzaju pojazdów nie wyeliminuje nieodpowiedzialnych zachowań, które mogą pojawić się podczas korzystania z innych środków transportu.
Podobne stanowisko przedstawił doktor Łukasz Rakasz, neurochirurg ze Szpitala Dziecięcego im. prof. Bogdanowicza.
Zwrócił uwagę na znaczenie prędkości podczas wypadków.
Im większa prędkość pojazdu, tym poważniejsze mogą być skutki zderzenia lub upadku.
Dlatego, zdaniem lekarza, ograniczanie możliwości rozwijania nadmiernych prędkości może mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników.
Ministerstwo Infrastruktury szykuje zmiany. Będą kontrole hulajnóg już w sklepach
Niezależnie od dyskusji prowadzonej w Warszawie nad nowymi regulacjami pracuje Ministerstwo Infrastruktury.
Resort podkreśla, że nie przygotowuje obecnie przepisów zakładających całkowite usunięcie hulajnóg elektrycznych z polskich miast.
W planach znajdują się natomiast rozwiązania mające ograniczyć sprzedaż urządzeń niespełniających wymagań technicznych.
Projekt przewiduje rozszerzenie uprawnień Transportowego Dozoru Technicznego.
Kontrole mają obejmować pojazdy wprowadzane na rynek, w tym hulajnogi oferowane w sklepach, hurtowniach i sprzedaży internetowej.
Celem jest wyeliminowanie sprzętu, który może rozwijać niedozwolone prędkości lub został wyposażony w napęd niezgodny z obowiązującymi wymaganiami.
Ministerstwo chce również skuteczniej kontrolować pojazdy sprzedawane jako rowery elektryczne, choć faktycznie ich parametry odpowiadają innym kategoriom pojazdów.
W projekcie przewidziano kary administracyjne dla przedsiębiorców wprowadzających do sprzedaży urządzenia niespełniające przepisów.
Według informacji przedstawionych przez TVN24 sankcje mogą sięgać kilkunastu tysięcy złotych za pojazd.
To jednak rozwiązania projektowane, a nie automatycznie obowiązujące nowe kary.
Resort zapowiadał również działania dotyczące parkowania hulajnóg współdzielonych oraz zwiększenia możliwości kontroli ich parametrów technicznych.
Jakie przepisy dotyczą hulajnóg elektrycznych w 2026 roku?
Niezależnie od postulatów warszawskich radnych użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać obowiązujących przepisów.
Podstawowy limit prędkości wynosi 20 km/h.
Co do zasady kierujący powinien korzystać z drogi dla rowerów lub przeznaczonej do tego infrastruktury.
Jeżeli jej nie ma, możliwa jest jazda jezdnią, na której dopuszczalna prędkość pojazdów nie przekracza 30 km/h.
Korzystanie z chodnika jest dozwolone wyłącznie w określonych sytuacjach. Kierujący musi wtedy poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowywać szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym.
W 2026 roku weszły również w życie nowe zasady dotyczące młodszych użytkowników.
Od 3 marca minimalny wiek uprawniający do kierowania hulajnogą elektryczną na drodze publicznej został podniesiony z 10 do 13 lat.
Z kolei od 3 czerwca osoby, które nie ukończyły 16 lat, mają obowiązek korzystania z kasku ochronnego podczas jazdy.
Te regulacje obowiązują niezależnie od tego, czy pojazd jest prywatny, czy został wypożyczony za pomocą aplikacji.
Kiedy hulajnogi elektryczne mogą zniknąć z centrum Warszawy?
Na razie nie ma wyznaczonego terminu wprowadzenia postulowanego zakazu.
Radni przedstawili swoje stanowisko 15 października, ale jego przyjęcie nie zmienia automatycznie organizacji ruchu.
Wprowadzenie dalej idących ograniczeń wymagałoby odpowiednich podstaw prawnych albo odrębnych rozwiązań dotyczących poszczególnych ulic.
Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianami w przepisach dotyczących bezpieczeństwa technicznego hulajnóg, lecz nie zapowiedziało ogólnopolskiego zakazu korzystania z tych pojazdów w miastach.
Dla mieszkańców Warszawy oznacza to, że obecnie nadal można korzystać z hulajnóg elektrycznych, z uwzględnieniem dotychczasowych ograniczeń.
Przyjęte stanowisko może natomiast zwiększyć presję na wprowadzenie nowych regulacji, szczególnie w centrum miasta i w odniesieniu do firm oferujących hulajnogi na wynajem.
Ostateczny zakres zmian będzie zależał od dalszych decyzji legislacyjnych.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.